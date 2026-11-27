Он оценил реформы 90-х и будущее экономики России Источник: скриншот: канал «Курс» / YouTube.com

Политик, экс-глава «Роснано», экс-министр финансов Анатолий Чубайс выступил с лекцией в рамках проекта «Курс» в Лейденском университете. Это было первое большое выступление одного из самых известных экономических деятелей России после его эмиграции в Израиль.

По сути, это попытка анализа ошибок и оправдания своих шагов перед теми, кто пострадал в результате экономических реформ 1990-х годов.

Анатолий Чубайс в полуторачасовом выступлении об экономической истории России 1989–1999 годов рассказал, как создавалась концепция рыночных реформ, почему преобразования оказались настолько болезненными для населения, какую политическую задачу решали залоговые аукционы, кто, по его мнению, виноват в дефолте 1998 года и какие решения он сегодня считает собственными фундаментальными ошибками. Отдельно он остановился на состоянии современной российской экономики и дал прогноз на ближайшие 10–15 лет. Подробности — в материале «Фонтанки».

Общий смысл выступления

Чубайс не отказывается от реформ 90-х и по-прежнему считает создание рыночной экономики исторически правильным и необходимым решением. Он защищает даже те действия, которые сам не считает справедливыми, — прежде всего залоговые аукционы, объясняя их ограниченностью политических возможностей того времени.

При этом он проводит границу между неизбежными последствиями преобразований, вынужденными политическими компромиссами и собственными ошибками реформаторов.

Пожалуй, наиболее существенное в его выступлении — признание того, что реформаторы хорошо понимали экономические механизмы, но значительно хуже представляли себе устройство общества, роль государства, масштабы криминализации, последствия распада СССР и социальную цену принимаемых решений.

В его интерпретации реформаторы выиграли экономически, создав работоспособную рыночную систему, но заплатили за это политическим поражением, потерей репутации и доверием миллионов людей.

Именно устойчивостью созданных тогда институтов Чубайс объясняет способность современной российской экономики выдерживать серьезные потрясения. Однако постепенное разрушение этих институтов, по его прогнозу, лишает страну перспектив долгосрочного роста.

Ключевые тезисы выступления Узнать Концепцию экономических реформ разрабатывали с 1979 года. К моменту прихода команды Гайдара в правительство за плечами реформаторов было около 13 лет теоретической работы.

Дефицит в СССР был не следствием ошибок планирования, а фундаментальным свойством социалистической экономики, которая сама воспроизводила дефицит.

Рыночная экономика строится на трех опорах: либерализации, частной собственности и макроэкономической стабилизации. Чем дольше создаются эти институты, тем продолжительнее страдания населения.

Реформаторы недооценили сложность перехода от империи к национальному государству и от авторитаризма к демократии, сосредоточившись практически исключительно на экономике.

Зимой 1991/92 года Россия, по словам Чубайса, находилась на грани массового голода. Правительство на каждом заседании обсуждало запасы хлеба в крупнейших городах.

Китайский сценарий постепенных реформ был неприменим к России: советская плановая экономика к моменту начала преобразований уже практически перестала функционировать.

Реформаторы на протяжении практически всех 90-х были «двойным меньшинством»: меньшинством внутри правительства, которое само не имело поддержки парламентского большинства.

Экономические реформы проходили в три волны: либерализация при Гайдаре, финансовая стабилизация в 1995 году и становление полноценной частной собственности после выборов 1996 года.

Первая волна реформ сопровождалась инфляцией в 2508% и падением экономики на 34% за три года. Чубайс признает масштаб катастрофы для десятков миллионов людей.

В конце 1994-го — начале 1995 года Россия была близка к кризису, сопоставимому с дефолтом 1998 года. Остановить его удалось за счет ограничения денежной эмиссии, сокращения бюджетного дефицита и введения валютного коридора.

Залоговые аукционы не были честной приватизацией, признает Чубайс. Однако он считает их политически необходимыми: они уничтожили влияние класса красных директоров, создали класс крупных частных собственников и обеспечили победу Ельцина над Зюгановым в 1996 году.

Первой по-настоящему честной крупной приватизационной сделкой Чубайс считает продажу пакета акций «Связьинвеста» в 1997 году.

Березовский, по словам Чубайса, считал, что Россией должны управлять крупнейшие бизнесмены. Чубайс отказался принять эту модель и вступил с ним в открытую борьбу.

95% ответственности за дефолт 1998 года Чубайс возлагает на КПРФ. Он считает, что парламент искусственно завышал бюджетные доходы и расходы, создавая дефицит, который государству приходилось финансировать через ГКО.

Август 1998 года Чубайс называет самым тяжелым моментом своего десятилетия во власти: реформаторы нанесли удар прежде всего по тем, кто им поверил, — малому бизнесу и начинающим предпринимателям.

Чубайс положительно оценивает действия правительства Евгения Примакова, которое не стало прибегать к масштабной денежной эмиссии и пересматривать результаты приватизации.

Экономический рост 1999–2008 годов — результат реформ 90-х, считает Чубайс. За это десятилетие ВВП России, по приведенным им данным, вырос на 83%.

Трансформационный спад при переходе от плановой экономики к рыночной был неизбежен, но реформаторы недооценили его масштабы.

Одной из крупнейших ошибок реформаторов Чубайс считает отказ от полноценного восстановления обесценившихся сбережений населения в Сбербанке.

Своей личной грубейшей ошибкой он называет создание чековых инвестиционных фондов: 75% из них исчезли или разорились, а значительная часть переданных им активов была разворована.

Реформаторы оказались не готовы к финансовой стабилизации в условиях распада СССР и существования нескольких эмиссионных центров при общей валюте.

Они совершенно не предвидели проблему массовых неплатежей, которая парализовала российскую экономику практически на все десятилетие.

Лозунг «Меньше государства — больше свободы» в российских условиях обернулся формулой «Меньше государства — больше криминала». Чубайс признает это фундаментальной теоретической ошибкой.

Чубайс высоко оценивает профессионализм Эльвиры Набиуллиной и нынешней макроэкономической команды, отмечая политическую поддержку Владимира Путина в вопросах финансовой стабильности.

При этом институты частной собственности и свободного ценообразования в современной России, по его мнению, последовательно разрушаются.

Запаса прочности рыночной экономики хватит еще на 10–15 лет. Россия не столкнется с экономической катастрофой, но не будет и экономического роста. Ее ждет стагнация.

Рост нефтяных цен на фоне войны в Иране поддержал российскую экономику, но принципиально не меняет долгосрочного прогноза.

Американские политические консультанты, утверждает Чубайс, не оказали влияния на избирательную кампанию Ельцина 1996 года.

Роль МВФ и Всемирного банка была значительной, но около 80% их рекомендаций, по словам Чубайса, представляли собой предложения самих российских реформаторов, которые таким образом преодолевали сопротивление внутри страны.

