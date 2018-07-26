Валентина Матвиенко не смогла досмотреть до конца чудовищное видео

— Я потрясена случаем в ярославской колонии. Я начала смотреть и выключила. Я не могла смотреть, — заявила на итоговой пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



Матвиенко развернуто высказалась о скандале, разразившемся в Ярославской области. Публикуем полностью её речь:



— Это чудовищное преступление. Это преступление, которому нет оправдания. Понять этих людей, когда они коллективно так жестоко избивают человека? И никто из них это не остановил… Я считаю, что должно быть проведено самое серьезное расследование и самые жестокие наказания применены к этим нелюдям, которые, находясь при исполнении, позволили себе подобные грубейшие, жесточайшие нарушения прав человека. Было странно слышать «Надо разобраться, как эта информация утекла в интернет». Если действительно кто-то из руководителей озаботился только тем, что это утекло в интернет, то к этому руководителю тоже должны быть применены жестокие наказания. Но, к сожалению, такие случаи происходят. Это говорит о том, что система ФСИН нуждается в изменениях, в реформировании. Я не поверю, что нельзя подобные факты насилия, пыток изжить. Из армии дедовщину ведь изжили. Нет системной тревоги, которая была ранее. Что можно сделать? Конечно, это надо обсуждать со специалистами.. Но мне кажется, что надо разделить функции контроля и охраны, которые должны нести соответствующие службы, с функцией воспитания и социализации осужденных и тех, кто находится в тюрьме. И вот этим должна заниматься гражданская служба. Это должно быть открыто для гражданского общества. Да, можно поставить камеры везде. Но если захотят это делать, найдут место без камер. Поэтому надо посмотреть в корень причины того, почему это происходит. И убрать эти причины. На мой взгляд, надо очень серьёзно обсуждать систему реформы в целом ФСИН. Мы подключимся обязательно к этой работе.

С чего всё началось

Скандал в Ярославле разгорелся, когда в СМИ попало видео о чудовищных пытках в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.



Сегодня в Заволжский суд Ярославля привезли ещё одного задержанного сотрудника колонии № 1. Его также подозревают в жестоких пытках заключённого Евгения Макарова. Вчера суд определил меру пресечения ещё шестерым фигурантам этого громкого дела.

