«Странный тренд хотите?»: Лисовец показал, по какому маникюру все сходят с ума осенью

Влад Лисовец поделился новым трендом в нейл-индустрии Источник: vladislavlisovets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У модниц новый предмет обожания среди съедобных плодов. Ветку преемственности после авокадо и яблок передали оливкам. Бренды одежды уже вовсю включают этот оттенок зеленого в свои коллекции, а стилист Александр Рогов называет оливковый одним из главных цветов зимы 2026 года.

Оливкомания захватила и нейл-индустрию. Стилист Влад Лисовец в своем блоге поделился трендом на оливковый маникюр, который популярен в Сети.

— Странный тренд хотите? Пожалуйста. В Сети набирает популярность дизайн маникюра в виде оливок. Ну а что, осенний авитаминоз на всех сказывается по-разному, — рассказал в своих социальных сетях Лисовец.

С таким маникюром каждый ноготок выглядит как свежая оливка Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Вариаций оливкового маникюра на просторах социальных сетей масса. Для тех, кто предпочитает минимализм, мастера предлагают сделать однотонное покрытие в зеленом цвете и добавить лишь одно красное пятнышко на каждом ногте. С таким дизайном каждая пластина будет напоминать свежий плод оливки.

Для оливкового маникюра чаще всего оставляют овальную форму, иногда немного заужая ее. В длине здесь нет никаких ограничений, дизайн удачно смотрится как на коротких ногтях, так и на длинных.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Акцентное красное пятнышко можно сделать объемным. Такое сочетание будет особенно интересно смотреться в новогоднем маникюре. Кроме плодов оливки, оно также напоминает свежую праздничную елку с игрушкой.

Отказываться от любимого френча в угоду оливкового маникюра не нужно Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Оливковый маникюр подстроился и к вечной классике — френчу. Здесь просто, как и всё гениальное, на привычный французский маникюр с белой «улыбкой» добавляют маленькие фигурки оливок. Один плод или два — на ваше усмотрение, но не переборщите, оливки должны быть лишь акцентами на некоторых пальчиках.

Правда, если задумаете такие украшения мастера лучше предупредить заранее. Для создания 3D-оливок требуется специальный гель, который подходит для того, чтобы скатать небольшие шарики.

Маникюр в полоску с оливковым цветом сразу привлекает внимание Источник: Полина Авдошина / Городские медиа