Коалиция демократических сил распалась практически сразу после начала болезненных реформ: политики не хотели ассоциироваться с падением уровня жизни населения, а коммунистическая оппозиция, по оценке Чубайса, стремилась не просто сменить власть, но и физически устранить реформаторов.

Почему Чубайс решил поговорить об ошибках реформаторов

В начале лекции Чубайс предупредил, что не претендует на объективность в оценке событий 90-х, поскольку сам был их непосредственным участником. При этом он готов аргументировать и защищать каждую из высказанных позиций, признавая существование других точек зрения.

По его словам, на протяжении 15–20 лет после окончания реформ страсти вокруг них не утихали. Многочисленные обвинения в адрес реформаторов вызывали естественную защитную реакцию, в результате чего дискуссия сводилась к взаимным оскорблениям и не позволяла содержательно разобраться в произошедшем.

«Вот вы, негодяи, всё украли. Нет, вы дураки, ничего не понимаете», — описал он характер этой дискуссии.

Чубайс считает, что теперь появилась возможность более спокойно проанализировать события 90-х. При этом сами реформаторы до сих пор не только не обсуждали по-настоящему собственные ошибки, но и, по его мнению, всерьез о них не размышляли.

Как родилась концепция реформ: от уборки картошки до правительства России

Историю российских экономических реформ Чубайс отсчитывает с 1979 года, когда трое молодых людей встретились на уборке картошки, куда в СССР отправляли студентов. Двое его товарищей доказывали, что советская власть проводит совершенно неправильную экономическую политику. Сам Чубайс, по его признанию, тогда выступал в роли конформиста и пытался защищать существующую систему.

Однако именно он предложил перевести спор в практическую плоскость: если советская экономика действительно устроена неправильно, необходимо серьезно разобраться в причинах этого и понять, что с ней делать.

Так появился полуподпольный экономический кружок. Его участники изучали историю экономических преобразований в СССР, в том числе НЭП, опыт реформ в социалистических странах, зарубежную экономическую литературу. Исследования завершались полноценными докладами на 30–50 страницах со списками источников на нескольких языках.

Экономисты пытались получить доступ к спецхранам библиотек, где находилась запрещенная литература. Особенно важной для него стала книга венгерского экономиста Яноша Корнаи «Экономика дефицита», которая перевернула его представление о социалистической системе хозяйствования.

Первый вопрос, на который пытались ответить молодые экономисты, заключался в том, почему советская экономика не работает. Они видели падение уровня жизни, нарастающий дефицит и одновременно наблюдали за дискуссиями официальной экономической науки, обсуждавшей, какими директивными показателями лучше измерять эффективность предприятий.

Чубайс сравнил это с пожарными, которые во время начинающегося пожара обсуждают, не стоит ли перекрасить фасад здания в более пожаробезопасный цвет.

Ответ Корнаи состоял в том, что социалистическая экономика неизбежно воспроизводит дефицит. Дело не в том, что государство неправильно рассчитало необходимый объем производства колбасы или других товаров. Дефицит заложен в самом хозяйственном механизме, в частности из-за отсутствия жестких бюджетных ограничений для предприятий.

Следующим, более сложным вопросом стало то, почему советская экономика вообще продолжает работать. Несмотря на дефицит, в домах оставалось электричество, ходили трамваи, люди могли купить хлеб.

Объяснение советских экономистов, сводившее все проблемы к существованию командно-административной системы, будущих реформаторов не удовлетворяло. Они видели, что команды министерств предприятиям в действительности не исполняются так, как это описывается в теории.

В результате появилась концепция административного рынка. Согласно ей, советская экономика представляла собой систему постоянного торга: Госплан торговался с министерствами, министерства — с предприятиями. Каждый участник стремился получить больше ресурсов и меньше обязательных заданий. Именно этот механизм обеспечивал специфическое равновесие социалистической экономики.

Еще одним серьезным вызовом был вопрос о советском человеке. Оппоненты будущих реформаторов утверждали, что даже при создании рыночной экономики люди останутся носителями советского типа мышления и не будут реагировать на рыночные стимулы. Сделать предпринимателями людей, десятилетиями живших в условиях запрета частного бизнеса, казалось невозможным.

Чубайс напомнил, что в СССР сама по себе частная предпринимательская деятельность являлась уголовным преступлением. По его словам, убедительного теоретического ответа на возражение о советском человеке у него тогда не было — его впоследствии дала сама жизнь.

При этом с самого начала участники кружка стремились не просто объяснить проблемы советской экономики, но и разработать концепцию ее преобразования.

Так появились три фундаментальные опоры будущих реформ:

либерализация экономики;

приватизация и создание института частной собственности;

макроэкономическая стабилизация.

Сегодня эти положения выглядят тривиальными и изучаются в университетах, но для молодых ленинградских экономистов того времени они были результатом серьезной интеллектуальной работы.

Главной проблемой переходного периода стало то, что все три института невозможно создать одновременно. Либерализацию цен теоретически можно провести за один день, приватизация требует гораздо большего времени, финансовая стабилизация также не происходит мгновенно.

Пока хотя бы одна из опор отсутствует, рыночная экономика не может полноценно функционировать. Это означает падение производства, безработицу, снижение уровня жизни и другие тяжелые последствия для десятков миллионов людей.

Отсюда реформаторы сделали вывод: все три института необходимо создавать максимально быстро, чтобы сократить продолжительность болезненного переходного периода.

Однако уже в первоначальной концепции содержалась серьезная проблема. Экономисты понимали, что стране предстоят три перехода: от плановой экономики к рыночной, от империи к национальному государству и от авторитаризма к демократии. Но профессионально занимались только первым.

В отношении двух других они придерживались крайне упрощенной логики: если заработает рынок, повысится уровень жизни, возникнет общественный спрос на демократию, а затем появятся и демократические институты.

Сегодня Чубайс называет такой подход упрощенным, если не сказать убогим. После событий августа 1991 года и стремительного распада СССР реформаторам пришлось в сжатые сроки адаптировать концепцию, создававшуюся для Советского Союза, к условиям отдельной России. Не все последствия этого перехода они сумели предвидеть.

Важнейшим событием за 13 лет подготовки реформ стало знакомство ленинградской группы с московскими экономистами Егора Гайдара, которые занимались аналогичными исследованиями, причем, по оценке Чубайса, на более серьезном уровне. Впоследствии две группы объединились.

Что досталось реформаторам от Горбачева

Реформы Горбачева Чубайс характеризует как разрушение основ плановой экономики без создания рыночной.

Он вспомнил, как в 1989 году, уже работая в Ленгорисполкоме, отправился по просьбе жены за картошкой. В большом овощном магазине не было практически ничего: единственный подгнивший кочан капусты лежал на дне тележки, а несколько продавщиц стояли в углу и разговаривали.

