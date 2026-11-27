Куда поехать отдыхать на январские праздники Источник: Дарья Селенская / Городские медиа, Елизавета Филиппова / пресс-секретарь Ассоциации «Турпомощь»

Новогодние праздники порадуют россиян полуторанедельным отдыхом. Многие времени зря не теряют и уже планируют путешествие на праздничные каникулы.

А какие направления будут популярны на январских праздниках и где лучше отдохнуть с семьей? На эти вопросы редакции 76.RU ответил директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

В какие дни все едут отдыхать?

Наибольший спрос, по наблюдениям Александра Осауленко, приходится на сами новогодние праздники.

«В этом году россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно, то есть 11 дней подряд. Соответственно, наибольший интерес к поездкам можно ожидать в последние дни декабря и первые числа января», — предположил эксперт.

Как отдыхаем на Новый год в 2027-м Источник: Мария Романова / Городские медиа

А вот продолжительность поездок каждый выбирает по личным предпочтениям. Количество дней отдыха зависит и от выбранного направления, и от возможностей самих туристов.

«Кто-то предпочитает короткие поездки на несколько дней, а кто-то использует весь период новогодних каникул для полноценного отдыха», — добавил эксперт.

Куда поехать на отдых в январе

Пережидать русскую зиму в сугробах у многих желания нет. На праздники, как рассказал Александр Осауленко, некоторые россияне поедут в жаркие страны. Популярны Вьетнам, Таиланд, Китай, Египет, а также острова — Мальдивы и Сейшелы.

При этом многие отправятся в путешествия и по России. Здесь традиционно востребованы Москва и Санкт-Петербург как направления экскурсионного и культурно-познавательного отдыха.

Для поездок по России туристы чаще выбирают Москву и Санкт-Петербург Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

«Также популярностью будут пользоваться северные регионы — Карелия, Мурманская область. Безусловно, сохраняется интерес к нашим горнолыжным курортам — Сочи, Шерегешу, Алтаю и другим направлениям», — подчеркнул Александр Осауленко.

Россиян интересуют все направления: география новогоднего отдыха охватывает практически всю страну — от Камчатки и Сахалина до Калининграда.

«Более бюджетными могут стать поездки по России, особенно в соседние регионы, куда можно добраться на собственном автомобиле. Среди дорогих направлений можно выделить Мальдивы и Сейшельские острова», — пояснил эксперт.

Стоимость путешествия зависит от выбранного направления, продолжительности отдыха и транспортных расходов. Александр Осауленко директор Ассоциации «Турпомощь»

Кстати, спрос остается и на путешествия по «Золотому кольцу». Причем к такому направлению интерес россиян только растет.

«Если говорить о Центральной России, то по большому счету здесь никуда не нужно лететь. Большинство городов находится в автомобильной доступности, что делает такие путешествия удобными. При этом интерес к " Золотому кольцу " проявляют не только жители Центральной России, но и жители Зауралья. Как правило, они прилетают в центральную часть страны и уже в рамках своего путешествия по Центральной России посещают города " Золотого кольца " », — поделился Александр Осауленко.

Что насчет курортов?

В тренде остаются санатории и курорты. Как объяснил эксперт, здесь о себе дает знать постпандемийный период.

«Люди стали больше обращать внимание на свое здоровье во всех смыслах — как с точки зрения профилактики заболеваний, так и с точки зрения лечения различных последствий перенесенных болезней. Поэтому интерес к санаторно-курортному и оздоровительному отдыху не снижается, и люди, безусловно, продолжат выбирать такие поездки», — поделился директор Ассоциации «Турпомощь».

Куда лучше поехать с детьми?

Если у вас в семье есть маленькие дети, то при выборе праздничного отдыха Александр Осауленко порекомендовал присмотреться к близлежащим городам. С его слов, почти в каждом административном центре сегодня можно найти серьезный туристический потенциал и места для развлечений.

«Это и базы отдыха, и санатории, и гостиничные комплексы с полноценной зимней инфраструктурой — катками, спортивными и другими развлечениями. Поэтому рекомендую семьям с детьми в первую очередь рассмотреть возможности отдыха в своем регионе и ближайших территориях», — подчеркнул специалист.

Какой транспорт лучше выбрать?

При выборе транспорта Александр Осауленко также советует отталкиваться от направления путешествия и расстояния. Всё-таки заграничный отдых без самолета не обойдется. Тем не менее в тренде остаются поездки на личном авто. По мнению эксперта, оно станет основным видом транспорта для новогодних поездок.

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