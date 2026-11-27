Людям в коммуналках на Ленина приходится жить в таких условиях Источник: Артем Бауман / 76.RU

В скандальном доме № 4 на проспекте Ленина в Ярославле не утихают споры вокруг ремонта. Ранее жильцы пожаловались в редакцию 76.RU, что работы в коммуналке затянулись, а многие квартиры в ноябре стоят холодными без отопления.

Тогда мы направили запросы ответственным лицам — в мэрию и подрядчику. В пресс-службе городской администрации сообщили, что работами в доме занимается ООО «Строймонтаж». Они приступили к ремонту 25 августа 2026 года.

«Подрядной организацией выполнены работы по капитальному ремонту внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, запланирован ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения», — добавили власти.

Дому на проспекте Ленина, 4, по данным мэрии, в 2032 году исполнится 100 лет. Жильцы не первый год требуют, чтобы здание признали аварийным. В доме четыре этажа и четыре подъезда. Общее количество квартир — 27, из них 20 коммунальных. Комнат в доме — 154. Жилой квартал в начале проспекта Ленина входит в так называемый соцгород, который был построен в советские годы для рабочих и служащих Ярославского резино-асбестового комбината. Тогда проспект, вдоль которого выстроили четырехэтажные здания, назывался проспектом Шмидта — в честь полярного исследователя, руководителя экспедиции на пароходе «Челюскин». В 1957 году его переименовали.

Как рассказали в мэрии, отопление запущено во втором и третьем поезде и частично в первом и четвертом.

«В настоящее время [по данным на 25 ноября] подрядной организацией проводятся работы по завершению капитального ремонта системы теплоснабжения в первом и четвертом подъездах по мере обеспечения доступа собственниками жилых помещений — комнату № 1 квартиры № 5, комнату № 7 квартиры № 22, комнату № 1, 3, 4, 9, 10, 11, 14 квартиры № 26», — перечислили в мэрии Ярославля.

Работы должны были завершить 30 октября Источник: читатель 76.RU

Редакция 76.RU направила запрос на официальную почту ООО «Строймонтаж», но ответа в установленный срок не получила. Также мы пытались связаться с главным инженером, который представлен ответственным лицом за капитальный ремонт, но на звонки он тоже не ответил.

Кроме того, в ремонтных работах принимало участие ООО «Эксперт». Их привлекали для отдельных видов работ — компания отвечает конкретно за инженерные сети.

«ООО „Эксперт“ привлекалось к выполнению отдельных видов работ на указанном объекте в рамках договора субподряда, заключенного с генеральным подрядчиком (ООО „Строймонтаж“. — Прим. ред.) Все работы со стороны ООО „Эксперт“ ведутся в строгом соответствии с проектно-сметной документацией и утвержденным графиком производства работ с учетом фактического предоставления доступа к инженерным коммуникациям», — сообщили в компании.

ООО «Эксперт» фигурировал в объявлениях на стенах дома Источник: читатель 76.RU

Комментировать ход работ в организации не стали, сославшись на то, что все это относится к компетенции генерального подрядчика ООО «Строймонтаж».

Напомним, в феврале 2026 года дом стоял без отопления и горячей воды. Трубы рвало по несколько раз в день, а рабочие уже не успевали искать протечки. Досталось тогда и собственникам — многие жилища затопило. Особенно обидно было тем, кто только сделал ремонт в квартирах. После проблемы возникли и с газом.

Что внутри старых коммуналок в Ярославле Источник: Жители, Екатерина Тарыгина / 76.RU

Власти тогда пообещали капремонт, а жильцам, чтобы те не мерзли, выдали обогреватели. Однако дом продолжает сыпаться на глазах.