Такую ситуацию Чубайс сравнивает с болезнью обмена веществ на клеточном уровне. Поставщику в советской экономике становилось незачем поставлять продукцию потребителю: от выполнения обязательств его собственное положение никак не улучшалось.

Именно степень разрушения хозяйственного механизма, по его мнению, определяла возможности реформаторов. В функционирующей экономике можно проводить постепенные и продуманные преобразования. В экономике, которая перестала работать, такой возможности уже нет.

Главной проблемой зимы 1991/92 года была угроза прекращения поставок хлеба из села в города. Сельхозпроизводителям не имело смысла продавать зерно по государственным ценам, поэтому они могли просто придержать урожай.

Каждое заседание правительства начиналось с доклада о движении сухогрузов с зерном, сроках их прибытия и запасах хлеба в разных городах. Чубайс вспоминает, что в Петербурге запасов могло оставаться на 12 суток, в Москве — на восемь.

Весной 1992 года он застал Гайдара в необычно хорошем настроении. Тот объяснил, что утром увидел пробивающуюся траву: значит, будет новый урожай, страна пережила зиму и массового голода удалось избежать.

Чубайс подчеркивает, что это была не пиар-кампания правительства и не журналистское преувеличение, а реальность, в которой начинались реформы.

Поэтому он считает разговоры о возможности использования китайского опыта постепенных экономических преобразований свидетельством непонимания исходного состояния российской экономики.

Почему реформаторы не могли делать всё, что хотели

Одной из ключевых категорий для понимания истории 90-х Чубайс считает политический ресурс реформаторов. По его мнению, эта категория практически не описана в экономической и политологической литературе, хотя без нее невозможно объяснить многие решения того времени.

Речь идет не столько об электоральной поддержке, сколько об отношениях реформаторов с парламентом, силовиками, президентской администрацией, министрами, губернаторами и аппаратом правительства.

Особую роль Чубайс отводит последнему. По его словам, аппарат правительства фактически является более влиятельным органом, чем любое отдельное министерство. Поэтому серьезный премьер-министр первым делом назначает его руководителем своего ближайшего соратника.

В качестве примера Чубайс привел подготовку программы приватизации. Документ объемом около 30 страниц мог согласовываться четыре-пять месяцев. За каждым предложением стояло столкновение интересов различных групп.

После рассмотрения документа Черномырдин мог распорядиться доработать его и представить президенту. Однако в протоколе заседания правительства вместо слова «президенту» появлялось слово «правительству».

Изменение одного слова означало, что вся процедура начинается заново и реформаторы снова теряют четыре месяца.

По оценке Чубайса, соотношение сил сторонников и противников реформ на протяжении большей части десятилетия составляло примерно 25 к 75.

Правительство находилось в меньшинстве относительно парламента, а сами реформаторы — в меньшинстве внутри правительства.

«Двойное меньшинство — это стартовая позиция, исходя из которой ты должен осуществить все свои реформы».

Объем доступного политического ресурса менялся в разные периоды. В 1992 году он позволил провести масштабную либерализацию. После отставки Гайдара произошел откат. В конце 1994 года усилились позиции реформаторов в экономической политике, но одновременно ослабли позиции в сфере приватизации, где начались уголовные дела, обыски и допросы.

В 1997 году впервые удалось получить контроль над отраслевыми министерствами, что значительно расширило возможности преобразований. После августа 1998 года политический ресурс был практически полностью уничтожен.

Первая волна реформ: либерализация и катастрофическая инфляция

Первую волну реформ Чубайс датирует периодом с ноября 1991-го по ноябрь 1994 года.

Команда Гайдара пришла в правительство на фоне быстро обострявшегося политического противостояния. Парламент сначала выступил против реформаторов, а затем и против Ельцина. Кульминацией конфликта стали события октября 1993 года, исход которых Чубайс оценивает как успешный для своей политической стороны.

Главным экономическим достижением первой волны стала либерализация. Были отменены директивные плановые задания предприятиям, ограничения фонда оплаты труда, разделение наличных и безналичных денег, монополия внешней торговли, специальные экспортные квоты и особые валютные курсы для отдельных экспортеров.

Чубайс характеризует существовавшую систему как источник гигантской коррупции и теневых финансовых потоков.

Важнейшей частью преобразований стала либерализация розничного валютного рынка. Он вспомнил, как во время обсуждения этого вопроса Петра Авена спрашивали, действительно ли после реформ в Москве можно будет свободно купить доллары. Один из депутатов возражал против этого на том основании, что долларов просто не хватит.

Однако одновременно с успехом либерализации произошел полный провал финансовой стабилизации.

Инфляция в 1992 году составила 2508% — цены выросли примерно в 26 раз. За три года первой волны экономика сократилась на 34%, что Чубайс сравнил с масштабом падения в годы Великой Отечественной войны.

Он подчеркивает, что за этими показателями стоят десятки миллионов людей, которые в процессе перехода лишились всего.

Приватизация была запущена, либерализация состоялась, но контроль над инфляцией был потерян, а экономика продолжала падать.

После отставки Гайдара в декабре 1992 года из правительства ушла практически вся его команда. Чубайсу было поручено остаться. Вместе с Борисом Федоровым он продолжал противостоять отраслевым министрам и красным директорам, которые, по его словам, последовательно разрушали результаты финансовой политики реформаторов.

Главным итогом этой политики Чубайс считает «черный вторник» 1994 года — резкое падение курса рубля, банковский кризис и массовые требования вкладчиков вернуть деньги.

На протяжении полутора лет, утверждает он, реформаторы предупреждали, что бесконтрольная денежная эмиссия неизбежно закончится катастрофой.

Однако сторонники поддержки предприятий каждый раз находили основания для новых кредитов Центрального банка: весенний сев, необходимость закупки топлива, уборочная кампания. Поскольку реальных источников финансирования не было, деньги приходилось печатать.

Когда кризис все-таки произошел и едва не привел к отставке правительства, реформаторам вновь предложили взять на себя управление экономической политикой.

Вторая волна: как удалось остановить инфляцию

В ноябре 1994 года Чубайс был назначен первым вице-премьером, ответственным за экономические реформы.

К этому моменту российская экономика находилась в крайне тяжелом состоянии. Инфляция продолжалась, рубль стремительно дешевел, Центральный банк пытался удержать его курс, расходуя валютные резервы.

По воспоминаниям Чубайса, в середине декабря 1994 года валютные резервы составляли примерно 2,5 млрд долларов, при этом ежедневно продавалось по 150–200 млн долларов. К началу января резервы сократились до 1,5 млрд, а к 7–8 января — приблизительно до 800–900 млн долларов.

При таких темпах Россия находилась буквально в нескольких днях от исчерпания валютных резервов. По оценке Чубайса, страна была в миллиметре от того, что впоследствии произошло в августе 1998 года.

