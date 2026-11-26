«Мне так повезло, что у меня такая прекрасная семья… Мне безумно жаль, что я снова ворошу прошлое, но, думаю, я делала это, потому что поняла: мне нужно защитить свое сердце… Я так умею любить — и если уж люблю, то люблю по-настоящему… Мое упрямство по-детски глупое, и мне за него стыдно… В любом случае, мне жаль, что я подняла эти воспоминания перед семьей, ведь на самом деле я никогда не говорила с ними об этом с глазу на глаз… Честно говоря, это всё потому, что я просто безумно по ним скучаю!!! И мне очень жаль!!!» — приводит цитату из публикации издание Page Six.