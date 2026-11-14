Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

6 м/c,

ю-з.

 743мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,15
EUR 91,03
Фарфоровый завод
Когда отремонтируют «Лазурный»
Очереди на передачки в СИЗО
Каталог новостроек Ярославля
Изменили расписание поездов
Интервью с автором «Уличной поэзии»
Чем болели ярославцы в XVIII веке
Город Переезд чиновников «Похвастаться нечем»: замминистра рассказал о ходе ремонта в здании бывшей больницы в Ярославле

«Похвастаться нечем»: замминистра рассказал о ходе ремонта в здании бывшей больницы в Ярославле

В «сталинку» на проспекте Ленина должны переехать чиновники

474
В Ярославле начали ремонт в здании бывшей детской больницы на проспекте Ленина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле начали ремонт в здании бывшей детской больницы на проспекте Ленина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали ремонт в здании бывшей детской больницы на проспекте Ленина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ремонт в здании бывшей детской больницы на проспекте Ленина в Ярославле может растянуться до весны 2027 года. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ ЯО — начальник отдела строительства и капремонта соцобъектов Артем Дронкин на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог облдумы 13 ноября.

Вопрос о ходе ремонта, так же как и с «Лазурным», подняла депутат облдумы Елена Кузнецова. Она напомнила, что в документах окончание ремонта стояло на декабрь 2026 года.

«Особо похвастаться на текущий момент нечем. Ведутся плановые технические работы. Демонтаж завершен полностью. Коллеги-строители из подрядной организации прокладывают тепловой контур, прокладывают новые тепловые сети, чтобы в зиму уйти с отоплением работать внутри. Будет замена оконных блоков, монтаж внутренних перегородок, то есть текущие плановые работы», — ответил на вопрос Кузнецовой Артем Дронкин.

<p>Артем Дронкин</p><p>Артем Дронкин</p>

Мы поздно отторговались и, скорее всего, будем продлевать сроки по реализации данного контракта. Я думаю, это также апрель–май 2027 года. Полная реализация.

Артем Дронкин

замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области — начальник отдела строительства и капитального ремонта социальных объектов

Подрядчика определили в июне 2026 года. Согласно данным «ЕИС Торги», работы выполняет ООО «Некст Торгово-строительная компания» из Мурманска. Стоимость контракта — 341 млн 261 тысяча 891 рубль.

«Почему май? Часть фасада подразумевает под собой мокрые работы, их в зимний период чисто технологически проводить невозможно. Второй момент — здание в части фасадов относится к объектам культурного наследия, что также накладывает определенный след, в рамках получения разрешений от инспекции, полного контроля над лепниной. Всё это закладывается в те сроки, которые я вам указал», — заявил Артем Дронкин.

Напомним, десятилетиями здесь размещалась детская больница № 1 и поликлиника № 3, однако в 2017 году здание экстренно признали аварийным, врачей и пациентов переселили. Помпезная «сталинка» пустовала. Сперва здание хотели отремонтировать, но позже отказались от этих планов и выставили объект на продажу за 210,8 миллиона рублей. Желающих его купить не нашлось. В конечном итоге недвижимость оставили в областной собственности.

В 2020-м было изменено зонирование участка: вместо медицинского назначения сделали общественно-деловое. Позднее стало известно, что бывшую больницу используют для переезда чиновников. С 2023-го власти освобождают исторические здания в центре Ярославля для последующей продажи.

Читайте также

Структуры правительства решили переселить в комплекс на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина, организовав там «Правительственный квартал». Сперва министерства обосновались в бывшем здании «НТМ», его выкупили для этих целей у ярославского политика и бизнесмена Николая Тонкова в 2024-м. После ремонта чиновники займут здание бывшей детской больницы. Для удобства перемещения даже обсуждается обустройство крытого коридора между зданиями.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Больница Ремонт Переезд Чиновник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
Гость
13 минут
Ничего нового, все как всегда.
Гость
17 минут
Пусть лучше так, чем бы здание пустым стояло и непонятно что бы было с ним
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Чувствовали себя как дома: семья съездила на Алтай на автодоме — как это было
Ольга Медведева
путешествие
Мнение
«Не знаем, где будем ночевать завтра»: влюбленные бросили работу и на 53 попутках добрались до Тихого океана
Фёдор Потехин
Мнение
Старинные города, дворцы и океан. Как компания подруг из России дикарями отдохнула в Марокко
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
Тайна любовного треугольника: каким получился фильм «Лиля» об отношениях Маяковского и семьи Брик
Мария Тищенко
Обозреватель
Мнение
«Это парный танец, где твой партнер весит полтонны»: стоит ли отдавать ребенка в конный спорт
Лина Гордеева
Рекомендуем