Спасатели освободили водителя из разбитой кабины. Его увезли в больницу с тяжелыми травмами Источник: МВД 24 / Telegram

Страшная авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь» под Канском в Красноярском крае. Там автобус вылетел на встречную полосу, протаранил фуру и врезался в грузовик. К сожалению, погибли пять человек. Среди них трое детей.

Авария произошла на 1080-м километре трассы в Иланско-Нижнеингашском округе, возле Иланского. Автобус ехал из Канска в Иланский.

Источник: 15 АМ — В КАНАЛЕ! / VKontakte

По информации Госавтоинспекции, автобус выехал на встречную полосу, где по касательной задел грузовик Volvo, а затем столкнулся с фурой Dongfeng. Водитель третьего грузовика успел затормозить и избежать столкновения, но съехал в кювет.

По предварительной информации, пять человек погибли, среди них трое детей. Еще восемь госпитализировали с травмами, сообщили в МВД. Всего в аварии пострадали 13 человек, сообщили в Минздраве региона РИА «Новости».

По словам очевидца, водитель автобуса на момент съемки был жив и оставался зажат в кабине. Также он упоминает про столкновение с автовозом.

Спасатели освободили водителя автобуса и оказали помощь пострадавшим, сообщили в МЧС. В ведомстве подчеркнули, что четырех человек эвакуировали на носилках. Водителя автобуса госпитализировали. Он получил тяжелые травмы.

Спасатели освободили водителя из разбитой кабины. Его увезли в больницу с тяжелыми травмами Источник: МЧС Красноярского края / MAX

На кадрах с места аварии видно, что у белого автобуса смята передняя часть и выбито лобовое стекло. Также у края дороги стоит зеленая фура. По асфальту разбросаны обломки.

Авария произошла на 1080-м километре трассы «Сибирь», возле Иланского Источник: МЧС Красноярского края / MAX

В заснеженном кювете виден накренившийся грузовой кузов. По трассе также выстроилась очередь из легковушек и грузовиков. В 07:05 (мск) на 1080 километре федеральной трассы организовали реверсивное движение.