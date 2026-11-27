Подруга пермячки рассказала, что девушку укололи иглой в городском автобусе, — пострадавшая обратилась в СПИД-центр Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU; читательница 59.RU

Неделю назад пермячку укололи иглой в ногу в одном из автобусов. Она обратилась в СПИД-центр — ей оказали помощь и взяли анализы на инфекции. О подобных случаях этой осенью сообщали жительницы Москвы и Екатеринбурга. 59.RU поговорили с подругой пострадавшей девушки, а также узнали, можно ли заразиться ВИЧ или гепатитом C в такой ситуации.

«Очень напугана тем, что может быть дальше»

В редакцию 59.RU обратилась подруга 18-летней пермячки. Она рассказала, что в прошлый вторник, 17 ноября, около 19:30 ее приятельница ехала в автобусе № 10 от цирка в сторону центра. Автобус был переполнен, и в какой-то момент неизвестная женщина уколола девушку иглой в ногу.

Так выглядит место укола Источник: читательница 59.RU — Я просто почувствовала, как кто-то задел ногу. Я обернулась и заметила только фигуру, уходящую в толпу, — она больше напоминала женщину, возможно, бабушку, — вспоминает пострадавшая. — Изначально я не придала этому значения: вернулась домой и легла спать. Утром нога зачесалась, а место прокола заболело, опухло и стало гноиться . Пермячка обратилась в краевой центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Там врачи выписали ей курс лекарств для постконтактной профилактики и взяли анализы на ВИЧ и гепатиты . В СПИД-центре девушке порекомендовали повторно сдать анализы через три месяца.

Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции — это комплекс мер, принимаемых для предотвращения заражения после возможного контакта с носителем ВИЧ. В большинстве случаев она включает в себя прием антиретровирусных препаратов сразу после подозрительного контакта.

Подруга пострадавшей отказалась давать 59.RU ее контакты, чтобы редакция пообщалась с девушкой напрямую, — объяснила это тем, что пострадавшая напугана и «не хочет ничем делиться».

— Девушка хотела просто рассказать о такой страшной ситуации и предостеречь людей . Ей не выдали справку о приеме. Результаты анализов пришли на следующий день — они оказались отрицательными, но инкубационный период той же ВИЧ-инфекции длится от трех недель. Она весь день провела в больнице, испытывая сильный стресс , и очень напугана тем, что может быть дальше, — рассказала 59.RU подруга девушки.

В Минздраве и СПИД-центре отказались официально подтверждать случай с обращением пациентки после укола в автобусе из-за врачебной тайны. Однако по данным 59.RU, в пермский СПИД-центр действительно поступало обращение об уколе в автобусе . Девушке оказали экстренную помощь, предусмотренную при угрозе инфицирования.

В полиции 59.RU сообщили, что по факту инцидента с уколом иглой в автобусе по обращению пермячки зарегистрирован материал проверки , выясняются обстоятельства случившегося.

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Подобные истории происходили в этом году не только в Перми. Так, одна из них произошла 6 ноября в Екатеринбурге. Женщина поехала на вечернюю работу в троллейбусе № 26. Как рассказала читательница E1.RU, ее мама вышла из троллейбуса примерно в 18:17, за ней вышла и другая пассажирка. Потом женщина почувствовала удар по ягодицам, повернулась и увидела, как шедшая за ней пассажирка ускорила шаг и ринулась перебегать дорогу в неположенном месте. Мама читательницы E1.RU хотела догнать напавшую, но помешал поток машин.

Пострадавшей пришлось зайти на работу к сестре, чтобы осмотреться. Она заметила след от укола иглой на штанах и на коже. Женщина обратилась в больницу, врач дал ей направление в центр СПИДа. Также она написала заявление в полицию — о результатах проверки пока не сообщалось.

Другая история в Москве. 16 октября местная жительница Алина (имя изменено) вошла в вагон на станции метро «Китай-город» и села рядом с женщиной, которой на вид было примерно 45–50 лет. Алина внезапно почувствовала резкую боль в бедре и решила, что соседка уколола ее шприцем . Незнакомка спросила ее, который час, девушка испугалась и ушла в другой вагон. Когда она вернулась, женщины там уже не было.

Алина обратилась к врачу, а позднее написала заявление в полицию, писал телеграм-канал «Осторожно, Москва». Информации о результатах полицейской проверки нет.

Можно ли заразиться ВИЧ в транспорте и что делать, если вас укололи

Всего существует несколько путей передачи ВИЧ-инфекции — через использование общих шприцев при употреблении наркотиков, незащищенные половые контакты, зараженные медицинские или косметологические инструменты и от ВИЧ-инфицированной мамы к ребенку во время беременности или кормления грудным молоком. Но в последнем случае риск снижается почти до незначительного, если мама принимает антиретровирусную терапию или ребенку назначают профилактические препараты.

Руководитель некоммерческой организации «Сберегая главное», занимающейся предоставлением социальной помощи уязвимым к ВИЧ-инфекции и другим инфекционным заболеваниям, а также профилактикой распространения этих заболеваний в Пермском крае, Инна Данюкова прокомментировала, можно ли заразиться ВИЧ через укол шприцем.

— Инфицироваться ВИЧ через укол иглой невозможно, — говорит 59.RU эксперт. — Вне организма человека вирус живет считаные секунды. Были случаи, когда ко мне приходили девушки и говорили, что инфицировались от лезвий в перилах. Но такого быть не может: ВИЧ живет только в организме человека, а не на открытом воздухе .

Для заражения необходимо, чтобы вирус попал в кровоток в достаточном количестве. Следы крови на кончике иглы, особенно после высыхания, обычно не содержат достаточного количества живого вируса для заражения, объясняет 59.RU специалист.

В теории укол иглой возможен: по некоторым данным, риск при случайном уколе у медицинских работников составляет около 0,23%, то есть примерно один случай на 435 уколов. Однако на практике не зафиксировано случаев заражения ВИЧ от случайных уколов в общественном транспорте .

При этом, говорит Инна Данюкова, при уколе иглой есть риски заражения гепатитом C, но здесь нужно смотреть на вирусную нагрузку у носителя (вирусная нагрузка — это количество частиц вируса в единице объема крови. — Прим. ред.). Для ее определения сдают тест методом ПЦР.

Специалист подытоживает: после случайного укола шприцем или иглой в общественном месте следует промыть поврежденный участок кожи проточной водой с мылом и обратиться к врачу.

Немного другое мнение имеет доктор кафедры инфекционных болезней медицинского института РУДН Сергей Вознесенский. Он также подтвердил MSK1.RU, что ВИЧ не живет на воздухе, но может сохраниться в полой игле . Предупредить развитие вируса помогает лечение, которое назначит врач.

— Человеку назначат препараты, которые он будет пить в течение месяца. Даже если в шприце был вирус иммунодефицита человека, риск заражения снизится фактически до нуля , — прокомментировал MSK1.RU Сергей Вознесенский.