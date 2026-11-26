Жители Рыбинска пожаловались на холод в квартирах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Рыбинска Ярославской области жалуются на холод в квартирах. По их словам, проблема сохраняется в микрорайонах Веретье. Одна из жительниц города опубликовала пост об этом в социальных сетях.

«Уже месяц я просыпаюсь и первым делом смотрю на градусник в комнате. Не на улице — дома, +15 [градусов]. Иногда +14 [градусов]. Я надеваю куртку, которую обычно ношу на улицу, и иду пить чай. Так теплее», — написала женщина в группе «Это случилось в Рыбинске».

По ее словам, после сообщений о запуске котельной батареи оставались едва теплыми.

«Пришла квитанция за октябрь — полная, без перерасчёта. Я позвонила в водоканал. Мне ответили: „Ждите“. Я жду до сих пор. А на улице уже ноябрь, и из прорванной трубы на улице бьёт фонтан. Вода хлещет, котлован не огорожен. Я боюсь, что однажды туда провалится ребёнок. Знаете, что самое обидное? В новостях пишут: „Мэр ночевал в котельной“. Наверное, это должно меня согреть. Но моя куртка всё ещё на мне. И я всё ещё жду», — написала женщина.

В комментариях появились похожие сообщения.

«Всё Веретье и спит и ест в куртках», — написала Наталья Игоревна.

«У знакомых были ледяные батареи до середины ноября. Ребёнок заболел пневмонией. Даже лекарства и ингаляции не помогают. Это как так можно было простыть, чтобы так тяжело заболеть? В школе холодно, на улице холодно, дома холодно. Центр города украшен безделушками, а в других районах города все парит и батареи холодные», — возмутилась Марина Чернухина.

Утром 26 ноября в «Яроблводоканале» рассказали, что в ночь с 25 на 26 ноября на котельной «Веретье» завершили работы по замене водогрейного котла № 3.

«Специалисты приступили к пусконаладочным работам — финальному этапу перед вводом оборудования в эксплуатацию. Пусконаладочный комплекс займет 72 часа. В течение этого времени котел будет работать под нагрузкой с выработкой тепловой энергии в сеть. После завершения опробования котел будет введен в эксплуатацию и сможет нести нагрузку в штатном режиме. Тепло в сети подается уже на этапе наладки, а после ввода котла № 3 „Веретье“ получит дополнительную мощность — в том числе для пиковых нагрузок при сильных морозах», — рассказали на предприятии.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков также рассказал, что специалисты завершают работы на третьем котле.

«Его введут в эксплуатацию в декабре. Функция этого котла — резервная, для пиковых нагрузок, чтобы не допустить перебоев с теплом», — уточнил Дмитрий Рудаков.

Почему замерзает Рыбинск

Отопительный сезон в Рыбинске этой осенью стартовал с опозданием. В 2026 году отопление должны были подключить в течение 14 дней после 1 октября. Однако 19 октября в Рыбинске к отоплению было подключено 92% домов. Правоохранители возбудили уголовное дело на фоне срыва сроков отопительного сезона. Хуже всего ситуация обстояла в западной части города — в микрорайонах Веретье и на Баме.

Из-за проблем с отоплением власти пообещали направить в Рыбинск дополнительных специалистов и спецтехнику из других округов. В середине ноября жители Рыбинска все еще жаловались на холод в квартирах.

Котельная «Веретье» обеспечивает теплом больше 200 зданий в Рыбинске. Сама котельная — старая. Критическим ее состояние стало еще в 2025 году, когда и начались ремонты. Но успеть к отопительному сезону 2026–2027 не получилось. В этом ноябре главе Рыбинска Дмитрию Рудакову даже пришлось ночевать на котельной.

Отопление в Рыбинске обеспечивает «Яроблводоканал». В октябре сообщалось, что у областного предприятия арестовали счета. Ситуация оперативно разрешилась, все детали мы рассказывали в этом материале.