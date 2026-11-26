В Ярославле собралась огромная очередь в поликлинике Источник: Ярославль Очевидец / Max.ru

Жители Ярославля пожаловались на огромную очередь в поликлинике № 1 клинической больницы № 9 на Тутаевском шоссе, 95 в Дзержинском районе. Толпа в коридорах учреждения собралась днем 26 ноября.

По словам ярославцев, они пришли за выписками на льготные лекарства.

«Чтобы выписать льготное лекарство, надо простоять целый день», — говорится в посте канала «Ярославль Очевидец» в «Максе».

В больнице № 9 произошедшее объяснили техническим сбоем.

«По результатам проверки подтверждено: в указанный период в системе для выписки рецептов на льготные препараты произошел технический сбой, из-за чего процесс значительно замедлился, что вызвало создание очереди и увеличило время ожидания. Приносим извинения за доставленные неудобства и напоминаем, что подобные технические трудности связаны со сбоями в электронном и сетевом обеспечении, не зависящими от действий медицинской организации», — рассказали в администрации больницы.

Как уточнило руководство организации, сотрудники поликлиники приложили все усилия, чтобы минимизировать последствия.

«При устранении технических неполадок обрабатывали обращения по выписке льготных лекарственных препаратов в приоритетном порядке, проверили „зависшие“ заявки, и в настоящий момент закрыты все отсроченные вопросы, сложившиеся в данной ситуации», — рассказали в больнице № 9.