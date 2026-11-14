Парень снял трендовое видео и свел с ума девушек в соцсетях: рассказываем, кто он такой

Семён, который стал популярным героем соцсетей, на самом деле оказался порноактером Источник: therealsamgarro / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Его зовут Сэм Гаро, и он — порноактер из Екатеринбурга. В индустрии фильмов для взрослых он не первый год, но недавно просто взорвал соцсети: записал видео, на которое сейчас снимают ответы девушки со всего мира. Что примечательно, поклонницы до этого об актере и знать не знали — просто залюбовались на симпатичного парня, а потом только выяснили, чем он занимается.

Ниже — то самое популярное видео Сэма с узнаваемым славянским вайбом. Оно собрало более 6 миллионов просмотров.

Видео стало вирусным Источник: therealsamgarro / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как удалось узнать нашим коллегам из E1.RU, настоящее имя актера — Семен Герасимов, ему 26 лет. Когда-то он жил в Екатеринбурге, но сейчас ставит в соцсетях геометки из Европы, по большей части — из Белграда. Из увлечений — парень занимается спортом, регулярно выкладывает видео из качалки. А еще он любит животных и недавно завел французского бульдога.

Актер со своей собакой Источник: therealsamgarro / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) И в отражении в зеркале Источник: therealsamgarro / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В своем аккаунте Сэм регулярно общается с подписчиками и отвечает на их вопросы. В одном из роликов он рассказывал, как пришел в профессию, которая напрямую связана с большим количеством хейта.

«Когда ты постоянно пытаешься и сталкиваешься с неприятием того факта, то начинаешь обрастать панцирем, который защищает тебя от негатива. Ты начинаешь по-другому смотреть на людей, которые тебя осуждают, и видишь в них закомплексованных, вечно боящихся людей, которые не прожили свою собственную жизнь, которые точно так же в свое время попытались что-то сделать, столкнулись с какой-то агрессией и просто перестали пытаться.

И мой совет вам: просто пытайтесь, неважно, чем вы хотите заниматься, просто делайте. Старайтесь, у вас будет не получаться, вы будете ошибаться, вас будут осуждать. Но самое главное, что вы должны понять, что в конце, когда вы останетесь наедине с самим собой, у вас будет два варианта. Либо вы скажете себе: „ Я не прожил ту жизнь просто потому, что испугался осуждения “ , либо вы скажете: „ Как всё-таки хорошо, что я попытался — и у меня получилось “ », — считает Семен.

Семен ответил, как реагирует на хейт Источник: therealsamgarro / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О личной жизни парень в своем аккаунте не рассказывает, но в августе 2026-го в мини-интервью он появился со своей девушкой — она тоже снимается в фильмах для взрослых. В начале ролика пара подтверждает, что они по-настоящему встречаются в жизни.

«Ревность периодически появляется, я думаю, это нормальное явление. [Нам помогают] разговоры, постоянные диалоги. Всё равно волей-неволей периодически натыкаешься на работы своей девушки, также она периодически натыкается на мои работы. Видно, что игра и настоящие эмоции, которые мы показываем в кадре, когда работаем вместе, — это абсолютно разные вещи», — уверяет Семен.

Говоря о том, как долго он сам и его избранница будут оставаться в этой индустрии, Семен сказал, что это сложно планировать: «Работаем, пока работается, пока получается, пока видим, что это имеет перспективу».

В интервью Сэм рассказал, ревнует ли он свою девушку к ее работе Источник: therealsamgarro / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О своей жизни на Урале актер не рассказывал, зато делился фотографиями того, как он изменился с детства.

Парень не всегда был таким качком Источник: rdxcast / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

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