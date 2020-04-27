Священник в больнице, новые заболевшие: всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим. Тех, кто появится в общественном транспорте и магазинах без маски, ждут штрафы.
Эпидемия в России продлится еще пару месяцев, а на плато мы выйдем в середине мая. Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».
— Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче, — предположил пресс-секретарь президента. — И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся. Они, конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьёзно переболел. И ещё каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни.
Также Песков сообщил, что государству нужно будет помогать гражданам после эпидемии — и оно уже помогает. Но где-то могут быть затыки, и помощь не доходит до людей.
За последние сутки медики провели 139,1 тысячу тестов. С подозрением на COVID-19 остаются 183 тысячи россиян.
В Ярославле полицейские и сотрудники администраций ходят по домам и проверяют тех, кого отправили на карантин. Цель — проверить, не нарушают ли люди, которые могут быть переносчиком коронавируса, режим изоляции.
— В основном все граждане соблюдают карантин, находятся дома по месту прописки, к сложившейся ситуации относятся с пониманием, — сообщил об итогах рейда в Заволжском районе начальник юридического отдела территориальной администрации Сергей Грибанов.
Началась новая неделя — народу на улицах Ярославля стало больше.
— Смотрю, в маршрутках людей стало чуть ли не как до пандемии, — отметила корреспондент 76.RU Полина Зайцева. — Даже стоя люди едут.
В соцсетях ярославцы пишут, что на дорогах в некоторых местах из-за большого количества транспорта образовались заторы.
Художницу из Рыбинска Ольгу Помазуеву люди закидали заказами на коронавирусную тематику. Сейчас она рисует на тарелках и делает разные броши, брелки и талисманы.
Министр просвещения Сергей Кравцов дал интервью «Коммерсанту», в котором признал, что российские школы не были готовы к переходу на удаленку.
— Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы. Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки. Проблем с учебой возникло много. Но зато у нас, слава богу, пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников. Это непростое решение значительно сократило риски заражения детей, учителей и их семей, — сказал Кравцов.
Министр отметил, что ЕГЭ состоится, потому что зачислять в вузы по оценкам из аттестата — это несправедливо.
— Мы сделаем все, чтобы ЕГЭ состоялся, когда это будет безопасно для ребят и учителей. Мы уже отодвинули сроки экзамена и сделаем это еще раз, если будет надо. Решение по датам примем после майских праздников.
Идея жарить шашлындос на балконе во время самоизоляции людям что-то тоже не зашла.
Вчера писали о ярославцах, которые вышли гулять, но не просто так, а против введения электронных пропусков.
Вот реакция на такую прогулку:
В середине марта с приходом коронавируса в наш регион многие ярославцы ринулись скупать продукты, чтобы запастись на период самоизоляции всем необходимым. Символом пандемии как во всей стране, так и Ярославской области, стала гречка. Из-за высокого спроса на крупу её стоимость подскочила мгновенно, а в какой-то момент её вообще невозможно было купить — полки магазинов на этот продукт на несколько дней опустели.
Ну а что теперь? Съели уже? Или запас все же стратегический?
Мы поинтересовались у наших читателей, как обстоят дела с запасами гречки. И вот результат.
Коротко о том как складывалась обстановка в регионе за выходные:
- в Ярославской области за сутки прибавилось еще 42 заболевших коронавирусом;
- три человека за сутки вылечились от коронавируса;
- в субботу стало известно о смерти женщины из-за коронавируса. Это уже третий случай с начала пандемии.
- опубликовано видео из ярославской инфекционной больницы. Что там происходит;
- коронавирус обнаружили у пациентки и врачей областной больницы. Закрыты три отделения
- в центре Ярославля прошла прогулка против коронавируса;
- сколько заболевших в разных городах нашего региона: публикуем карту распространения коронавируса