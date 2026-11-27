Ужесточение или смягчение требований к квартирантам зависит от спроса Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Люди, желающие снять квартиру, могут столкнуться с отказом собственника из-за странных требований. Подробнее о причинах отрицательного ответа в квартирном вопросе и строгих условиях к арендаторам рассказали риелторы.

К самым абсурдным требованиям относятся отказ сдавать жилье человеку с определенным именем или желание найти арендатора из определенного региона и конкретного возраста. Однако в последние годы требования арендодателей стали в целом достаточно адекватны из-за большого объема предложения на рынке.

Тем не менее странные требования до сих пор встречаются. Об этом рассказала руководитель направления аренды «Миэль Практики» Мария Жукова. Она привела в пример ситуацию, когда в этом году одна собственница была готова рассматривать мужчину, только если его имя не Евгений.

«Есть и более распространенные, хотя тоже довольно строгие условия: только официально женатая пара, обязательное высшее образование с предъявлением диплома, подтверждение дохода справкой о зарплате. Мы сталкивались и с ситуациями, когда арендаторы предоставляли справки о доходах через „Госуслуги“, — рассказала Жукова в разговоре с РИА „Новости“.

Также есть ситуации, когда хозяйка квартиры требовала у потенциальных арендаторов продемонстрировать ей альбом с семейными фотографиями для подтверждения их семейного статуса. Вместе с этим собственник может заявить требование приезжать в квартиру, чтобы переночевать в ней несколько раз в течение полугода.

Есть случаи, когда владелец изъявил желание сдать квартиру исключительно одинокому мужчине из Сибири, не старше 35 и не моложе 30 лет. Другой же собственник просил сначала привести потенциальных жильцов к фонтану, чтобы посмотреть на них со стороны, и только после этого решать, стоит ли показывать квартиру.

Среди наиболее абсурдных причин отказов собственника жилья арендатору есть и чрезмерная улыбчивость или же неподходящий вуз — хозяин отказался сдавать квартиру, так как в этом же вузе училась его бывшая жена. Еще одна собственница поинтересовалась, что потенциальные жильцы обычно готовят, и после ответа о привычных домашних блюдах не согласилась сдавать квартиру, потому что посчитала, что человек, который не готовит супы, несостоятелен в быту.

При этом ужесточение или смягчение требований к квартирантам зависит от спроса, а также активности рынка в целом. Дело в том, что чем меньше спрос и длительнее простой квартиры, тем короче список условий для нанимателей, считает замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова.

В последнее время россияне стали меньше зарабатывать на сдаче квартир. Реальный доход от этого за год мог сократиться почти на 14%, или на 56 тысяч рублей, в расчете на один объект. К такому выводу пришли аналитики на основе данных о стоимости аренды, сроках поиска жильцов и инфляции.