Подробности скандала в медицинском колледже в Ярославле Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Дочь обвиненного в домогательствах 73-летнего педагога медицинского колледжа из Ярославля рассказала о ситуации. Днем 26 ноября она оставила комментарий в социальных сетях под постом с информацией о скандале в учреждении.

Напомним, студентки-первокурсницы ранее заявили о том, что преподаватель якобы домогался их и вел себя некорректно. Как объяснила его дочь, скандал начался из-за ссоры с другим педагогом колледжа. Аналогичную версию высказывали и другие источники редакции, знакомые с ситуацией.

«Спасибо всем большое за поддержку. Этот прекрасный преподаватель — мой отец. Произошла стычка с классным руководителем данных девушек, он имеет личную неприязнь к моему отцу. И именно его группа написала эти лживые доносы», — написала женщина в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Семья не планирует спускать ситуацию на тормозах. Родные педагога хотят обращаться в суд.

«Сегодня будет подан встречный иск о клевете и защите чести достоинства человека. Из-за этой ситуации у отца плохо с сердцем, нанесён моральный вред всей его семье. А этих прекрасных девушек, которые явно читают все здесь, я прошу одуматься, так как по статье за публичную клевету может светить до двух лет лишения свободы», — добавила дочь преподавателя.

Ранее 76.RU рассказывал, что после случившегося педагогу вызывали скорую помощь. Его увезли в больницу имени Семашко.

«Преподавателя оболгать не позволим!»

В комментариях под постом также собрались родители других студентов и бывшие ученики, которые выступили в поддержку пожилого педагога.

«Моя дочь тоже учится в медколледже, у этого преподавателя, отзывалась только с хорошей стороны о нем всегда. Мы как родители также готовы подписать коллективное письмо в защиту. Преподавателя оболгать не позволим!» — написала ярославна Вера.

«Это преподаватель с большой буквы. За все время обучения в колледже он всегда относился с искренним уважением и заботой к студентам, всегда шел навстречу, мог помочь и поддержать. Это человек с большим сердцем, который всегда переживает за студентов и вкладывает в них душу. И все, кто у него учился, это подтвердят!» — написала ярославна Кристина.

«Полный бред писать и говорить такие слова про преподавателя, который вкладывает душу в свою работу. Благодаря ему физическая культура — это не просто про „бегать и прыгать“, а про становление команды! Это очень добрый, отзывчивый и понимающий преподаватель. Очень надеюсь, что справедливость победит», — написала Ангелина.

Мы попытались лично связаться с дочерью педагога, но она пока не готова давать комментарии по ситуации.

В чем суть конфликта

История стала публичной после поста в телеграм-канале главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Общественница опубликовала пост с жалобами студенток на якобы домогательства со стороны пожилого педагога. К нему прилагался аудиофайл, в котором мужской голос неизвестного описывал происходящее.

«Более 20 студенток написали коллективное заявление на имя руководства учебного заведения, где подробно рассказали о происходящем на занятиях. Однако, как сообщают, в колледже стали защищать педагога, а девочкам пригрозили отчислением в случае, если они будут „выносить сор из избы“. При этом часть студенток, которые столкнулись с домогательствами, несовершеннолетние», — говорится в посте Екатерины Мизулиной.

По информации источника 76.RU, все обращения поступили от студенток одной и той же группы. Девушки, которые проходят обучение на старших курсах, считают, что «мужчина сам по себе неплохой. В плане занятий — нареканий нет». Но некоторые шутки и прикосновения к волосам или плечам могли быть неуместными. Однако они не считают, что целью были именно домогательства. Скорее — это вопрос этики.

Бывшие студенты в разговоре с 76.RU также рассказали, что у них не было конфликтов и «неприятных» инцидентов, связанных с преподавателем. По их мнению, он «очень простой», а потому его поведение могло быть истолковано неверно.