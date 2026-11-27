Сухогруз налетел на камень в Рыбинском водохранилище Ярославской области Источник: МЧС по Ярославской области

27 ноября получила продолжение история с севшим на мель в Рыбинском море сухогрузом. Напомним, судно встало на водохранилище в Пошехонском районе Ярославской области 23 ноября.

«В результате инцидента судно получило пробоину в нижней части корпуса и накренилось, в результате чего причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей», — сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России 27 ноября.

По уточненной информации, судно доставляло пшеницу из Тольятти в Санкт-Петербург.

Как тогда сообщали в МЧС, сухогруз налетел на камень и сел на мель. Для его спасения направляли сухогруз «ВолгоДон 217» и буксир «Шлюзовой 111». К месту на катере выезжали сотрудники ГИМС Брейтовского округа, они откачивали воду. В МЧС сообщали, что уровень воды в трюме не увеличивается.

Вечером 24 ноября спасательные работы приостановили из-за метели.

«Угрозы розлива не выявлено. Пострадавших нет», — комментировали в МЧС.