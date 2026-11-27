Семь букв и десятки возможных сочетаний — попробуйте не упустить ни одного Источник: GPT

Иногда достаточно семи букв, чтобы увлечься на добрых полчаса. Только что вы с легкостью придумывали одно слово за другим, а теперь смотрите на знакомые буквы и никак не можете найти новое сочетание.

В этом и заключается прелесть «Ромашки»: она заставляет отвлечься от привычных ассоциаций, перебирать варианты и вспоминать редко употребляемые слова.

Хотя эффективность подобных головоломок как самостоятельного средства профилактики деменции не доказана, это хороший способ разнообразить интеллектуальный досуг. Сегодня предлагаем составить больше 30 слов.

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Правила игры «Ромашка»

На игровом поле расположены семь букв: одна в сердцевине цветка и шесть на его лепестках. Сегодня вам предстоит искать слова из следующего набора: В, Е, К, Л, О, Р, С.

Вводите слова, состоящие не менее чем из четырех букв. В каждом ответе должна присутствовать буква О, расположенная в центре ромашки. Составляйте комбинации исключительно из предложенных семи букв. При необходимости используйте одну и ту же букву несколько раз в одном слове. Необязательно задействовать все лепестки. Но, если вам удастся собрать слово, содержащее все семь букв, вы получите дополнительные очки за панграмму. Игра засчитывает существующие слова русского языка. Имена собственные, географические названия, сокращения и аббревиатуры не принимаются. Каждый ответ можно использовать только один раз. Если застряли, нажмите на значок лампочки, чтобы получить подсказку.