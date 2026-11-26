Американская певица Бритни Спирс отложила многолетнюю вражду с семьей и встретилась с ними в День Благодарения. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на свои источники.
Скандальная артистка приехала в родной город Кентвуд в штате Луизиана. Там она проводит время с матерью Линн, отцом Джейми, сестрой Джейми Линн и двумя сыновьями — Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.
Воссоединение Бритни с семьей произошло после того, как 44-летняя поп-звезда написала в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) пост о том, что скучает по родственникам. Позже она удалила публикацию.
«Мне так повезло, что у меня такая прекрасная семья… Мне безумно жаль, что я снова ворошу прошлое, но, думаю, я делала это, потому что поняла: мне нужно защитить свое сердце… Я так умею любить — и если уж люблю, то люблю по-настоящему… Мое упрямство по-детски глупое, и мне за него стыдно… В любом случае, мне жаль, что я подняла эти воспоминания перед семьей, ведь на самом деле я никогда не говорила с ними об этом с глазу на глаз… Честно говоря, это всё потому, что я просто безумно по ним скучаю!!! И мне очень жаль!!!» — приводит цитату из публикации издание Page Six.
Популярность Бритни Спирс получила еще в юном возрасте. Позже началась череда скандалов из-за алкоголя, наркотиков, громких разводов и лечения певицы в психиатрической клинике. В 2008 году суд признал девушку недееспособной и отдал под опеку отцу Джейми.
13 лет артистка не могла распоряжаться своими деньгами, за нее всё решал отец. Поклонники звезды обвиняли его в тирании и требовали освободить Бритни. Только в 2021 году суд решил, что певица может жить самостоятельно.