Несколько человек погибли из-за ортопедических матрасов в США: товар срочно отзывают. Новости 14 ноября

От продукции бренда лучше избавиться Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 ноября.

США на несколько часов остановили все авиарейсы

Власти США 13 ноября на несколько часов запретили все вылеты по стране. Федеральное управление гражданской авиации сослалось на чрезвычайную ситуацию и соображения безопасности.

Источники CNN и Washington Examiner связали запрет с масштабным сбоем частот связи в центрах управления полетами. Самолеты, которые уже были в воздухе, диспетчеры продолжали принимать. За это время задержали или отменили более 10 тысяч рейсов. Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин подчеркнул, что прямой угрозы для пассажиров нет.

«Ситуация не является повторением 11 сентября», — заявил он.

Позже запрет сняли. Президент США Дональд Трамп связал сбой с устаревшим оборудованием. По его словам, инфраструктура ведомства слишком изношена и перегружена неисправными элементами. Министр транспорта Шон Даффи же заявил, что к коллапсу в аэропортах привела попытка заменить старую проводку.

В США танкер протаранил круизный лайнер

В США, в Новом Орлеане, танкер Atlantic Asphalt протаранил круизный лайнер American Heritage, на борту которого находились 129 пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщила судоходная компания American Cruise Lines.

«Мы тесно координируем действия с Береговой охраной США и местными властями. Гостей и экипаж эвакуировали», — говорится в сообщении компании в соцсети X.

Столкновение произошло 13 ноября на реке Миссисипи у административного здания порта. Лайнер причалил к берегу за два часа до аварии, и туристы готовились сойти на берег. В этот момент в пришвартованное судно на полном ходу врезался 160-метровый танкер-битумовоз под флагом Маршалловых Островов.

Очевидцы сняли на видео, как после удара лайнер заваливается набок. Спасатели и пожарные вытащили из реки как минимум 14 человек, их доставили в здание администрации порта, а затем развезли по госпиталям.

В больницы попали 32 человека, погибших нет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Причину, по которой экипаж танкера потерял управление, еще устанавливают.

Путин помиловал Лерчек

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) помиловали. Это следует из указа президента Владимира Путина, подписанного 14 ноября. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что при решении учли тяжелую болезнь девушки и наличие у нее несовершеннолетних детей.

Вскоре после помилования блогер получила загранпаспорт, который изъяли в рамках уголовного дела. Без документа она не могла вылететь в Китай на лечение. Теперь ей предстоит согласовать дату приема в китайской клинике.

«Спасибо всем службам за содействие в скорейшем получении паспорта», — написала Чекалина в соцсетях.

Экс-министр Венгрии спрятал больше миллиарда в лесах и на складах

Венгерские следователи обнаружили тайники бывшего министра национального развития Миклоша Шестака. В них хранилась валюта, общая стоимость которой превышает миллиард рублей.

Деньги закапывали в лесах, а также прятали в сельскохозяйственных и складских помещениях, жилых домах и скрытом сейфе. Национальное управление по возвращению и защите активов (NVVH) провело двухдневную поисковую операцию.

«Общая сумма наличных, найденных в ходе двухдневной поисковой работы, составила 5 071 632 000 форинтов (около 1,3 миллиарда рублей), 2 658 350 евро (примерно 243 миллиона рублей) и 1 257 100 долларов США (около 104 миллионов рублей)», — говорится в официальном заявлении NVVH.

Миклош Шестак возглавлял министерство национального развития Венгрии с 2014 по 2018 год. Сейчас он обвиняемый по делу о взятках при распределении госзаказов: по версии следствия, он и другие фигуранты получали незаконные выплаты от предпринимателей за выгодные контракты. Бывшего министра задержали в сентябре 2026 года, вину он не признает.

Минтранс предложил сделать ПДД в России бессрочными

Минтранс подготовил проект изменений в правительственный документ о правилах дорожного движения. Ведомство предлагает убрать из него пункт, по которому ПДД действуют до 1 марта 2029 года.

«Установление ограниченного срока действия ПДД и последующее их переиздание нецелесообразны», — сообщили в Минтрансе.

Правила и так соответствуют Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, которая задает общие рамки для разных стран. Благодаря этому водители понимают дорожные знаки и требования одинаково, добавили в ведомстве.

Единое пособие проиндексируют на 6,8% с 2027 года

Единое пособие на детей с 1 января 2027 года проиндексируют на 6,8% автоматически. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Дарья Лантратова.

«С 1 января 2027 года единое пособие проиндексируют на 6,8%. Никаких заявлений писать не нужно, всё произойдет автоматически. Если вы уже получаете пособие, то с нового года вам просто будут платить больше», — сказала депутат ТАСС.

Право на выплату имеют семьи, чей доход на человека не превышает прожиточный минимум. Социальный фонд анализирует доходы, имущество и причины, по которым члены семьи не получают заработок, пояснила Лантратова.

Единое пособие получают семьи с детьми до 17 лет и беременные, вставшие на учет до 12 недель. Размер составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка и зависит от дохода семьи.

Операторы связи и банки договорились маркировать звонки

Операторы «большой четверки» и крупнейшие банки заключили договоры о маркировке звонков. Об этом сообщили в Минцифры.

Теперь при входящем вызове на экране смартфона будет отображаться название банка. В ведомстве уточнили, что это поможет распознавать звонки и снизит риск обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков.

В Минцифры считают соглашение важным шагом для защиты граждан. Там также отметили, что это повысит доверие к звонкам от кредитных организаций.

В Госдуме выступили за гуманизацию правосудия для женщин с детьми

Женщины, впервые совершившие преступление и имеющие несовершеннолетних детей, заслуживают права выйти раньше срока. Об этом заявила глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Элеонора Кавшар.

По ее словам, это возможно, если деяния не связаны с преступлениями против жизни и здоровья. К этой категории она также отнесла беременных. Правосудие должно быть гуманно к тем, кто оступился, и беспощадно к рецидивистам и убийцам, сказала Кавшар в беседе с РИА Новости.

В США из-за некачественных ортопедических матрасов погибли семь человек

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США заявило о гибели семи человек из-за некачественных ортопедических матрасов компании Medline. Об этом сообщается на сайте ведомства.

FDA объявило об отзыве продукции и прекращении выпуска матрасов, кроватей и аксессуаров под брендом Medline. Причиной послужили потенциальные риски возгорания и застревания человека.

Жалобы на травмы и летальные исходы, которые поступили в компанию, связаны с этими угрозами. Когда произошли инциденты, не уточняется.

«Компания Medline получила сведения о семи смертельных случаях и 35 случаях получения серьезных травм», — говорится в заявлении FDA.

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