В этой ситуации реформаторы получили возможность провести решения, которые парламент ранее категорически отказывался поддерживать. Среди них были законодательное ограничение денежной эмиссии Центрального банка для финансирования бюджета, отмена многочисленных льгот для нефтяников, оборонной промышленности и сельского хозяйства, отказ от введения новых льгот и сокращение бюджетного дефицита более чем вдвое.

Следующим шагом стало введение валютного коридора. Чубайс публично пообещал уйти в отставку, если правительству не удастся удержать курс рубля в установленных пределах до конца квартала.

Валютный коридор удалось сохранить.

В январе 1995 года месячная инфляция составляла 18%, в декабре — около 2,8–3%. Таким образом, в течение года удалось добиться финансовой стабилизации.

Однако за макроэкономическими успехами не последовало немедленного улучшения жизни населения. Продолжался кризис неплатежей, предприятия не платили налоги, бюджет не выполнял обязательства, уровень жизни продолжал снижаться.

На парламентских выборах декабря 1995 года проправительственная партия «Наш дом — Россия» проиграла, а успеха добились коммунисты и партия Жириновского.

В январе 1996 года Чубайс был отправлен в отставку. Экономический результат второй волны реформ был достигнут, но политически реформаторы вновь потерпели поражение.

Зачем были нужны залоговые аукционы

Залоговые аукционы Чубайс рассматривает прежде всего как политический инструмент, а не как механизм максимизации бюджетных доходов от приватизации.

До их проведения основными противниками реформаторов были коммунисты и красные директора — руководители крупнейших советских предприятий. Они контролировали огромные финансовые ресурсы, сотни тысяч работников, обладали значительным влиянием на региональную политику.

На противоположной стороне находились Ельцин и демократические элиты, политических ресурсов которых было недостаточно для противостояния этому блоку.

Приватизация принципиально изменила соотношение сил. Класс красных директоров, по словам Чубайса, был политически уничтожен. На его месте появились олигархи — крупные частные собственники, заинтересованные в сохранении результатов экономических преобразований.

Это изменение социальной и политической структуры страны Чубайс считает фундаментальной предпосылкой победы Ельцина над Зюгановым на президентских выборах 1996 года.

Именно благодаря залоговым аукционам, утверждает он, в начале 1996 года стало возможным объединение олигархов вокруг Ельцина. Они пригласили Чубайса руководить избирательной кампанией и предоставили необходимые ресурсы.

При этом победа не была предопределена. В первом туре результаты Ельцина и Зюганова составили примерно 35% и 32%, во втором — 54% и 40% соответственно.

Чубайс по-прежнему считает победу Ельцина историческим разворотом, который был обеспечен в том числе приватизацией.

Он прямо признает, что залоговые аукционы не соответствовали принципам честной приватизации. Однако считает, что в 1995 году политического ресурса для проведения конкурентных аукционов у реформаторов не было: они не могли заставить ни продавцов продавать, ни покупателей конкурировать.

Реальная альтернатива, по его версии, заключалась не в выборе между честной и нечестной приватизацией, а между залоговыми аукционами и откатом уже начатой приватизации.

Позднее в выступлении Чубайс возвращается к этому вопросу:

«Вам не нравятся залоговые аукционы? Они мне не нравятся. Только это был максимум того, что можно было сделать».

Третья волна реформ: честная приватизация и война с олигархами

Третья волна началась в марте 1997 года. В правительстве появилась команда молодых реформаторов, ключевыми фигурами которой стали Чубайс и Борис Немцов.

Впервые за всё время преобразований реформаторам удалось получить контроль не только над экономическим блоком правительства, но и над отраслевыми министерствами.

Чубайс высоко оценивает инициативы Немцова, в частности реструктуризацию естественных монополий и введение декларирования доходов чиновников. Сам Чубайс вместе с Алексеем Кудриным занимался приведением бюджетных расходов в соответствие с реальными доходами, в том числе секвестром бюджета.

Главным достижением этой волны он считает проведение честной приватизации, прежде всего продажу пакета акций «Связьинвеста».

После победы Ельцина в 1996 году у реформаторов наконец появился политический ресурс, позволявший заставить потенциальных покупателей конкурировать между собой.

Основное условие было сформулировано предельно просто: актив получит тот, кто предложит больше денег.

При стартовой цене 1,18 млрд долларов пакет акций был продан за 1,875 млрд долларов. Одной сделкой удалось выполнить годовое задание по доходам от приватизации.

Эти средства были необходимы бюджету для погашения задолженности по пенсиям и стипендиям. По словам Чубайса, именно за счет продажи «Связьинвеста» правительство смогло рассчитаться по этим обязательствам.

Как олигархи пытались договориться с Чубайсом

Еще до проведения аукциона к Чубайсу, находившемуся в отпуске, приехали Борис Березовский, Владимир Гусинский и Владимир Потанин. Формально целью встречи было уточнение условий приватизации.

Чубайс объяснил им, что дополнительных условий нет: покупателем станет тот, кто предложит наибольшую сумму.

Тогда бизнесмены предложили заранее распределить активы. «Связьинвест» должен был достаться Гусинскому, а на одном из следующих аукционов Потанину предлагалось передать РАО «ЕЭС России».

Чубайс отказался.

По его воспоминаниям, Березовский ответил: «Ну вы же умный человек. Вы же понимаете, что мы вас уничтожим».

Чубайс сказал, что услышал предупреждение и будет исходить из него в дальнейшем.

Главным опасением самого Чубайса была возможность сговора участников. Аукцион был организован таким образом, что предложения подавались в закрытых конвертах, которые вскрывались в присутствии прессы. Организаторы практически не могли повлиять на результат.

Если бы покупатели предварительно договорились о цене, помешать им было бы сложно.

Однако, по словам Чубайса, он рассчитывал на то, что победит жадность участников. В итоге они не смогли договориться, началась реальная конкуренция, и победителем стал Потанин.

Гусинский впоследствии называл требование Чубайса о победе участника, предложившего наибольшую цену, большевистским.

Кто должен был управлять Россией

После аукциона началась первая банковская война.

Если для Гусинского, по оценке Чубайса, конфликт был прежде всего вопросом бизнеса и обладания конкретным активом, то для Березовского — вопросом политической власти.

Чубайс утверждает, что Березовский придерживался концепции, согласно которой Россией должны управлять крупнейшие бизнесмены, поскольку они продемонстрировали свои способности, создав успешные компании.

Березовский якобы спрашивал Чубайса, действительно ли будет плохо для России, если ею станут управлять самые умные люди.

Чубайс ответил, что не возражает против участия бизнесменов в политике, но предложил им создать партию, выдвинуть кандидата в президенты, представить программу и победить на выборах.

Против непосредственной передачи власти в руки группы предпринимателей он выступил категорически.

