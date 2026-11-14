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Стиль и красота Модные советы Обзор «Странный тренд хотите?»: Лисовец показал, по какому маникюру все сходят с ума осенью

«Странный тренд хотите?»: Лисовец показал, по какому маникюру все сходят с ума осенью

Его можно повторить и зимой, и при этом не выглядеть колхозно

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Влад Лисовец поделился новым трендом в нейл-индустрии | Источник: vladislavlisovets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Влад Лисовец поделился новым трендом в нейл-индустрии | Источник: vladislavlisovets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Влад Лисовец поделился новым трендом в нейл-индустрии

Источник:

vladislavlisovets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У модниц новый предмет обожания среди съедобных плодов. Ветку преемственности после авокадо и яблок передали оливкам. Бренды одежды уже вовсю включают этот оттенок зеленого в свои коллекции, а стилист Александр Рогов называет оливковый одним из главных цветов зимы 2026 года.

Оливкомания захватила и нейл-индустрию. Стилист Влад Лисовец в своем блоге поделился трендом на оливковый маникюр, который популярен в Сети.

— Странный тренд хотите? Пожалуйста. В Сети набирает популярность дизайн маникюра в виде оливок. Ну а что, осенний авитаминоз на всех сказывается по-разному, — рассказал в своих социальных сетях Лисовец.

С таким маникюром каждый ноготок выглядит как свежая оливка

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Вариаций оливкового маникюра на просторах социальных сетей масса. Для тех, кто предпочитает минимализм, мастера предлагают сделать однотонное покрытие в зеленом цвете и добавить лишь одно красное пятнышко на каждом ногте. С таким дизайном каждая пластина будет напоминать свежий плод оливки.

Для оливкового маникюра чаще всего оставляют овальную форму, иногда немного заужая ее. В длине здесь нет никаких ограничений, дизайн удачно смотрится как на коротких ногтях, так и на длинных.

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Акцентное красное пятнышко можно сделать объемным. Такое сочетание будет особенно интересно смотреться в новогоднем маникюре. Кроме плодов оливки, оно также напоминает свежую праздничную елку с игрушкой.

Отказываться от любимого френча в угоду оливкового маникюра не нужно

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Оливковый маникюр подстроился и к вечной классике — френчу. Здесь просто, как и всё гениальное, на привычный французский маникюр с белой «улыбкой» добавляют маленькие фигурки оливок. Один плод или два — на ваше усмотрение, но не переборщите, оливки должны быть лишь акцентами на некоторых пальчиках.

Правда, если задумаете такие украшения мастера лучше предупредить заранее. Для создания 3D-оливок требуется специальный гель, который подходит для того, чтобы скатать небольшие шарики.

Маникюр в полоску с оливковым цветом сразу привлекает внимание

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В Сети также предлагают использовать нюдовую базу и на ней расставлять акценты. Например, «улыбку» сделать в молочно-оливковую полоску. Дополнительно ногти можно украсить маленькими объемными оливками на стыке основной пластины и рисунка. Для тех, кому хочется еще побольше зеленого цвета, один из ногтей можно покрыть однотонным лаком.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Мода Маникюр Тренд Влад Лисовец
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Комментарии
3
Гость
3 часа
Оливковый — довольно необычный выбор, но почему бы и нет, если кому-то нравится.
Гость
3 часа
Не понимаю, как можно делать маникюр в таком цвете, не моё это.
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Гость
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