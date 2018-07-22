Страница немецкой газеты

Жуткая история о пытках в колонии № 1 Ярославля докатилась до Европы. Скандальные кадры с видео, где сотрудники колонии избивают полуголого заключённого, попали на первую полосу немецкой газеты Bild в раздел «политика и экономика». Эти кадры впервые опубликовало российское издание «Новая газета», и слабонервным их лучше не смотреть.

— Ярославль выходит на мировой уровень! Правда, вот с этим. Друг из Гамбурга прислал, — публикует газетную страницу со знакомыми кадрами Александр Торопов.

В заголовке к статье подписано: такие пытки происходят в российских тюрьмах. На полосе три фото, на одном из которых видно распятого юношу, которого держат люди в форме.

Этот скандал уже обсуждает вся страна. В колонию отправилась прокуратура, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Мне надо успокоиться». Как справляется мама заключённого, подвергнутого пыткам в колонии.



Накануне правозащитный фонд «Общественный контроль» сообщил о задержании одного из сотрудников, который якобы был причастен к пыткам.