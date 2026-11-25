Поиск работы зимой может затянуться на несколько месяцев Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В ноябре и декабре у многих срабатывает накопившаяся за год усталость: задачи раздражают, начальство тоже, и рука сама тянется написать заявление по собственному желанию. Но импульсивное увольнение перед праздниками может обернуться потерей годовой премии и долгими месяцами без зарплаты.

Специально для MSK1.RU антикризисный HR c 22-летним опытом, основатель компании «HRкод» Таисия Кожан честно объясняет, как на самом деле устроен рынок труда в конце года, в каких отраслях в декабре проще всего устроиться и как не потерять свои деньги при переходе.

Почему не нужно увольняться «в никуда»

В ноябре и декабре мы в HR-департаментах регулярно видим всплеск активности со стороны кандидатов, которые принимают решение об увольнении под воздействием момента.

Главное правило, которым стоит руководствоваться в текущих реалиях: никогда не пишите заявление, пока у вас нет на руках подписанного предложения от нового работодателя.

Общая ситуация в экономике остается непростой. Несмотря на регулярные заявления о тотальном дефиците кадров, в разных отраслях параллельно идут обратные процессы: реструктуризация бизнеса, закрытие нерентабельных направлений, заморозка проектов и оптимизация штата. Поиск новой позиции сегодня может занять не пару недель, а три-четыре месяца.

Если у вас нет солидного финансового запаса, уход без подготовленной замены ставит вас в крайне уязвимую позицию. Вы будете вынуждены соглашаться на первые попавшиеся условия просто из необходимости платить по счетам, а не из-за профессионального интереса.

В каких случаях менять работу все-таки стоит

Исключение из этого правила только одно — вы получили конкретный, понятный и зафиксированный оффер. Но даже к нему сейчас нужно подходить с максимальной долей прагматизма.

Если вас приглашает молодой стартап с туманными перспективами или фирма без понятной истории на рынке, торопиться не стоит. Намного разумнее переждать нестабильный период на текущем месте.

Совсем другое дело, если предложение исходит от крупной организации, которая работает 10–15 лет, благополучно прошла прошлые экономические кризисы, вовремя выплачивает официальную зарплату и имеет прозрачные бизнес-процессы. Долговечность и репутация компании сегодня служат базовыми показателями ее надежности. Если условия вас полностью устраивают, отказываться от приглашения только из-за предновогодней даты на календаре не имеет смысла.

Как на самом деле работает найм перед Новым годом

Мнение о том, что в декабре кадровый рынок полностью замирает, — это распространенное заблуждение. Динамика подбора напрямую зависит от конкретной сферы бизнеса и срочности задач.

В крупном корпоративном секторе конец года действительно превращается в марафон из отчетов, выверки бюджетов и планирования на будущие периоды. У руководителей подразделений физически не остается времени на собеседования, поэтому процесс согласования кандидатов может затянуться до второй половины января.

Однако там, где нужно срочно закрыть ключевую позицию или запустить проект к началу года, поиск не останавливается даже в последних числах декабря. При этом у соискателей в этот период появляется редкое преимущество: большинство кандидатов расслабляются и откладывают обновление резюме на период после праздников. Из-за этого поток откликов снижается, и рекрутеру проще заметить профильный опыт хорошего специалиста.

Кроме того, есть целые отрасли — розничная торговля, логистика, e-commerce и сфера услуг, — где ноябрь и декабрь традиционно являются периодом пиковой нагрузки и максимального найма персонала.

Финансовая сторона вопроса: годовые бонусы и премии

Предновогодний переход имеет еще один важный практический нюанс, о котором часто забывают в порыве эмоций. Во многих организациях годовые бонусы, тринадцатые зарплаты или крупные премии за выполнение показателей выплачиваются по итогам года — в конце декабря или в январе.

Увольняясь в ноябре или начале декабря, вы фактически дарите эти уже честно заработанные деньги прежнему работодателю. При переговорах с новым руководством абсолютно нормально прямо обозначить ситуацию: «Я заинтересован в вашей вакансии и готов приступить к работе в январе, сразу после выплаты годового бонуса на текущем месте».

Адекватный HR-директор и нанимающий менеджер отнесутся к такой позиции с полным пониманием. Если же вас выдергивают критически срочно и настаивают на увольнении в декабре, логично поднять вопрос о выплате разового приветственного бонуса (sign-on bonus), который перекроет ваши финансовые потери.

Конец года не лучший момент для импульсивных увольнений под воздействием скопившейся за год усталости. Менять работу прямо сейчас стоит только в том случае, если перед вами есть твердая почва в виде предложения от устойчивой и проверенной временем компании.

Во всех остальных ситуациях разумнее спокойно доработать год, забрать полагающиеся выплаты и выйти на рынок труда с новой полосы и со свежей головой уже в январе.

Таисия Кожан HR-эксперт, основатель компании HRкод.