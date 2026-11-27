Обстановка стала напряженной еще до игры Источник: TRT Spor, DDF NEWS / X

На матче Лиги Европы между израильским «Хапоэлем» и турецким «Бешикташем» болельщики устроили потасовку с полицией. Встреча проходила в Батуми вечером 26 ноября.

Как пишет NTV Spor, напряжение на стадионе возникло еще до игры. На предматчевой церемонии игроки «Бешикташа» отказались пожать руки соперникам. Позже, на 21-й минуте, полузащитник турецкой команды Салих Озджан перед вбрасыванием аута задел плечом главного тренера «Хапоэля» Рана Козуха. Из-за этого возле скамейки запасных завязалась драка.

Источник: TRT Spor / X

На трибунах же турецкие болельщики «Бешикташа» развернули флаг Палестины и транспаранты в поддержку этой страны. Грузинская полиция попыталась забрать флаг у одного из фанатов, из-за чего конфликт обострился.

Источник: Visegrád 24 / X

По данным Israel Hayom, турецкие ультрас вырывали пластиковые кресла и кидали их в сотрудников службы безопасности. Полицейские же использовали против них слезоточивый газ. NTV Spor уточняет, что одного поклонника «Бешикташа» вынесли со стадиона на носилках и увезли в больницу.

Источник: DDF NEWS / X