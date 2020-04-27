Священник в больнице, новые заболевшие: всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Эпидемия в России продлится еще пару месяцев, а на плато мы выйдем в середине мая. Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».



— Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче, — предположил пресс-секретарь президента. — И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся. Они, конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьёзно переболел. И ещё каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни.



Также Песков сообщил, что государству нужно будет помогать гражданам после эпидемии — и оно уже помогает. Но где-то могут быть затыки, и помощь не доходит до людей.

