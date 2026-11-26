В квартире Надежды есть небольшой внутренний дворик — патио Источник: из архива героини публикации

Предпринимательница из Москвы Надежда купила квартиру в Буэнос-Айресе и оказалась втянута в судебное разбирательство, которое могло лишить собственности ее и других жильцов дома. Сегодня она входит в правление многоэтажки, помогает соседям решать коммунальные проблемы и ведет общедомовый чат. Она рассказала нашим коллегам из NGS.RU , как устроена система ЖКХ на другом конце света, чем аргентинские собрания жильцов отличаются от российских и почему центральное отопление — большое счастье.

Сделка с сюрпризом

Надежда — специалист по коммуникациям, владелица бизнеса и мама 8-летнего сына — переехала в Аргентину в 2022-м. Спустя год она купила недвижимость в Буэнос-Айресе. В доме на 18 квартир ее однокомнатная студия самая маленькая — всего 40 кв. м.

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Уже в первые месяцы после покупки Надежда стала замечать странные счета за коммуналку. Из разговора с одним из жильцом она узнала, что канализационные отходы их дома много месяцев подряд затапливают подвал соседнего здания. Соседи обратились в суд, но разбирательство длится уже несколько лет. Гонорар адвокату каждый месяц входит в коммунальную квитанцию: защитник уже получил внушительную сумму, а дело так и не сдвинулось с места.

О судебной тяжбе, связанной с домом, Надежда должна была узнать еще до покупки квартиры. Но риелторы, к которым она обратилась, предпочли о ней умолчать или на самом деле не знали.

«В Аргентине главный человек в сделке купли-продажи недвижимости — это нотариус. Он может раскрыть все подводные камни, потому что имеет доступ к полной информации. Я об этом не знала и поэтому пошла к риелтору, как это принято в России. О суде узнала на финальном этапе сделки, когда отказываться от нее было уже поздно», — вспоминает Надежда.

«Это было что-то очень волнующее»

В России Надежда успешно совмещала собственный бизнес с общественной деятельностью. Она всегда активно участвовала в жизни своего дома и района: организовывала субботники, приглашала соседей высаживать цветы на клумбах. Знала по именам многих жильцов и с каждым старалась найти общий язык.

В Буэнос-Айресе этот опыт пригодился. Надежда начала ходить на общедомовые собрания — хотела разобраться в ситуации и заодно подтянуть испанский.

«На этом первом собрании я просто что-то пыталась понять. Пришло человек пять из восемнадцати квартир, и они бурно что-то обсуждали. Что именно, мне было совершенно непонятно, но это было что-то очень волнующее. Я только слушала и глазами хлопала, еще на испанском тогда плохо говорила», — смеется она.

Типичное утро в Буэнос-Айресе: консьержка (энкаргадо) моет тротуар перед домом. Мытье улиц входит в ежемесячный платеж за ЖКУ Источник: из архива героини публикации

Постепенно она начала вникать, и услышанное оказалось очень тревожным. На одном из собраний выяснилось, что дом на грани отключения холодной воды, потому что платежи не поступали практически целый год.

Их собирал прежний администратор — наемный менеджер, который служит посредником между домом и поставщиками ресурсов. Собранные с жильцов деньги он должен был передавать в местный аналог горводоканала, но вместо этого сбежал, прихватив с собой архив дома — папки с документами, по которым можно было восстановить историю обслуживания здания.

Жильцы наняли нового администратора: его дети учатся вместе с детьми одного из членов совета многоэтажки. Решили, что управленец не сбежит, пока ребенок не окончит школу. Но основной проблемой дома оставалась судебная тяжба.

Стало понятно, что адвокат, который представляет их в суде, мягко говоря, не слишком заинтересован в результате. Жильцы проиграли суд, их обязали выплатить соседям 70 миллионов песо (примерно 50 тысяч долларов или больше 4 миллионов рублей), в которые вошли компенсация ущерба жителям соседнего дома, ремонт канализационных труб и оплата услуг адвокатов.

Сумму поделили на 18 квартир пропорционально их площади. И хотя у Надежды самый маленький платеж в доме, она должна заплатить около 3 тысяч долларов — примерно 250 тысяч рублей. Впрочем, такой исход она считает относительно благополучным.

«До того как суд вынес решение, мы успели отремонтировать трубы. Если бы мы этого не сделали, нас бы ждало эмбарго имущества — мы все могли лишиться собственности», — объясняет она.

