«Похвастаться нечем»: замминистра рассказал о ходе ремонта в здании бывшей больницы в Ярославле

В Ярославле начали ремонт в здании бывшей детской больницы на проспекте Ленина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ремонт в здании бывшей детской больницы на проспекте Ленина в Ярославле может растянуться до весны 2027 года. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ ЯО — начальник отдела строительства и капремонта соцобъектов Артем Дронкин на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог облдумы 13 ноября.

Вопрос о ходе ремонта, так же как и с «Лазурным», подняла депутат облдумы Елена Кузнецова. Она напомнила, что в документах окончание ремонта стояло на декабрь 2026 года.

«Особо похвастаться на текущий момент нечем. Ведутся плановые технические работы. Демонтаж завершен полностью. Коллеги-строители из подрядной организации прокладывают тепловой контур, прокладывают новые тепловые сети, чтобы в зиму уйти с отоплением работать внутри. Будет замена оконных блоков, монтаж внутренних перегородок, то есть текущие плановые работы», — ответил на вопрос Кузнецовой Артем Дронкин.

Мы поздно отторговались и, скорее всего, будем продлевать сроки по реализации данного контракта. Я думаю, это также апрель–май 2027 года. Полная реализация. Артем Дронкин замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области — начальник отдела строительства и капитального ремонта социальных объектов

Подрядчика определили в июне 2026 года. Согласно данным «ЕИС Торги», работы выполняет ООО «Некст Торгово-строительная компания» из Мурманска. Стоимость контракта — 341 млн 261 тысяча 891 рубль.

«Почему май? Часть фасада подразумевает под собой мокрые работы, их в зимний период чисто технологически проводить невозможно. Второй момент — здание в части фасадов относится к объектам культурного наследия, что также накладывает определенный след, в рамках получения разрешений от инспекции, полного контроля над лепниной. Всё это закладывается в те сроки, которые я вам указал», — заявил Артем Дронкин.

Напомним, десятилетиями здесь размещалась детская больница № 1 и поликлиника № 3, однако в 2017 году здание экстренно признали аварийным, врачей и пациентов переселили. Помпезная «сталинка» пустовала. Сперва здание хотели отремонтировать, но позже отказались от этих планов и выставили объект на продажу за 210,8 миллиона рублей. Желающих его купить не нашлось. В конечном итоге недвижимость оставили в областной собственности.

В 2020-м было изменено зонирование участка: вместо медицинского назначения сделали общественно-деловое. Позднее стало известно, что бывшую больницу используют для переезда чиновников. С 2023-го власти освобождают исторические здания в центре Ярославля для последующей продажи.