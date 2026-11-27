Страшная авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь» под Канском в Красноярском крае. Там автобус вылетел на встречную полосу, протаранил фуру и врезался в грузовик. К сожалению, погибли пять человек. Среди них трое детей.
Авария произошла на 1080-м километре трассы в Иланско-Нижнеингашском округе, возле Иланского. Автобус ехал из Канска в Иланский.
По информации Госавтоинспекции, автобус выехал на встречную полосу, где по касательной задел грузовик Volvo, а затем столкнулся с фурой Dongfeng. Водитель третьего грузовика успел затормозить и избежать столкновения, но съехал в кювет.
По предварительной информации, пять человек погибли, среди них трое детей. Еще восемь госпитализировали с травмами, сообщили в МВД. Всего в аварии пострадали 13 человек, сообщили в Минздраве региона РИА «Новости».
По словам очевидца, водитель автобуса на момент съемки был жив и оставался зажат в кабине. Также он упоминает про столкновение с автовозом.
Спасатели освободили водителя автобуса и оказали помощь пострадавшим, сообщили в МЧС. В ведомстве подчеркнули, что четырех человек эвакуировали на носилках. Водителя автобуса госпитализировали. Он получил тяжелые травмы.
На кадрах с места аварии видно, что у белого автобуса смята передняя часть и выбито лобовое стекло. Также у края дороги стоит зеленая фура. По асфальту разбросаны обломки.
В заснеженном кювете виден накренившийся грузовой кузов. По трассе также выстроилась очередь из легковушек и грузовиков. В 07:05 (мск) на 1080 километре федеральной трассы организовали реверсивное движение.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем гибель двух и более человек (часть 5 статьи 264 УК РФ). На месте аварии работают сотрудники оперативных служб, а также прокурор Иланского района.