«Как соседи, а не как бульдоги»

Одна из комнат в квартире Надежды со стеклянным потолком Источник: из архива героини публикации

Россиянка продолжает ходить на собрания и принимает активное участие в жизни своего дома. Год назад ее выбрали в совет многоэтажки, Надежда подумала, что это формальность, но быстро поняла, что ошиблась.

«На той встрече нас было человек пять. Одна женщина в доме не живет, одна девушка не собственница, и осталось три человека, я и еще двое, которые уже состояли в правлении. Говорят: „Надь, ну давай тебя выберем“. Я говорю: „Слушайте, я ничего не понимаю и по-испански плохо говорю“. Мне отвечают: „Ну вот и подучишь“».

В Москве Надежда жила в доме бизнес-класса, среди соседей были бизнесмены и сотрудники городской администрации. Но атмосфера таких встреч всегда была напряженной: рано или поздно все начинали кричать и спорить, а однажды и вовсе чуть не передрались.

В Аргентине, по ее словам, собрания проходят спокойно, а любые ситуации, даже потенциально конфликтные, обсуждают с уважением к собеседнику. Участники высказываются по очереди, дают закончить мысль, не отпускают едких комментариев:

«Есть ощущение, что вы обсуждаете что-то как соседи, а не как какие-то бульдоги, которых друг на друга натравили, чтобы друг друга разорвать».

До того как Надежда появилась в совете, с администратором они общались по электронной почте, а на устранение мелких проблем уходили недели и месяцы. Бывшая москвичка предложила перевести коммуникацию в мессенджер и завела общий канал с управляющим. Теперь многие проблемы решают буквально за часы, а координировать работу стало гораздо проще.

Квартира Надежды небольшая, но очень уютная Источник: из архива героини публикации

Недавно соседка пришла к Надежде с проблемой: в квартире уже два месяца нет горячей воды. Часть времени владельцы проводили в загородном доме, но всё равно испытывали неудобства, например не могли помыться после спортзала.

Надежда поговорила с администратором и выяснила, что воду отключили после поломки и просто забыли включить. На фоне суда он просто не придавал другим жалобам значения, хотя соседка сообщала об отсутствии воды. На следующий день приехал сантехник и всё починил, а счастливая женщина в благодарность подарила Надежде брендовую сумку.

«Как специалист по коммуникации, я вижу, что люди иногда просто не могут между собой объясниться. Обсудить четко и корректно, что нужно сделать и когда, и при этом не разозлить друг друга, — объясняет она. — Решение вопроса заняло у меня ровно 15 минут, но нужно было сделать несколько звонков сразу и на следующий день».

Коммуналка по-аргентински

Коммунальная инфраструктура в Аргентине, как и в России, далеко не идеальна. В Буэнос-Айресе много столетних домов, под ними проложены старинные свинцовые трубы. Многим из них ремонт уже не поможет — нужна полная замена.

Зима длится с мая по сентябрь, и, хотя температура днем редко опускается ниже +15, здания сильно остывают. Проблему с холодом в квартирах каждый решает самостоятельно. Надежда поставила в комнате газовые батареи и в один из первых зимних месяцев заплатила за газ около 20 тысяч рублей — это явно была ошибка, но разбираться тогда не было ни времени, ни ресурсов. Сейчас за отопление в пересчете на рубли выходит около 5–6 тысяч в месяц.

«Жители России недооценивают центральное отопление. Это большое счастье, когда ты знаешь, что в твоей квартире будет сухо и тепло и тебе не нужно этот вопрос решать самостоятельно», — признает она.

Почти все подъезды жилых домов прозрачные — жители считают, что это эстетично и безопасно Источник: из архива героини публикации

Во влажном климате внутри квартир часто возникает плесень — нужно использовать противогрибковую краску и постоянно протирать поверхности.

В отличие от Москвы, в Буэнос-Айресе рынок коммунальных услуг формируют небольшие частные фирмы. Если прорвало трубу, жильцы обращаются к администратору и через него вызывают мастера. Оплата его услуг потом отражается в платежных квитанциях, что делает систему максимально прозрачной. Счет за работу оплачивает дом.

«Сделанный ремонт еще не гарантирует, что что-то не сломается в ближайшее время. Разгильдяйство или непрофессионализм — универсальная человеческая черта, свойственная людям по всей планете», — отмечает собеседница.

Но она не жалеет о своем опыте, а благодаря участию в совете дома понимает, из чего складываются коммунальные платежи: