Жители Диево-Городища пожаловались на отсутствие дороги Источник: Елена Антюхова

Жители села Диево-Городище в Некрасовском округе Ярославской области уже несколько лет не могут добиться строительство подъездных путей к своим домам. Речь идет об улице Солнечной. На ней стоит несколько новых коттеджей, но проехать к ним люди не могут. Более того, в случае ЧП к жилью не смогут подобраться ни скорая помощь, ни пожарная машина.

«У меня на руках дочь-инвалид с тяжелым течением бронхиальной астмы. На все выходные и каникулы мы привозим ее в Диево-Городище, в сосновый лес. На градостроительном плане дорога по улице Солнечной есть. В действительности — кусты и деревья. Местные врачи никогда не отказывают нам в помощи, но в случае необходимости к нам не сможет проехать ни одна машина спецтехники. Докторам придется идти пешком до нашего дома», — пожаловалась владелица одного из домов Елена Антюхова.

Семья Елены купила участок для строительства дома еще в 2023 году. Они прописаны в Подмосковье, но, так как сама женщина родом из Ярославля и в детстве часто отдыхала у бабушки в Диево-Городище, загородный дом решили строить здесь.

Кроме их дома на улице Солнечной построено на данный момент еще три. Кто-то из жильцов сам обустроил проезд к своему участку, но такая возможность есть не у всех.

«Мы ездим по улице Сиреневой, а далее идем пешком через соседний участок с разрешения соседа. Но, как только он начнет строительство, и эта лазейка будет для нас закрыта», — говорит Елена.

Подъезать к домам можно только по грунту, да и тот местами зарос кустами Источник: Елена Антюхова

Собственники домов обращались за помощью в прокуратуру. После этого в 2024 году по иску правоохранителей суд обязал администрацию Некрасовского округа обеспечить транспортную доступность к домам. Сроком исполнения решения было указано 1 сентября 2026 года. Однако до сих пор новой дороги нет.

Сейчас вопросом занимаются судебные приставы. Они направили новое требование властям — исполнить решение суда до 4 декабря 2026 года. Но, судя по всему, и эта дата останется только на бумаге.

Елена предоставила редакции 76.RU скрины переписки с властями Некрасовского округа. В них чиновники обещали включить строительство дороги то на 2027 год, то на период до 2030 года. Но только при условии, если появится финансирование.

«При наличии финансирования, мы разработаем проектно-сметную документацию на строительство новой дороги и включим в программу строительства», — прокомментировали порталу 76.RU в «Центре благоустройства территорий» Некрасовского округа.

Сроков, когда это произойдет, власти назвать не смогли как раз из-за того, что вопрос с деньгами на настоящий момент не решен. Местные власти намерены написать обращение на областной уровень с просьбой о финансовой помощи на данные цели.

Жителям же пока так и придется добираться до домов по бездорожью.