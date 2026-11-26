В Ярославской области продали больничный городок Источник: Михаил Евраев / Max.ru

В Ярославской области продали бывший больничный городок. Он расположен в поселке Борок Некоузского округа.

Новый владелец получил комплекс из семи зданий за 11,8 млн. В состав лота вошли пятиэтажное здание больницы-поликлиники, общежитие медработников, склад ЭХО, морг, аптека, склад кислорода больницы и гараж.

Собственником комплекса стала московская туристическая компания «Родные Просторы». Фирма была образована в 2009 году и зарегистрирована в Москве. Директор и единственный владелец — Эдуард Шихалиев.

Также он владеет еще тремя компаниями, которые занимаются деятельностью агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами, производством красок, лаков, полиграфических красок и мастик, а также оптовой торговлей химическими продуктами.

В 2025 году «Родные Просторы» сработали с выручкой в 1,9 млн. Но после всех расходов появился убыток в 15,1 млн. Однако, судя по данным за 2023 и 2024 год, дела у компании идут на лад. В 2023 году убыток фирмы составлял 68 млн рублей, а в 2024 — 71 млн.

Указано, что компания «Родные Просторы» ведет деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Теперь у комплекса новый собственник Источник: Михаил Евраев / Max.ru

Больница была закрыта в 2018 году. С тех пор большую часть зданий никак не использовали. Взамен комплекса построили новую амбулаторию, а бывшее медучреждение решили продать.

Ранее на сайте «Российского аукционного дома» указывалось, что на территории комплекса можно организовать всесезонный туристический бизнес недалеко от Ярославля и Москвы. Также там предлагалось оборудовать санаторий.

«В том числе семейный отдых, в тихом месте, непосредственно у воды, со всеми сопутствующими вариантами проведения досуга», — говорилось в объявлении. Уточнялось, что объект расположен в 600 метрах от берега реки Волги, в зеленой парковой зоне поселка с населением около двух тысяч жителей.