Лерчек вышла на связь после помилования: она со слезами обратилась к Путину и раскрыла, что будет дальше, — видео

Во время видеообращения Чекалина расплакалась Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) впервые вышла на связь после помилования. Она записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину и рассказала о своих планах на будущее.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я никогда не думала, что буду записывать видео вам с личным обращением. И я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично за вашу доброту, за то, что дали мне помилование», — заявила Валерия Чекалина.

Лерчек поблагодарила Владимира Путина за помилование Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По словам блогера, это решение значит для нее гораздо больше, чем просто документ. Оно дает ей возможность жить и находиться рядом с самыми близкими людьми. Также она рассказала, что планирует делать дальше.

«Спасибо вам большое. Дальше начинается моя самая главная борьба моей жизни, борьба за жизнь с раком», — добавила Лерчек.

Она призналась, что от волнения не может подобрать нужные слова, но говорит от всего сердца. Также Лерчек обратилась к своим подписчикам и рассказала, что накануне ее мама на свой день рождения загадала, чтобы ее помиловали.

Блогер впервые после помилования вышла на связь с подписчиками Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Всем привет! Моя первая история за столько времени. Самая прекрасная новость случилась сегодня. Мы хотим сказать спасибо всем вам за поддержку. Это действительно счастливый день в жизни. И это значит, это не просто бумажка с помилованием. Спасибо за доброту нашему президенту. Это шанс на то, чтобы победить рак навсегда», — сказала Чекалина.

Блогер также призналась, что очень хочет жить ради своей семьи и обязательно выдержит все испытания. Она поблагодарила тех, кто молится за нее и ставит свечки в храме.

Летом 2026 года Гагаринский суд Москвы признал блогера виновной в незаконных валютных операциях. Ей назначили 5 лет условно, штраф в 763,5 миллиона рублей и запретили администрировать сайты на 3 года.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалина и ее бывший муж Артем продавали фитнес-марафоны. Вместе с партнером Романом Вишняком они перевели в Объединенные Арабские Эмираты более 251,5 миллиона рублей, предоставив банку поддельные документы.

В феврале 2026 года врачи обнаружили у блогерши рак желудка четвертой стадии с метастазами. Из-за осложнений она почти потеряла способность ходить.

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной 14 ноября. Адвокат блогерши Константин Третьяков подчеркнул, что защита последние дни плотно взаимодействовала с администрацией президента по этому вопросу. Как объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, при принятии решения учли тяжелое состояние женщины и наличие у нее четверых несовершеннолетних детей.

Несмотря на освобождение, блогер пока не смогла улететь в Китай на лечение. Дело в том, что во время следствия у нее изъяли загранпаспорт, а также прошли даты, на которые ее готовы были принять в клинике.

Обновлено в 14:57 (мск): Лерчек получила загранпаспорт после помилования Путина. Получив документ, блогерша вместе с сыном прыгала от счастья. Лерчек поблагодарила ФСИН, УИИ и миграционную службу за содействие