«Странный тренд хотите?»: Лисовец показал, по какому маникюру все сходят с ума осенью

У модниц новый предмет обожания среди съедобных плодов. Ветку преемственности после авокадо и яблок передали оливкам. Бренды одежды уже вовсю включают этот оттенок зеленого в свои коллекции, а стилист Александр Рогов называет оливковый одним из главных цветов зимы 2026 года.
Оливкомания захватила и нейл-индустрию. Стилист Влад Лисовец в своем блоге поделился трендом на оливковый маникюр, который популярен в Сети.
— Странный тренд хотите? Пожалуйста. В Сети набирает популярность дизайн маникюра в виде оливок. Ну а что, осенний авитаминоз на всех сказывается по-разному, — рассказал в своих социальных сетях Лисовец.
Вариаций оливкового маникюра на просторах социальных сетей масса. Для тех, кто предпочитает минимализм, мастера предлагают сделать однотонное покрытие в зеленом цвете и добавить лишь одно красное пятнышко на каждом ногте. С таким дизайном каждая пластина будет напоминать свежий плод оливки.
Для оливкового маникюра чаще всего оставляют овальную форму, иногда немного заужая ее. В длине здесь нет никаких ограничений, дизайн удачно смотрится как на коротких ногтях, так и на длинных.
Акцентное красное пятнышко можно сделать объемным. Такое сочетание будет особенно интересно смотреться в новогоднем маникюре. Кроме плодов оливки, оно также напоминает свежую праздничную елку с игрушкой.
Оливковый маникюр подстроился и к вечной классике — френчу. Здесь просто, как и всё гениальное, на привычный французский маникюр с белой «улыбкой» добавляют маленькие фигурки оливок. Один плод или два — на ваше усмотрение, но не переборщите, оливки должны быть лишь акцентами на некоторых пальчиках.
Правда, если задумаете такие украшения мастера лучше предупредить заранее. Для создания 3D-оливок требуется специальный гель, который подходит для того, чтобы скатать небольшие шарики.
В Сети также предлагают использовать нюдовую базу и на ней расставлять акценты. Например, «улыбку» сделать в молочно-оливковую полоску. Дополнительно ногти можно украсить маленькими объемными оливками на стыке основной пластины и рисунка. Для тех, кому хочется еще побольше зеленого цвета, один из ногтей можно покрыть однотонным лаком.