«Пока я жив, нет. Сдохну, не пропущу. Не получится, ребят».

После этого, по версии Чубайса, Березовский мобилизовал подконтрольные ему и его союзникам телеканалы, радиостанции и журналистов. В числе участников информационной кампании против реформаторов Чубайс назвал Сергея Доренко и Сергея Пархоменко*.

На стороне Березовского, утверждает Чубайс, выступило и МВД во главе с Анатолием Куликовым. Начались уголовные дела и обыски. По словам Чубайса, результаты обысков обсуждались на совещаниях с участием Березовского непосредственно в Белом доме.

Чубайс признает, что недооценил масштаб противостояния и допустил в нем целый ряд ошибок, однако подробно их в лекции не разбирает.

В какой-то момент Ельцин сказал Немцову, что устал защищать реформаторов.

В ноябре 1997 года Немцов лишился поста министра энергетики, Чубайс — поста министра финансов, значительная часть его команды была отправлена в отставку. В свою очередь, реформаторам удалось добиться увольнения Березовского с должности заместителя секретаря Совета безопасности.

Главной цели противники Чубайса не достигли: аукцион не был отменен, «Связьинвест» не передали Гусинскому и Березовскому.

Поэтому исход противостояния Чубайс оценивает как боевую ничью. Главное достижение заключалось в том, что реформаторы доказали возможность проведения честной конкурентной приватизации в России.

Однако после этой борьбы масштабные экономические реформы фактически прекратились.

Кто виноват в дефолте 1998 года

Кризис 1998 года Чубайс связывает с несколькими обстоятельствами. Осенью 1997 года начался азиатский финансовый кризис. Первоначально Чубайс считал, что Россия сможет справиться с его последствиями, и в марте 1998 года позволил себе уйти из правительства.

Однако весной началась следующая волна международного кризиса, связанная с Латинской Америкой, которая, по его оценке, уже полностью захлестнула Россию. Дополнительным фактором стало резкое падение мировых цен на нефть.

Чубайс не согласен с распространенным объяснением дефолта как результата создания пирамиды государственных краткосрочных облигаций.

Сам по себе выпуск ГКО, подчеркивает он, являлся нормальным цивилизованным способом финансирования бюджетного дефицита. Проблема заключалась не в существовании государственных ценных бумаг, а в причинах возникновения дефицита бюджета.

Для ответа на этот вопрос Чубайс предлагает сравнить проекты бюджета, которые правительство вносило в Госдуму, с бюджетами, утвержденными депутатами.

Например, в 1995 году Госдума увеличила предусмотренные правительством доходы бюджета на 21%. Логика депутатов, по словам Чубайса, заключалась в том, что правительство недооценивает перспективы экономического роста, а следовательно, государство сможет получить значительно больше доходов.

Одновременно увеличивались расходы. Формально дефицит практически не менялся, однако дополнительных реальных источников доходов не появлялось.

Для депутатов такая политика имела двойной политический эффект. Сначала они могли приехать к избирателям и рассказать, что добились дополнительного финансирования своего региона. Когда обещанные деньги не поступали, появлялась возможность обвинить правительство в неисполнении бюджета и потребовать его отставки.

Чубайс утверждает, что бюджетная политика в тот период фактически определялась Государственной думой, где сильные позиции занимали коммунисты и аграрии, а не правительством.

«95% вины в дефолте — Коммунистической партии Российской Федерации».

Он подчеркивает, что считает этот тезис принципиальным и готов защищать его в любой аудитории.

При этом Чубайс не снимает с реформаторов ответственности за человеческие последствия дефолта.

Август 1998 года он называет самым катастрофическим моментом за десять лет своей политической деятельности, более тяжелым, чем уголовные преследования или угрозы.

Причина в том, что дефолт ударил не по противникам реформ, а прежде всего по их сторонникам. Люди, которые поверили в рыночную экономику, начали создавать предприятия, арендовать помещения, брать кредиты, организовывать собственный бизнес, потеряли всё.

Некоторые лишились не только предприятий, но и жилья.

«Самый тяжелый удар мы нанесли по тем, кто нам поверил», — говорит Чубайс.

По его оценке, для сотен тысяч людей это стало жизненной катастрофой.

Политика Примакова

После дефолта Ельцин был вынужден пойти на масштабное политическое отступление, назначив правительство Евгения Примакова.

Первым вице-премьером, ответственным за экономическую политику, стал Юрий Маслюков, ранее возглавлявший Госплан СССР. Таким образом, место Чубайса в правительстве занял представитель принципиально другой экономической школы.

Однако Чубайс признает, что правительство Примакова не совершило тех ошибок, которых от него ожидали реформаторы.

Он рассказал историю, которую, по его словам, знает со слов других участников событий.

В первые дни после назначения Примакова на пост премьер-министра его сторонники, в том числе представители коммунистов, объясняли ему, какие меры необходимо принять.

Выслушав предложения, Примаков свел их к двум основным требованиям: напечатать деньги и пересмотреть результаты приватизации.

Затем он вышел из кабинета, оставив участников совещания ждать около 15 минут. Вернувшись, заявил, что не согласен с предложениями, и завершил встречу.

Чубайс считает, что Примаков понимал разницу между критикой действий правительства и личной ответственностью за государственную экономическую политику.

По оценке Чубайса, правительство Примакова не совершило каких-либо героических экономических преобразований, но и не сделало серьезных глупостей. Более того, оно приняло несколько разумных решений.

В этих условиях начала работать рыночная экономика, созданная в ходе предыдущих реформ.

Девальвация рубля, крайне болезненная для населения, дала мощный импульс экспортным отраслям. Экспорт, по оценке Чубайса, составлял около 28% ВВП. При многократном падении курса рубля экспортеры стали получать гораздо больше рублевых доходов.

Важно и то, что в экспортном секторе практически отсутствовала проблема неплатежей: в экономику начали поступать живые деньги.

Этот и другие рыночные механизмы запустили экономическое восстановление. 1999 год стал первым годом роста.

Однако политически результат был присвоен правительством Примакова и поддерживавшими его коммунистами. Они получили возможность утверждать, что реформаторы десять лет разрушали экономику, а Примаков, отстранив их от власти, наконец восстановил порядок.

Следующим шагом стало требование импичмента Ельцина.

Чубайс считает, что Ельцин и руководитель его администрации Александр Волошин правильно оценили конституционные последствия возможного отстранения президента. В случае успешного импичмента исполняющим обязанности главы государства становился бы премьер-министр.

Если бы премьером оставался Примаков, он автоматически получил бы президентские полномочия.

За три дня до рассмотрения вопроса об импичменте Ельцин отправил правительство Примакова в отставку. Несмотря на крайне слабые позиции президента и критику этого решения политологами, противникам Ельцина не удалось добиться его отстранения.

