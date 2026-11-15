Не проиграла ни одного матча и стала второй ракеткой мира. Теннисистка Мирра Андреева вышла в финал Итогового турнира WTA

Теннисистка Мирра Андреева вышла в финал Итогового турнира WTA Источник: Matthew Stockman / Getty Images

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе. В полуфинале она обыграла американку Джессику Пегулу (пятый номер рейтинга) со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Итоговый турнир по теннису — это соревнование, которое завершает профессиональный сезон и собирает лучших игроков. В этом году он проходит в Индиан-Уэллсе. Турнир с призовым фондом 10 миллионов долларов завершится 15 ноября.

В этот раз игра шла не так гладко, как в матче с экс-первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Андреева два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Пегулы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Незадолго до начала Итогового турнира Пегула резко высказалась об Андреевой во время тренировочного матча. Американка сказала своему тренеру, что Мирра ведет себя «как дива» и что ей стоит быть скромнее. Также Джессика заявила, что тренер Андреевой Кончитта Мартинес не может совладать со своей спортсменкой и поощряет такое поведение. Слова американки попали в трансляцию. Впоследствии Пегула принесла Андреевой свои извинения.

«У Мирры прекрасное чувство юмора, она к этому спокойно отнеслась и сказала: „Я дива“. Она это приняла. Было забавно. Я даже подумала: „Может, мне тоже так [легко] относиться ко всему на корте?“ Так что да — всё в порядке», — сказала Пегула в микст-зоне перед полуфиналом.

Андреева выступает на Итоговом турнире WTA впервые. Она самая молодая полуфиналистка турнира за 17 лет. После победы над Ариной Соболенко Мирра занимает вторую строчку в Live-рейтинге WTA. Статус первой ракетки всё еще носит казахстанка Елена Рыбакина, которая снялась с Итогового турнира по состоянию здоровья.