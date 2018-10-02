«Это рабская зона!» Жертва пыток в ярославской колонии вышла на свободу. Онлайн-репортаж

Евгения Макарова встречают у колонии

Сегодня в Ярославле из колонии № 8 на свободу выходит 25-летний заключённый Евгений Макаров, история которого спровоцировала скандал не только всероссийского, но и международного уровня, заставив задуматься о работе и реформировании всей системы исполнения наказаний.

Читайте подробности, а также смотрите фото и видео в нашем материале «Глотнул пива и рассказал об издевательствах в колонии: как на свободе встречали жертву пыток в ИК».

Макаров стал жертвой жестоких пыток в ярославской ИК № 1 (после он был переведен в восьмую колонию, где и отбывал наказание до освобождения). Скандал разразился, когда через фонд «Общественный вердикт» в СМИ появилось видео, как Евгения избивают, распяв на столе в воспитательной комнате колонии. Раздев молодого мужчину, люди в форме били его палками по пяткам.



После того как видео было опубликовано, в колонию нагрянули проверки, сотрудники колонии попали на скамью подсудимых, а правозащитники распространили записи других издевательств. Скандал уже стал международным. Высказался даже экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов — он откровенно рассказал о пытках в колонии.

Сегодня Евгения Макарова выпускают из колонии раньше изначально назначенного срока (суд пересмотрел наказание по заявлению Макарова). Корреспонденты 76.ru уже у ворот колонии. Следите за нашей онлайн-трансляцией:

08:16

К колонии пришла мама Евгения.

08:17

У ворот ИК-8 много прессы, пришёл и Руслан Вахапов — руководитель местного отделения правозащитной организации «Русь сидящая». Он вместе с Макаровым отбывал наказание и стал свидетелем жестоких издевательств.

08:29

08:30

Адвокат Макарова попросился в комнату свиданий, чтобы узнать у Макарова, когда он выйдет. Не пустили — попросили подождать.

Собралось у ворот около 30 человек: журналисты и родственники Макарова.



08:35

— Решение суда о досрочном освобождении Евгения Макарова ещё не доставили в колонию, — объяснил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. — Пока бумагу не привезут, процесс освобождения не начнётся.



08:36

Мать заключённого и адвоката пропустили внутрь.

— Они пошли узнать, что происходит и когда выйдет Евгений, — объяснил Вахапов.



08:36

08:48

08:55

Выходит.

— Спасибо вам большое за поддержку в этой рабской системе, которую здесь устроили! — говорит.

09:02

— Если тебя хотят заставить ползать гуськом — они заставят. Выстроена рабская система, надо мной постоянно глумились, — говорит Евгений Макаров. Сейчас он раздаёт интервью у стен колонии.

09:06

09:07

09:08

— Получал и за то, что ругался матом. Но я матом просто так не ругаюсь же, только когда выведут. А как тут не ругаться было? — Макаров рассказывает о том, как ему жилось в колонии.

09:22

Обнимаясь с родственниками, Макаров пообещал, что будет ходить на суды по уголовному делу о пытках в колонии сотрудниками ФСИН.

10:09

Макарову друзья и родственники привезли пивка. Он отошёл в сторону и сделал несколько больших глотков из бутылки.



10:11

Встреча закончилась. Все разъехались. Макаров с родственниками договорились ещё посидеть вместе.

12:56

Корреспонденты 76.ru подробно рассказали, как у колонии встречали 25-летнего Евгения Макарова, а также опубликовали фоторепортаж и видео.