Чубайс оценивает весь этот эпизод как выдающийся и недооцененный политический маневр Ельцина: сначала тот пошел на вынужденное отступление в сторону левых сил, а затем сумел переиграть их.

Экономическое чудо 2000-х как результат реформ 90-х

Главным итогом 90-х Чубайс считает создание рыночной экономики. Однако непосредственного положительного результата для населения к концу десятилетия практически не было.

Напротив, люди столкнулись со всеми негативными последствиями преобразований: падением производства, безработицей, неплатежами, потерей сбережений и снижением уровня жизни.

Чубайс объясняет это тем, что масштабные политические и экономические преобразования дают результат не сразу, а в течение следующего цикла.

Поэтому оценивать эффективность реформ 90-х он предлагает по динамике российской экономики в 1999–2008 годах.

За этот период, по приведенным им данным, российский ВВП вырос на 83%. Если брать за основу кризисный 1998 год, рост был бы еще больше.

Именно последующее десятилетие роста, которое иногда называют российским экономическим чудом, Чубайс считает результатом создания рыночных институтов в 90-х.

Что необходимо учитывать при оценке ошибок реформаторов

Прежде чем перечислять собственные ошибки, Чубайс предлагает отделить их от неизбежных последствий переходного периода и объективных политических ограничений.

По его мнению, существуют три принципиальных обстоятельства, без понимания которых невозможно оценить действия реформаторов.

Первое — профессиональная логика реформ

Для создания рыночной экономики необходимо провести либерализацию, приватизацию и финансовую стабилизацию. Это не личная прихоть Чубайса или Гайдара, а логика самого процесса.

Более того, чем быстрее удается создать все три института, тем лучше для населения, поскольку сокращается период, когда экономика не может полноценно работать ни по плановым, ни по рыночным принципам.

Чубайс вспомнил высказывание Виктора Черномырдина о том, что нельзя растягивать процесс реформ, поскольку нельзя растягивать страдания людей.

Второе — неизбежность трансформационного спада

При переходе к рынку реформаторы получили промышленность, создававшуюся на протяжении 75 лет по совершенно иным экономическим принципам.

Заводы невозможно мгновенно перестроить так, чтобы они начали соответствовать требованиям рыночной экономики. Чубайс выделяет три составляющие трансформационного кризиса.

Территориальная составляющая. В советский период происходило перемещение населения и производственных мощностей в северные районы страны, в том числе в результате деятельности ГУЛАГа.

На Севере строились не просто промышленные предприятия, а полноценные города с больницами, детскими садами, школами, театрами и другими социальными объектами. Чубайс приводит в пример Норильск, Тикси, Дудинку и Певек.

Содержание всей этой инфраструктуры требует огромных расходов, которые прежде не учитывались с точки зрения экономической эффективности.

В качестве контраста он приводит Канаду, где крупные энергетические объекты на северных территориях обслуживаются вахтовым методом, без строительства полноценных городов.

Отдельная проблема — российские моногорода. Прекращение работы одного предприятия означает экономическую катастрофу для всего населенного пункта.

Отраслевая составляющая. По разным оценкам, доля военно-промышленного комплекса в советской экономике составляла от 20% до 30%. Причем речь шла не только непосредственно о производстве вооружений, но и о всей цепочке поставщиков — металлургии, добыче руды, производстве угля и других отраслях.

При сокращении государственного оборонного заказа значительная часть этого комплекса лишилась финансирования.

Для иллюстрации масштаба проблемы Чубайс сравнивает советскую экономику с современной Европой, которая сталкивается со значительными сложностями при попытке увеличить оборонные расходы с 2,5% до 5% ВВП. России же в 90-х предстояло перестроить экономику, где оборонный сектор занимал порядка четверти производства.

Составляющая на уровне отдельных предприятий. Советские заводы во многом представляли собой натуральные хозяйства. Они стремились самостоятельно производить все необходимые компоненты, поскольку не могли рассчитывать на надежность внешних поставок.

У каждого крупного предприятия также имелись собственные социальные объекты: пансионаты, больницы, школы, дома отдыха.

В рыночной экономике подобная структура во многих случаях неэффективна, однако избавиться от нее мгновенно невозможно.

Чубайс настаивает, что трансформационный спад произошел бы независимо от того, кто именно проводил реформы. Его можно было попытаться смягчить, но полностью избежать невозможно.

При этом он признает, что сами реформаторы недооценили масштаб этого явления.

Третье — ограниченность политического ресурса

Чубайс сопоставляет результаты каждой волны реформ с последовавшими за ними политическими поражениями.

Первая волна позволила провести либерализацию, после чего Гайдар был отправлен в отставку.

Вторая обеспечила финансовую стабилизацию, после чего в январе 1996 года был уволен сам Чубайс.

Третья позволила доказать работоспособность частной собственности и конкурентной приватизации, но завершилась разгромом команды реформаторов и кризисом 1998 года.

По мнению Чубайса, это означает, что в каждой из волн реформ был использован весь доступный политический ресурс — на 100% или даже на 101%.

Сделать больше было невозможно. Можно было отказаться от компромиссных решений, ничего не предпринимать и уйти, сохранив репутацию. Такой подход он связывает с политическим поведением Григория Явлинского.

Сами реформаторы, говорит Чубайс, предпочли попытаться осуществить преобразования, понимая возможные последствия для собственной репутации.

В итоге, несмотря на политические поражения, все три основные опоры рыночной экономики были созданы.

Пять фундаментальных ошибок реформаторов, которые признал Чубайс

Чубайс отдельно подчеркивает, что наличие объективных ограничений не означает отсутствия собственных ошибок. Речь идет о решениях, которые никто не навязывал реформаторам и которых можно было избежать.

Ошибка № 1. Отказ от восстановления сбережений населения

Одной из крупнейших ошибок Чубайс считает то, что государство не обеспечило полноценного возврата обесценившихся сбережений граждан, находившихся в Сбербанке на момент начала реформ.

По его мнению, обязательства государства перед населением следовало секьюритизировать, то есть оформить в виде финансовых инструментов, позволяющих признать задолженность и организовать ее последующее погашение.

В 1995 году Чубайс пытался частично исправить ситуацию, инициировав выплаты представителям старшего поколения. Однако эти меры были несистемными и не обеспечивали полноценного решения проблемы.

Отказ от возвращения долгов населению он называет крупнейшей ошибкой реформаторов, которую никто не заставлял их совершать.

Ошибка № 2. Создание чековых инвестиционных фондов

Своей крупнейшей личной ошибкой Чубайс считает создание чековых инвестиционных фондов в том виде, в каком они появились в России.

В ходе ваучерной приватизации приватизационные чеки получили 149 млн граждан России.

Реформаторы понимали, что далеко не все люди смогут самостоятельно разобраться, как распорядиться ваучерами. Особенно это касалось пожилых граждан.

