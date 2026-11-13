Старинные города, дворцы и океан. Как компания подруг из России дикарями отдохнула в Марокко

А это мы: Снежана, Настя, Кристина и Оксана Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Четыре подруги из Тюмени вместе побывали в Марокко. На автобусах и поездах внутри страны они объехали 5 городов за 10 дней. Гуляли в старых мединах, жили в атмосферных риадах и купались в Атлантическом океане. С какими трудностями они столкнулись и что вам нужно знать, прежде чем ехать в Марокко, — в колонке Анастасии Малышкиной для 72.RU. Далее — от первого лица.

Прилет в Касабланку

Это был неспокойный отдых. Сначала мы прилетели в Касабланку. После самолета были голодные и пошли в кафе. Наша дорога лежала через старую часть города. Навигатор повел по рынку: это переполненные отходами мусорки, живые курицы, которых продают рядом с разделанными тушками, лавки с овощами и фруктами. Встречались дети, которые, видимо, привыкли к вниманию туристов. Сначала они позировали на камеру, а потом просили деньги. Наконец дошли до кафе — стильного, яркого и чистого. Прямо оазис для туристов, в котором скрывают реальную жизнь.

С рынка началась наша встреча с городом Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Продавец куриц. Обратите внимание на их лапы Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Интересно заглядывать во дворы Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Этот мальчик сначала попросил сфотографировать, как он прыгает. А потом начал просить деньги Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

А еще я запомнила ощущение неловкости в этом городе. Тогда еще не успела переодеться и гуляла в шортах и майке. Не было такого, что местные как-то откровенно выражали недовольство. Они вообще никак не реагировали. Но вокруг, казалось, не было ни одной женщины даже в штанах — все в длинных юбках и хиджабе.

Ближе к вечеру пошли в Мечеть Хасана II. Масштаб и красота нас всех впечатлили. Здесь был один неприятный момент. Возле мечети ходили женщины и предлагали нарисовать хной мехенди. Мы все отказали. Одна из них схватила руку моей подруги, силой держала и рисовала узоры. Дошло до того, что к ней подошли ее коллеги и стали кричать. В итоге женщина повела подругу к фонтанчику, встроенному в стену мечети — в нем умываются и пьют прихожане. И прямо там начала сама отмывать ее руку от хны.

Возле мечети отдыхают прихожане Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU А рядом купаются в океане Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Возле мечети Атлантический океан — еще одно сильное впечатление. В океане купались местные жители. Ныряли со скал, играли в футбол на берегу, прыгали на скакалке. Здесь хотелось просто долго сидеть, наблюдать и рассматривать всё вокруг.

Голубой город и переезд в Фес

Отдых у океана длился недолго. Вечером нам нужно было перемещаться в Шефшауэн. Мы сели на трансфер, который заказали заранее, дорога длилась чуть больше шести часов.

Шефшауэн — очень популярное туристическое место. Почти все дома, двери, лестницы и улицы в его старой части выкрашены в разные оттенки синего, лазурного и голубого цветов. Почему так? По одной из версий, еврейские беженцы начали красить дома в синий цвет, который в иудаизме ассоциируется с небом, молитвенным покрывалом и напоминает о Боге. Менее романтичная версия — синяя краска создает прохладу.

И местные правда ходят в такой одежде Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Так выглядит город за пределами его старой части Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Мы провели здесь один день, этого достаточно. Город можно обойти за сутки. Почти на каждой улице здесь рынок. Продают в основном одежду, сувениры, апельсиновый сок. Если будете там, не поленитесь забраться на холм к Испанской мечети, там красивый вид на дома.

Мальчики играют фишками с футболистами Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Вид с холма, где находится Испанская мечеть Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Посмотрите, какое интересное оформление у дверей Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU В окружении синих стен и правда чувствуется прохлада Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Дальше мы поехали до Феса. Заранее билет на автобус не покупали, сделали это в день отправки. Наша дорога длилась примерно 4 часа. Здесь мы жили в центре старого города. Заселились в риад (это традиционный марокканский дом или особняк с внутренним открытым двориком, садом или фонтаном). В комнате не было кондиционера. Хозяин сказал, что на первом этаже нельзя его устанавливать из-за каких-то особенностей планировки. Хорошо, что мы не сильно привередливые. А вы при бронировании будьте внимательны.

Во время завтрака этот же хозяин предупредил, что навигатор на улицах старого города не работает. А всего в медине (старая часть города. — Прим. ред.) порядка десяти тысяч улиц. Еще он тут же предложил нам услуги своего друга, который как раз оказался экскурсоводом. Не знаю, как у него получилось нас очаровать, но мы согласились заплатить гиду 6 тысяч рублей. И через час друг хозяина уже был в нашем риаде (тип традиционного внутреннего садового двора или сада. — Прим. ред.).

Улицы в старой части города Феса Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Мужчина на базаре читает Коран Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Проводил нас по городу и паркам, рассказал пару фактов о Фесе. Всё на английском. Вместе с ним мы зашли в лавки — показал, где пекут хлеб, лепят из глины, где можно купить аргановое масло. И, конечно, мы были в знаменитых красильнях кожи. Для размягчения шкур там используют растворы с добавлением голубиного или куриного помета, а для окрашивания — природные компоненты (шафран, паприку, мак, индиго, хну и мяту). Запах резкий, но терпимый. Для того чтобы вы выдержали эту экскурсию, на входе дают мяту.

