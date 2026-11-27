В ДТП с фурой в Ярославской области погибли двое парней Источник: УМВД России по Ярославской области

В Ярославской области произошло ДТП, в котором погибли два человека. Авария произошла в 23 часа 28 минут 26 ноября на дороге Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль до деревни Шопша Гаврилов-Ямского округа.

По предварительной информации ГИБДД, автомобиль ВАЗ-2110 занесло на проезжей части, он выехал на встречную полосу и попал под колеса грузовика «Скания». Судя по кадрам с места происшествия, основной удар пришелся легковушке в переднюю часть.

«В результате ДТП 19-летние водитель и пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, 19-летний пассажир с травмами доставлен в больницу», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

За рулем грузовика находился 49-летний водитель. Он не пострадал.

Видео с места происшествия Источник: УМВД России по Ярославской области

Сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства происшествия.

В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.