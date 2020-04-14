В последние дни новости напоминают военные сводки — растёт количество заболевших, серьёзные проблемы испытывает бизнес, меняют образ жизни люди и даже изменилась экология.
— При всей сложности ситуация у нас остаётся стабильной, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — С самого начала эпидемии мы приняли необходимые меры, направленные на защиту жителей. Регион был переведён в режим повышенной готовности.
Сейчас в Ярославской области действует режим повышенной готовности (самоизоляции). Власти и медики рекомендуют без особой причины не выходить из дома. А на тех, кто разгуливает по городу, полицейские устраивают облавы и рекомендуют всем сидеть по домам. При этом юридически обязать при таком режиме людей не выходить на улицу никто не может.
Также сейчас ограничены массовые мероприятия, приостановлена деятельность гостиниц, театров, кинотеатров, торговых центров и других организаций. При этом продолжили работу продовольственные магазины, аптеки, все структуры, ответственные за жизнеобеспечение. Образовательные организации переориентированы на работу в дистанционном формате. Недавно для некоторых предприятий сделали послабления и разрешили возобновить работу. Но власти по-прежнему рекомендуют людям соблюдать режим самоизоляции и без особой необходимости не выходить из дома.
Тяжело многим: одни требуют ввести карантин, чтобы остановить распространение коронавируса; другие мечтают о послаблении режима, чтобы сохранить свою работу, бизнес и экономику региона в целом.
— Пока невозможно сказать, как долго продержится нынешний режим и в какую сторону он будет изменён: произойдёт ужесточение или будут послабления, — объяснили в правительстве Ярославской области. — Решение будет принимать оперативный штаб в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в регионе.
Как властям Ярославской области бороться с коронавирусом?
Список членов оперативного штаба в Ярославской области достаточно представительный. Накануне губернатор рассказал, кто в него входит.
Если будет принято решение о введении карантина или какого-то ещё более жёсткого режима по борьбе распространением коронавируса, то появятся новые ограничения. Какие именно — сказать невозможно. Не исключено, что по многим параметрам будет применяться московская практика.
По последним данным, в Ярославской области коронавиусом заболели