Поэтому появилась идея создать профессиональные инвестиционные фонды, которые будут принимать ваучеры населения и инвестировать их в активы, обеспечивая интересы своих вкладчиков.

Однако конструкция оказалась полностью неработоспособной.

По словам Чубайса, около 75% чековых инвестиционных фондов исчезли или разорились, практически все было разворовано.

«Полная дурь стопроцентная, вообще неработоспособна», — характеризует он эту систему.

Чубайс считает, что такие фонды изначально нельзя было создавать в подобном виде.

Ошибка № 3. Неготовность к финансовой стабилизации после распада СССР

Первоначально концепция финансовой стабилизации разрабатывалась применительно ко всему Советскому Союзу.

После августа 1991 года стало понятно, что реформаторам предстоит работать в условиях отдельной России.

Однако бывшие советские республики продолжали использовать общую валюту, одновременно располагая собственными возможностями кредитной эмиссии. Даже если Россия ограничивала выпуск денег, другие республики могли продолжать это делать. Инфляционные последствия распределялись на всю рублевую зону.

Для решения проблемы необходимо было создать сложный механизм межреспубликанских расчетов, корреспондентских счетов и контроля денежных потоков.

Реформаторы не успели должным образом разработать и освоить этот механизм. Между осознанием того, что Советского Союза больше не будет, и приходом в правительство прошло всего несколько месяцев.

Чубайс признает это серьезной ошибкой, связанной с недостаточной адаптацией исходной концепции реформ к новым обстоятельствам.

Ошибка № 4. Непонимание проблемы неплатежей

Чубайс называет неплатежи одной из крупнейших и сложнейших проблем российской экономики 90-х, которую реформаторы совершенно не предвидели.

Недавно он собрал бывших участников команды молодых реформаторов, средний возраст которых теперь составляет около 75 лет, и спросил, звучало ли хотя бы один раз слово «неплатежи» на их экономических семинарах до 1991 года.

Ответ был отрицательным.

Массовые неплатежи почти десять лет держали российскую экономику за горло. Предприятия не рассчитывались друг с другом, не платили налоги, государство не выполняло бюджетные обязательства.

Не выплачивались пособия матерям, денежное довольствие военнослужащим и другие выплаты, от которых непосредственно зависело существование людей.

Чубайс много занимался проблемой неплатежей уже в правительстве, однако признает, что до начала реформ ее природа и масштаб не были поняты.

Ошибка № 5. Недооценка роли государства и криминализация экономики

Одним из главных идеологических лозунгов реформаторов было требование уменьшить роль государства ради расширения свободы.

«Меньше государства, больше свободы».

Однако в российских условиях этот принцип, по оценке Чубайса, сработал совершенно иначе:

«Меньше государства, больше криминала».

Реформаторы не понимали эту закономерность на фундаментальном теоретическом уровне.

Чубайс отмечает, что экономический блок правительства не отвечал за деятельность силовых ведомств. Более того, сами силовики зачастую выступали против реформаторов и, по его оценке, крайне плохо справлялись со своими функциями.

В какой-то момент Чубайс даже хотел лично заняться проблемой организованной преступности.

Однако сегодня он считает, что дело не только в плохой работе правоохранительных органов, но и в принципиальном непонимании реформаторами необходимой роли государства.

Это была фундаментальная теоретическая ошибка, из которой вытекли многочисленные практические последствия.

Помимо этих пяти ошибок, в других частях выступления Чубайс признает недооценку трансформационного спада, чрезмерно упрощенное понимание демократического и государственного строительства, а также собственные просчеты в противостоянии с олигархами в 1997 году.

Что осталось от рыночной экономики в современной России

В финале основной части лекции Чубайс возвращается к концепции трех опор рыночной экономики и оценивает состояние каждой из них сегодня.

Финансовая стабильность, по его мнению, в России сохраняется и поддерживается на исключительно высоком профессиональном уровне.

Чубайс особо отмечает работу Эльвиры Набиуллиной и команды, отвечающей за макроэкономическую политику.

Он также признает роль Владимира Путина, который, по его оценке, глубоко понимает значение финансовой стабильности и обеспечивает политическую поддержку соответствующей экономической политики.

Чубайс прогнозирует инфляцию около 5,5% в текущем году и 4% в следующем, связывая это с последовательностью политики Центрального банка.

«Эльвира в этом смысле просто творит чудеса».

Совершенно иначе он оценивает состояние двух других опор.

Институт частной собственности подвергается систематическому ослаблению. Свободное ценообразование и принципы либерализованной экономики также нарушаются. Среди проявлений этого Чубайс упоминает многочисленные уголовные дела.

Таким образом, две из трех опор рыночной экономики постепенно разрушаются. Он ожидает, что этот процесс продолжится.

Тем не менее, по его мнению, рыночные институты в 90-е были построены достаточно основательно, чтобы выдерживать подобное давление еще длительное время.

Чубайс считает, что запаса прочности хватит как минимум на 10–15 лет.

Из этого он делает два основных вывода: никакой экономической катастрофы в России не произойдет, но и полноценного экономического роста не будет.

Наиболее вероятный сценарий — длительная стагнация.

