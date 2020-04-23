Глaвa региoна поручил прaвительству области прoрабoтать вoпрoс внедpения пропуcкной системы. Он добавил, что пpоцeдуpа oфoрмления должна быть максимально понятной и удобной для житeлeй, пoмoгать в борьбe с pаспpoстpанением вируса, а не cоздaвaть дополнитeльныe проблeмы. Точных сроков чиновники пока не озвучили.



Вечером 22 апреля в Минкомсвязи России обсуждали заявки от 21 региона на выдачу цифровых пропусков по примеру Москвы. Ярославская область попала в список первых, где начнут внедрять новую систему.



Пока в Ярославской области действует режим повышенной готовности (самоизоляции). Власти и медики рекомендуют без особой причины не выходить из дома. А на тех, кто разгуливает по городу, полицейские устраивают облавы и рекомендуют всем сидеть по домам. При этом юридически обязать при таком режиме людей не выходить на улицу никто не может.



Также сейчас ограничены массовые мероприятия, приостановлена деятельность гостиниц, театров, кинотеатров, торговых центров и других организаций. При этом продолжили работу продовольственные магазины, аптеки, все структуры, ответственные за жизнеобеспечение. Образовательные организации переориентированы на работу в дистанционном формате. Для некоторых предприятий сделали послабления и разрешили возобновить работу, после открылись и различные салоны и ремонтные мастерские.

