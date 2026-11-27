Работа по праздникам оплачивается не менее чем в двойном размере Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Сотрудников могут привлечь к работе в новогодние праздники без их согласия. Кого это затронет в первую очередь, рассказала руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

«Привлекать сотрудников к работе в нерабочие праздничные дни, в том числе в новогодние праздники, без их согласия можно только в особых случаях, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса РФ. К примеру, для предотвращения аварии или катастрофы либо для устранения их последствий», — рассказала Захаренкова в разговоре с РИА Новости.

В этих случаях сотрудники обязаны выйти на работу. Также это касается работников со сменным графиком.

В остальных ситуациях работодатель должен получить письменное согласие работника. В отдельных случаях руководство должно учитывать мнение профсоюза и оформить письменное распоряжение с основанием, датой и продолжительностью работы.

«Это общее правило распространяется на работников с разными режимами труда, исключение — сменный график: если смена выпадает на праздник, сотрудник выходит на работу», — подчеркнула эксперт.

Важно, что работа по праздникам оплачивается не менее чем в двойном размере. Однако работник вместо повышенной оплаты может выбрать другой день отдыха, согласно статье 153 ТК РФ.