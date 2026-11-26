Всем детям назначили лечение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Дети из многодетной семьи в Вологде, где пятилетняя девочка умерла от истощения, находятся в безопасности. Об этом сообщил глава Минздрава Вологодской области Игорь Петчин на оперативном совещании правительства региона.

Он рассказал, что прошлой ночью в больницу доставили 10 детей. Их всех обследовали, назначили лечение и психологические консультации. Один ребенок — семилетний мальчик — попал в реанимацию.

«На сегодня в нашем учреждении находятся 10 пациентов. Девять из них находятся в общих соматических отделениях. Один пациент находится в реанимации. Состояние его стабильно тяжелое, занимаемся, проводим диагностический поиск. Все дети находятся под наблюдением врачей», — рассказал главный врач Вологодской областной детской клинической больницы Александр Стренаков.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова добавила, что к братьям и сестрам погибшей девочки в больницу приехали сотрудники аппарата детского омбудсмена. Они выясняют, могут ли родственники забрать детей к себе.

Родителей же допросили и задержали, пишет ТАСС со ссылкой на СК РФ по Вологодской области. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность).

Как высянили корреспонденты MSK1.RU, в семье было 13 детей, 11 из которых (в возрасте от 10 месяцев до 16 лет) жили вместе с матерью и отцом в трехкомнатной квартире. Двум старшим сыновьям 18 и 20 лет, они студенты. Семья получала социальные выплаты, сумма которых превышала 200 тысяч рублей в месяц. Глава региона Георгий Филимонов отметил, что дети воспитывались в ненадлежащих условиях.

В апреле 2026 года у одного ребенка на теле обнаружили следы побоев. Сотрудники детского сада пытались выяснить обстоятельства произошедшего, однако мать не открывала дверь и грубо отвечала на телефонные звонки. В сентябре мальчик должен был пойти в первый класс, но его оставили в дошкольном учреждении. По информации «Известий», детский сад посещали только трое детей, а воспитатели и заведующая неоднократно обращались в органы опеки.