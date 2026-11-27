Причину смерти артиста пока не называют Источник: Фото с сайта русского духовного театра «Глас»

Актер Владимир Мельников скончался на 63-м году жизни. Он играл в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский». О трагедии сообщил художественный руководитель Русского духовного театра «Глас» и заслуженный деятель искусств России Никита Астахов.

«Для каждого из нас Владимир Петрович навсегда останется примером преданности профессии, душевного тепла и искренней веры. Сцена осиротела без его доброй улыбки и неповторимой интонации», — написал Астахов в соцсетях.

Причину смерти артиста пока не называют. Информацию о дате, времени и месте прощания и отпевания театр пообещал разместить позднее на официальном сайте.

Мельников родился 8 февраля 1964 года. Профессиональное образование он получил в ГИТИСе, освоив специальность «Актёр драматического театра и кино».

Он начал свой творческий путь в Симферопольском театре драмы и музыкальной комедии (1981–1982 годы). Позже Мельников выступал в Московском драматическом театре на Перовской. С 2013 года он служил в труппе театра «Глас».

За свою жизнь он снялся в 39 кинокартинах. Зрителям он известен по таким проектам, как «Кулагин и партнёры», «Час Волкова», «Александровский сад», «Обручальное кольцо», «След», «Солдаты», «Глухарь», «Кодекс чести», «Склифосовский» и «Осиное гнездо».