Ярославцы сообщили о ДТП с автобусом и поездом Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Ярославцы сообщили о ДТП с автобусом и поездом. Информация о происшествии стала распространяться в соцсетях ближе к вечеру 26 ноября.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел с автобусом № 79 «ТЦ „Аксон“ — Поселок Куйбышева» на переезде в районе улицы Полушкина Роща.

«Водитель ехал в наушниках и просто не заметил состав. После удара открыл двери, часть пассажиров ушла, но потом он сдал назад, снова запустил остальных и уехал с места ДТП дальше по маршруту», — рассказала подписчица телеграм-канала «Жесть Ярославль».

Видео с места аварии Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области пояснили: ДТП не было.

«По предварительной информации, в зоне нерегулируемого переезда с особым расположением железнодорожного пути (под углом к проезжей части) обзор водителю автобуса перекрыла попутная фура. Он вынужден был применить экстренное торможение и, избежав столкновения, съехал на обочину, после чего высадил пассажиров и самостоятельно выехал», — рассказали представители компании-перевозчика сотрудникам Министерства.