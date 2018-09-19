Заключенный, которого пытали в ярославской колонии, выходит на свободу: трансляция из зала суда

В заседании суда Макаров участвует по видеосвязи

Сегодня Заволжский районный суд Ярославля рассмотрит заявление от заключённого колонии № 8 Евгения Макарова. Жестокие кадры с пытками Макарова попали в сеть этим летом, после чего следствие возбудило несколько уголовных дел, под стражу взяли 12 сотрудников колонии (всего 17 сотрудников УФСИН отстранили от работы).



Однако сегодня заседание будет посвящено пересмотру срока для Макарова. Воспользовавшись изменениями в законодательстве, он потребовал пересчитать ему срок заключения под стражей, учесть в нём время, которое он провёл в СИЗО. Несколько лет назад 23-летний Евгений Макаров попал в колонию, защищая свою девушку. Загремел по 111-й статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — избил мужика, напавшего на его девушку. Сидельцем оказался совсем не смирным — защищал свои права в колонии.

В УФСИН по Ярославской области также подтверждают, что Макаров всегда был дерзким заключённым и сам нарывался на грубое обращение к себе.

Сидеть Макарову осталось всего месяц. Заключённый надеется, что пересчёт срока поможет выйти ему на свободу уже сегодня. Мы ведём трансляцию из зала суда, где Евгений Макаров будет присутствовать по видеосвязи.

11:06

— Заключенный, пострадавший от жутких пыток год назад, нервничает и жалуется, — передаёт из зала суда наш корреспондент Анна Ёлкина.



11:06

— Меня уже 60 дней держат одного. Может, больше, — говорит он.



11:07

— Посмотрим, может, все и получится. Мы с тобой завтра всё посчитаем. Не расстраивайся заранее, — разговаривает адвокат Ирина Бирюкова перед заседанием по видеосвязи с Макаровым.



11:07

Напомним, Евгений Макаров отбывает наказание по статье 163, части 2 — два эпизода, а также статье 111,1.



11:14

— Евгений Макаров по сравнению с другими заключёнными находится в более дискриминационном положении. Что касается изменений по 161 статье, полагаю, что в этих пределах суду необходимо изменить, — говорит адвокат заключённого.

11:17

— Я находился семь месяцев в СИЗО и не допускал никаких нарушений. Хочу привести приговор в соответствие. Мне остался месяц, — хрипло сказал Евгений Макаров.



11:18

— Они сейчас откажут ему в пересчете срока один день за 1,5. Потому что он находится в строгих условиях содержания долго. Но по 161 статье, благодаря поправкам в законодательстве, ему могут уменьшить срок, — говорит Ирина Бирюкова.



11:19

Евгений Макаров нервничает

11:20

Ирина Бирюкова общается со своим подзащитным

11:24

В зале суда находится мама Евгения. Он расспрашивает её о родных.

11:24

Сегодня во Фрунзенском районном суде будут заседания о продлении ареста для сотрудников колонии, которые участвовали в пытках Евгения Макарова, их лица видны на видео жестоких побоев. Вчера решение вынесли уже для шести уфсиновцев, сегодня будут заседания ещё по пяти: Яблокову, Ефремову, Драчову, Бровкину.

11:25

Выйти на свободу Евгений Макаров должен 22 октября.



11:25

Заключенный рассказывает, что ему дают успокоительные и антидепрессанты.



11:30

Пока перерыв в заседании, Евгений болтает с адвокатом и матерью. Рассказывает, что ему пишут письма девушки. Но, говорит, все страшненькие.



11:37

Всего сейчас под арестом находятся 14 сотрудников УФСИН, которых подозревают в пытках Евгения Макарова. Почти всем уже продлили арест до декабря.



11:46

Однако с одной из девушек у Евгения переписка завязалась. Через адвоката заключённому передаёт письма девушка Ксения. Она переживает за него и, похоже, ждёт парня на свободе.



11:54

Судья Лапшин оглашает постановление. Он перечислил все изменения в сроках наказания для Макарова, который был осужден в марте 2010 года, а под стражу он был взят в зале суда в 2012 году.

Суд приходит к следующему: Федеральным законом от 3 июля 2018-го внесены изменения. С учётом того, что осуждённый был отправлен в исправительную колонию общего режима, то срок подлежит зачету.

Суд постановил: переквалифицировать действия Макарова и назначить ему наказание в виде 6 лет 8 месяцев в колонии общего режима по всем эпизодам. Зачесть срок лишения свободы один день отбывания под стражей за полтора дня.



Иными словами, Евгению Макарову зачли и время, которое он провёл в СИЗО, и пересчитали общий срок, который он провёл в колонии.



11:58

Ждем, когда адвокат получит постановление судьи и назовёт, как скоро Евгений Макаров выйдет на свободу.



12:03

Евгений не сразу понял слова судьи, но уже готов выйти на волю.



12:06

За свои преступления Евгений Макаров получил 6 лет 10 месяцев лишения свободы. Он отсидел их уже почти полностью. Сегодня Заволжский районный суд Ярославля пересмотрел его срок, назвав новый — 6 лет и 8 месяцев. Плюс 10 дней на то, чтобы приговор вступил в силу.

– Он уже пересидел, – рассказала адвокат Ирина Бирюкова. – По нашим подсчётам Женя выйдет 2 октября.

Адвокаты и мать Евгения Макарова во время перерыва в заседании

Суд завершился. И мы закрываем нашу трансляцию. Спасибо, что нас читали!