Ответы Чубайса на вопросы из зала Узнать Почему России не подходил опыт реформ Восточной Европы Отвечая на вопрос о преобразованиях в Польше, Чехословакии и других социалистических странах, Чубайс подчеркнул, что российские реформаторы тщательно изучали этот опыт, но не строили на нем свою концепцию. В частности, они исследовали попытку создания рыночного социализма в Чехословакии в 1968 году и преобразования, начавшиеся в восточноевропейских странах незадолго до российских реформ. Со многими будущими руководителями экономических преобразований, в том числе Вацлавом Клаусом и Лешеком Бальцеровичем, российские экономисты были знакомы еще с 80-х годов, когда все они занимались экономическими исследованиями и оппозиционной интеллектуальной деятельностью. Полезным для России был опыт польской шоковой терапии, а также чешской ваучерной приватизации. Однако ни одна из этих моделей не могла быть применена целиком. Чубайс выделяет три фундаментальных отличия России от Восточной Европы. Во-первых, социализм в восточноевропейских странах существовал значительно меньше времени — около 30 лет против 75 лет в России. Во-вторых, во многих социалистических странах сохранялись элементы частной собственности, частное сельское хозяйство и малое предпринимательство. В СССР сама предпринимательская деятельность была уголовным преступлением. В-третьих, в Восточной Европе социалистическая система воспринималась как привнесенная извне, из Советского Союза. Поэтому противостояние коммунистической власти одновременно становилось борьбой за национальную самостоятельность. Это давало восточноевропейским реформаторам огромный электоральный ресурс, которого их российские коллеги были лишены. Чубайс считает заслуживающей внимания точку зрения исследователей, которые предлагают называть преобразования в Восточной Европе реформами, а произошедшее в России — революцией. Как цены на нефть повлияли на дефолт и что они значат для России сейчас Помимо азиатского и латиноамериканского финансовых кризисов, серьезной проблемой для России в 1997–1998 годах стало резкое падение нефтяных цен. Чубайс вспомнил, как к нему приходил Михаил Ходорковский**, предупреждавший о катастрофическом положении нефтяной отрасли. По словам Ходорковского**, если низкие цены сохранятся еще месяц или два, придется либо ставить вопрос о масштабных государственных дотациях нефтяным компаниям, либо начинать массовые увольнения. Таким образом, внешний финансовый кризис совпал с тяжелой ситуацией в ключевой экспортной отрасли российской экономики. Что касается современных цен на нефть, то Чубайс иронически поблагодарил Дональда Трампа за его политику в отношении Ирана, которая, по мнению бывшего вице-премьера, оказала существенную поддержку российской экономике. Однако даже если бы нефтяные цены сохранились на уровне, предшествовавшем войне в Иране, это не изменило бы его фундаментального прогноза. При низких ценах российская экономика не развалится, а при высоких — не начнет бурно расти. «Развала не будет, и роста не будет». Какую роль в российских реформах сыграли американцы, МВФ и Всемирный банк Чубайса спросили, насколько серьезным было иностранное влияние на экономическую политику России и президентские выборы 1996 года. В отношении американских консультантов, участвовавших в избирательной кампании Ельцина, Чубайс категорически отрицает их существенное влияние. По его словам, группа американских специалистов действительно была нанята еще до того, как он возглавил кампанию. Их разместили в «Президент-отеле», и они должны были помогать прежнему руководству избирательного штаба. Чубайс утверждает, что за всю кампанию встретился с ними только один раз, потратив на разговор около получаса, о которых впоследствии жалел. По его мнению, американские консультанты совершенно не понимали происходящего в России и не могли дать полезных рекомендаций. К принятию решений он их не допускал. Гораздо более значимой Чубайс считает роль Международного валютного фонда, Всемирного банка и стран «Большой семерки» в поддержке России. При этом он утверждает, что около 80% предложений, которые исходили от этих организаций, в действительности являлись предложениями самих российских реформаторов. Международные институты использовались как дополнительный политический ресурс для преодоления сопротивления внутри российского правительства. Чубайс приводит пример борьбы за изменение системы доступа нефтяных компаний к трубопроводам. Существовавшая практика распределения квот, по его оценке, была источником коррупции. Он выступал за проведение конкурентных аукционов, к которым следовало допускать только компании, рассчитавшиеся по своим долгам. Однако внутри российского правительства эти предложения встречали жесткое сопротивление. Тогда реформаторы могли представить аналогичное требование как рекомендацию МВФ и предупредить коллег, что без выполнения этого условия Россия не получит очередной финансовый транш. Таким образом, внешнее давление позволяло провести решения, которые реформаторы не могли реализовать, опираясь исключительно на собственный политический ресурс. Отдельно Чубайс высоко оценил профессиональную помощь заместителя директора МВФ Стэнли Фишера, впоследствии возглавлявшего Центральный банк Израиля. Весной 1998 года Чубайс регулярно обсуждал с ним динамику российских валютных резервов, перспективы финансовой стабилизации и возможные антикризисные меры. По глубине понимания российской макроэкономической ситуации Чубайс поставил Фишера в один ряд с Егором Гайдаром, назвав его помощь бесценной. Почему иностранные инвесторы не спешили участвовать в приватизации Отвечая на вопрос о возможности допуска иностранных инвесторов к приватизации российских предприятий, Чубайс отметил, что они участвовали в отдельных сделках, в том числе в составе консорциумов, претендовавших на «Связьинвест». До президентских выборов 1996 года основная проблема заключалась не в ограничениях для иностранных инвесторов, а в отсутствии у них желания вкладывать деньги в Россию. Чубайс привел в пример разговор Джорджа Сороса с Борисом Березовским, в ходе которого Сорос убеждал того отказаться от борьбы за переизбрание Ельцина, считая ее бесперспективной. В начале 1996 года рейтинг Ельцина, по приведенным Чубайсом данным, составлял около 3%, тогда как у Зюганова — около 25%. Риск прихода коммунистов к власти делал перспективы частной собственности и иностранных инвестиций крайне неопределенными. До победы Ельцина, утверждает Чубайс, практически ни один крупный системный западный инвестор не был готов всерьез идти в Россию. На замечание из аудитории об успешном размещении акций «ВымпелКома» на Нью-Йоркской фондовой бирже Чубайс согласился, назвав деятельность Дмитрия Зимина выдающимся прорывом. Однако отметил, что подобных примеров было крайне мало. Именно победу Ельцина в 1996 году Чубайс считает моментом, после которого институт частной собственности в России начал работать по-настоящему, а у иностранных инвесторов появились основания вкладывать средства в российские активы. Почему демократы не смогли создать коалицию реформ Последний вопрос касался того, почему реформаторам не удалось сформировать устойчивую политическую коалицию, которая обеспечивала бы проведение преобразований. Чубайс разделил проблему на две части: невозможность удержать коалицию демократических сил и невозможность найти компромисс с коммунистами. Причиной распада демократической коалиции он считает социальные последствия реформ 1992 года. Когда цены выросли в 26 раз, поддерживать реформаторов стало политически невыгодно. Чубайс предложил посмотреть на публичные заявления ведущих демократических политиков того времени — от Григория Явлинского до Анатолия Собчака. По его словам, многие из них начали обвинять правительство в бездарной политике, разрушении российской экономики и государственности, зависимости от Запада. Чубайс объясняет это естественной политической логикой: политики заинтересованы в поддержке населения, а ассоциироваться с реформами, которые вызвали такое масштабное падение уровня жизни, никто не хотел. «Вся коалиция реформ развалилась со свистом, мгновенно». Бывшие соратники Ельцина, включая участников Межрегиональной депутатской группы, к концу 1992 года в значительной степени дистанцировались от него. В результате президент практически остался один. Что касается коммунистической оппозиции, Чубайс подчеркивает, что КПРФ и союзные ей силы 90-х существенно отличались от современных коммунистов. В их коалицию входили радикальные политические организации, объединения офицеров, люди с боевым опытом и сторонники силового противостояния власти. По оценке Чубайса, их целью было не только политическое поражение Ельцина и реформаторов, но и их физическое уничтожение. В подтверждение этого он ссылается на высказывания Руслана Хасбулатова в октябре 1993 года, хотя еще за несколько лет до этого Хасбулатов был соратником Ельцина. Чубайс считает, что в условиях, когда против президента одновременно выступили и прежние союзники, и давние политические противники, удерживать выбранный курс позволили исключительная политическая воля и харизма Ельцина.

* Сергей Пархоменко — признан в РФ иностранным агентом.