А это знаменитые красильни. Мяту выдают, чтобы посетители ее нюхали и не чувствовали неприятного запаха Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Шелк красят натуральными красками Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

В целом гид был просто нашим путеводителем. Мы не стали зацикливаться на его невнимательности, потому что кругом был колорит, какого мы не видели ни в одном месте. Всё это не сравнить и не повторить.

Узнаете, сцену из какого фильма здесь снимали? Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Вид на Фес Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Дворцы и музеи в Марракеше

Дальше был Марракеш, и снова 5 часов дороги уже на поезде. Мой самый любимый город! Здесь мы тоже жили в риаде, но уже более современном — со свежим ремонтом и бассейном возле ресепшена. В Марракеше были в саду Мажорель, вход туда стоит примерно 1500 рублей. Нам понравилось: приятно гулять, рассматривать здания и растения. А вот музей Yves Saint Laurent разочаровал. Стоит примерно 1300 рублей, экспозицию можно пройти за полчаса и даже не замечаешь, как оказываешься в сувенирном магазине.

А это сад Мажорель Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Цвет, в который создатель окрасил здания, называется «синий Мажорель» Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Уходить отсюда не хотелось Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Сад начал создавать французский художник-ориенталист Жак Мажорель в 1923 году Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Потом ходили во дворец Dar el Bacha — вход в него стоит примерно 800 рублей. Потрясающе красиво! Здесь же есть знаменитая кофейня и магазин Bacha Coffee, куда выстраиваются очереди. Кстати, чтобы попасть только в магазин, если у вас нет входного билета, нужно отдать 100 рублей. И только для того, чтобы заглянуть и посмотреть на полки с товарами.

Посмотрите на детали Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Теплый свет, апельсины, яркие цвета Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Мы не смогли попасть в кофейню: была большая очередь Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Нам разрешили просто заглянуть внутрь Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Понравилась плитка. Здесь ее часто используют Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Кругом сады Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Особо не впечатлила Jemaa el-Fnaa. Это самая большая площадь в Марракеше. Считается одной из главных достопримечательностей города. Мы ходили туда вечером, чтобы посмотреть на уличных артистов. Ничем большим, чем сборищем фриков, они нам не показались. Запомнила только мальчика, который делал разные трюки с футбольным мячом — на него хотелось смотреть.

Внутри ряда Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU В музее разрешено фотографировать только эту стену. Наверняка вы видели ее на видео Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

В Марракеше нашли одно приятное заведение. Здесь отдыхали местные. В нем у меня перевернулись все представления о марокканцах. Встретили там стильных девушек (они ходили в коротких платьях!), мужчин, одетых по-европейски, компании уже возрастных людей, которые сидели за столом и просто болтали. И мы с девочками подумали: «Как всё это неожиданно и очаровательно!» Сами местные нам сказали, что Марракеш не похож ни на один город в стране, здесь больше свободы. Наверное, это больше всего меня впечатлило.

Эс-Сувейра на берегу океана

Дальше снова автобус. Три часа, и мы приехали в Эс-Сувейру. Здесь снимали «Игру престолов» и «Одиссею». В городе в первый день был туман. Он так красиво ложился на здания, что ощущалось, будто мы в декорациях к какому-то фильму. Мы просто гуляли и любовались всем вокруг. Я никогда в жизни такой красоты не видела.

В первый день было туманно Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Вид со второго этажа крепости Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Гуляли по порту Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU Так продают морепродукты. Здесь же вам могут их приготовить Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

На второй день было солнечно. Утром мы сразу пошли к океану. Показалось удивительным, что лежаки стояли в самом конце пляжа. Потом поняли, зачем это делают. В какой-то момент волны поднялись настолько сильные, что наши вещи смыло. А потом еще раз. Так мы переместились почти на самый конец пляжа. А когда возвращались, лежаки, которые мы видели днем, стояли в воде. Такой непредсказуемый океан.

Здесь много серферов. Без доски купаются немногие Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU А это уже вечернее фото Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU

Это был наш последний день в Марокко. После снова автобус до Касабланки и самолет домой.

Общего впечатления о стране и людях у меня так и не сложилось. В одном месте ты проводишь время вечером за чашкой чая и чувствуешь себя скованно в короткой юбке, в другом оказываешься на шумной вечеринке среди людей совсем разных взглядов. Для изучения Марокко точно надо больше времени. Я бы приехала сюда попробовать научиться серфингу и на несколько дней вернулась бы в Марракеш.

Анастасия Малышкина Журналист 72.RU

А вы бы хотели побывать в Марокко? Да, очень! Нет, не интересно Я уже был (-а)

Несколько лет назад Настя была на Кубе и тоже рассказывала о своем путешествии. Прочитайте про жизнь и отдых в месте, где еду выдают по талонам, полки магазинов забиты одинаковыми продуктами или пустуют, а в аптеках не найти парацетамол.