11 обидных киноляпов в «Кавказской пленнице» — как такое можно было не заметить?

Товарищ Саахов изрядно удивился, когда узнал об этих досадных промашках в фильме Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

«Кавказскую пленницу» мы знаем буквально наизусть, но в этой комедии Леонида Гайдая до сих пор прячутся детали, которые ускользают от глаз при обычном просмотре. При монтаже в картину прокрались десятки забавных нестыковок. Многите обращали вниманине на то, что цвет Шурика постоянно обновляется, а сам он, студент политехнического института, зачем-то едет в горы собирать фольклор, что больше подходит филологам (впрочем, со временем он мог и переквалифицироваться). Но есть в фильме и другие детали, которые не сразу заметишь.

Разбитое стекло автомобиля

В начале фильма Шурик знакомится с водителем Эдиком, пытающимся завести свой «пылесос». И в этом моменте можно заметить, что заднее стекло его автомобиля разбито.

Автомобиль Эдика, возможно, самый незадачливый персонаж фильма Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Впрочем, пока Шурик собирал фольклор, жалел птичку, знакомился с Ниной и похищал ее, Эдик успел починить стекло.

Эдик пытался починить заднее стекло машины Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Правда, надолго ремонта не хватило. Уже спустя пару мгновений Эдик мчался на своей машине, у которой снова была всё та же дыра в стекле.

Оно то и дело разбивалось в одном и том же месте Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Чудеса переобувания

Уважающий себя турист в спальный мешок в обуви не полезет. Вот и Шурик, прежде чем в него забраться, ловко скидывает свои туфли и остается в носках.

Шурик залихватски снимает туфли, перед тем как забраться в спальный мешок Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Но пока студента мотало по бурной реке, он каким-то образом успел обуться. Как иначе объяснить, что позже, сидя на берегу, спасенный Шурик был уже в туфлях?

Но они снова оказываются на нем Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Футболка, меняющая цвет

Ксати, обратите внимание на футболку, которая надета на героиню Натальи Варлей. Она полосатая. Добравшись до лагеря, Нина развешивает вещи, чтобы их высушить, и футболка не только высыхает, но и меняет цвет.

Чудеса советского трикотажа: полосатая футболка в мгновение ока становится исключительно белой.

Славен будь советский трикотаж! Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Стулья в ресторане

Хотя Шурик уже знает Труса, Балбеса и Бывалого по предыдущим «Приключениям», он заново знакомится с ними в «Кавказской пленнице». Знакомство происходит в ресторане, где студент общается с дядей Джабраилом.

Знаменитая троица подходит к столу, и перед ними нет абсолютно никакой мебели, на которую можно было бы присесть.

Обратите внимание: перед Трусом, Балбесом и Бывалым нет никаких стульев Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Впрочем, это нисколько не мешает им удобно разместиться за столом. Вот только вопрос: на чем они всё-таки сидят?

Но на что-то же они садятся! Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Исчезающий дверной глазок

В стене у входа в комнату, где заточена Нина, встроен дверной глазок. Он спрятан за плакатом. И дядя Джабраил подсматривает в него за девушкой.

В такой глазок подсматривать не очень удобно Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Вот только, во-первых, смотрит он в объектив, то есть в наружную сторону, а не в окуляр. Все мы знаем, что так ничего не разглядеть.

Во-вторых, в комнате Нины мы никакого глазка не видим. Здесь просто ровная стена, обклеенная обоями.

Особенно когда с другой стороны глухая стена Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Да и какой длины должна быть трубка, чтобы прошить капитальную стену?

Превращение шампанского в вино

«Кавказская пленница» не иначе божественная комедия. Как еще можно объяснить, что любые напитки здесь превращаются в вино? Посмотрите на товарища Саахова. Он заходит в комнату к Нине с подносом, на котором стоит бутылка белого шампанского.

Товарищ Саахов подготовил царское угощение для Нины. И шампанское не забыл Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Но мгновение спустя он выходит из комнаты, залитый чем-то красным. Возможно, красным вином. Хотя, судя по цвету, это скорее томатный сок. Но и ему неоткуда было взяться в «одиночке» Нины.

Только оно оказалось совсем не шампанским Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Петли на дверях

Кстати, присмотритесь внимательно к дверям. Видите на них петли для засова? Вот и мы не видим.

Обычная дверь и никаких петель Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

А они есть! Во всяком случае, появились, когда товарищ Саахов заходил в комнату. И засов оказался тут как тут. Вероятно, Саахов и Джабраил заранее знали, чем может закончиться дело, и подготовились к любому исходу.

Ну как никаких? Вот же они! Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Тень от микрофона

Нашлось в «Кавказской пленнице» место и для промахов съемочной бригады. Так, в одной из сцен в начале фильме на спине Нины можно увидеть тень от микрофона.

Это точно не тень от ветки — рядом никаких деревьев Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Позже она появляется еще раз — в сцене «расправы» над Сааховым. Это уже не просто тень микрофона — это полноценное действующее лицо!

Кровь за кровь, микрофон за микрофон Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Огуречное перевоплощение

В сцене погони Балбес «отстреливается» от преследователей огурцами, как бы невзначай завалявшимися в машине. Но овощи у них непростые. Балбес кидает в Шурика один огурец.

Трус, Балбес и Бывалый никуда не ездили без запаса огурцов Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

А в рот шурику прилетает совершенно другой. Да еще и на черной веревочке.

К некоторым они даже привязывали нитки Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Такая сцена появилась благодаря обратному монтажу. Даже не представляем, сколько дублей пришлось бы сделать, чтобы действительно снять, как огурец четко попадает в рот студенту.

«Рыба!» не по правилам

По заветам Остапа Бендера, Балбес в «Кавказской пленнице» проводит сеанс одновременной игры в домино. Вот только мухлевать он научился, похоже, куда ловчее, чем великий комбинатор. Если присмотреться к костяшкам, то можно заметить, что на столе есть две комбинации «5-4». Здесь в пору воскликнуть: «Нашел фраера с тобой играть!»

Ну и у кого было несколько наборов костяшек? Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Осел никуда не поехал

В финальных сценах Шурик, Нина и осел ловят попутку и все вместе уезжают в ней.

В следующую секунду все трое сядут в автомобиль Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год

Но уже через мгновение мы видим, что осел с Шуриком всё же решили добираться самостоятельно. Чем они не угодили водителю, который их практически сразу высадил, нам остается только догадываться.

Но Шурика с ослом быстро выгнали Источник: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967 год