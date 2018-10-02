«Это рабская зона!» Жертва пыток в ярославской колонии вышла на свободу. Онлайн-репортаж
Сегодня в Ярославле из колонии № 8 на свободу выходит 25-летний заключённый Евгений Макаров, история которого спровоцировала скандал не только всероссийского, но и международного уровня, заставив задуматься о работе и реформировании всей системы исполнения наказаний.
Читайте подробности, а также смотрите фото и видео в нашем материале «Глотнул пива и рассказал об издевательствах в колонии: как на свободе встречали жертву пыток в ИК».
Макаров стал жертвой жестоких пыток в ярославской ИК № 1 (после он был переведен в восьмую колонию, где и отбывал наказание до освобождения). Скандал разразился, когда через фонд «Общественный вердикт» в СМИ появилось видео, как Евгения избивают, распяв на столе в воспитательной комнате колонии. Раздев молодого мужчину, люди в форме били его палками по пяткам.
После того как видео было опубликовано, в колонию нагрянули проверки, сотрудники колонии попали на скамью подсудимых, а правозащитники распространили записи других издевательств. Скандал уже стал международным. Высказался даже экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов — он откровенно рассказал о пытках в колонии.
Сегодня Евгения Макарова выпускают из колонии раньше изначально назначенного срока (суд пересмотрел наказание по заявлению Макарова). Корреспонденты 76.ru уже у ворот колонии. Следите за нашей онлайн-трансляцией:
К колонии пришла мама Евгения.
У ворот ИК-8 много прессы, пришёл и Руслан Вахапов — руководитель местного отделения правозащитной организации «Русь сидящая». Он вместе с Макаровым отбывал наказание и стал свидетелем жестоких издевательств.
Адвокат Макарова попросился в комнату свиданий, чтобы узнать у Макарова, когда он выйдет. Не пустили — попросили подождать.
Собралось у ворот около 30 человек: журналисты и родственники Макарова.
— Решение суда о досрочном освобождении Евгения Макарова ещё не доставили в колонию, — объяснил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. — Пока бумагу не привезут, процесс освобождения не начнётся.
Мать заключённого и адвоката пропустили внутрь.
— Они пошли узнать, что происходит и когда выйдет Евгений, — объяснил Вахапов.
Выходит.
— Спасибо вам большое за поддержку в этой рабской системе, которую здесь устроили! — говорит.
— Если тебя хотят заставить ползать гуськом — они заставят. Выстроена рабская система, надо мной постоянно глумились, — говорит Евгений Макаров. Сейчас он раздаёт интервью у стен колонии.
— Получал и за то, что ругался матом. Но я матом просто так не ругаюсь же, только когда выведут. А как тут не ругаться было? — Макаров рассказывает о том, как ему жилось в колонии.
Обнимаясь с родственниками, Макаров пообещал, что будет ходить на суды по уголовному делу о пытках в колонии сотрудниками ФСИН.
Макарову друзья и родственники привезли пивка. Он отошёл в сторону и сделал несколько больших глотков из бутылки.
Встреча закончилась. Все разъехались. Макаров с родственниками договорились ещё посидеть вместе.
Корреспонденты 76.ru подробно рассказали, как у колонии встречали 25-летнего Евгения Макарова, а также опубликовали фоторепортаж и видео.
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