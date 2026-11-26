Бывший следователь Игорь Куркин вспомнил дело почти 30-летней давности Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Несколько лет, с 1997 по 2000 год, район центрального рынка в Рязани окутывал дым с противно-сладковатым ароматом. Из-за этого местные прозвали участок возле Горбатого моста аномальным: считали, что где-то умерли животные, отсюда и странный запах. Как позже выяснится, в печи одного из домов горели останки минимум шести убитых молодых людей. С ними расправился Игорь Чурасов — непримечательный на первый взгляд работник цирка.

Орудовал Чурасов не один, а со своим коллегой из цирка Геннадием Емелькиным — он же Шурманов по фамилии жены.

Одной из первых жертв стала 23-летняя Альбина Носкова — лучшая подруга сожительницы Шурманова Натальи Макарцовой. Она сама заманила молодую мать в логово маньяков, как позже выяснится, из-за зависти и недавнего конфликта.

«Сначала они пили, веселились, фокусы показывали, а потом Альбине завязали глаза и задушили. После этого начали кромсать тело, Чурасов вырезал сердце, пожарил его на сковородке и съел. Ему понравилось», — рассказывает бывший следователь Игорь Куркин.

Части тела молодой мамы Игорь Чурасов и Геннадий Шурманов сожгли. По аналогичной схеме расправились и с остальными жертвами: маргинальной парой, двумя девушками, которые не захотели оставаться в доме случайных знакомых, и общим другом Валерой.