В последние дни новости напоминают военные сводки — растёт количество заболевших, серьёзные проблемы испытывает бизнес, меняют образ жизни люди и даже изменилась экология.

— При всей сложности ситуация у нас остаётся стабильной, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — С самого начала эпидемии мы приняли необходимые меры, направленные на защиту жителей. Регион был переведён в режим повышенной готовности.

Сейчас в Ярославской области действует режим повышенной готовности (самоизоляции). Власти и медики рекомендуют без особой причины не выходить из дома. А на тех, кто разгуливает по городу, полицейские устраивают облавы и рекомендуют всем сидеть по домам. При этом юридически обязать при таком режиме людей не выходить на улицу никто не может.

