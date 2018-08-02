«Ой, господи!» В суд над сотрудниками «пыточной» колонии пришли их мамы: онлайн-трансляция
Сегодня в Заволжском суде Ярославля состоится заседание по ещё четырём фигурантам громкого дела о пытках в ярославской колонии № 1. Вчера мужчин задержали. Итого на данный момент в числе подозреваемых — 12 человек (из 17 отстранённых от работы в колонии).
Скандал в ярославских колониях разразился, когда в СМИ появилось видео — одного из заключённых, Евгения Макарова, раздев донага, жестоко пытают сотрудники колонии № 1. Мужчину избивали палками по пяткам и выкручивали руки. Сейчас несколько сотрудников колонии находятся под арестом.
Сегодня мы — в суде, где должно решиться, арестуют ли задержанных. Пока заседание не началось, но мы наготове. Следите за нашей трансляцией!
Теперь прокурор интересуется о состоянии родителей его супруги. Требуется ли им уход, состоят ли они на учете у докторов. Морозов заявил лишь о высоком давлении отца-пенсионера.
После этого прокурор поддержал следователя в ходатайстве об аресте. Доводы подозреваемого о необходимости ухода за супругой не сочли достаточными. За ней могут ухаживать другие родственники
Суд удалился.
Андрея Зыбина суд также постановил арестовать до 20 сентября. То есть сегодня и сейчас это последнее заседание.
Адвокат Морозова говорит о том, что он отказался от дачи показаний потому, что ему не предоставили того адвоката, с которым он уже успел заключить соглашение.
Александр Морозов работает в ИК-1 с 2006 года.
Пожалуй, впервые задаёт вопрос прокурор: сколько близких родственников у вашей супруги?
— Двое. Родители-пенсионеры жены. Мы с ними проживаем.
Похоже, состояние его супруги является очень важным аргументом.
Однако следователь уточняет о графике работы: 2/2, а это значит, что Морозов оставлял жену на сутки во время работы.
Вот кого в этой чудовищной истории ещё очень жалко, так это мам задержанных. Мама Андреева тут вся в слезах. Когда вынесли решение, она подошла к решетке и сказала: «Всё хорошо, всё хорошо. Мы тут».
Александр Морозов:
— Я не согласен. По поводу моей жены. У неё нет координации здорового человека. Волноваться ей нельзя, поднимать тяжелое, наклоняться. Я даже не знаю, боюсь представить, какие будут последствия, если мне будет выбран арест.
Судя из слов следователя, все отстранённые от работы до окончательного решения суда будут получать зарплату, которую смогут перечислять их семьям.
Следователь очень долго зачитывает историю болезни супруги-инвалида подозреваемого Морозова. Приобщая все справки и выписки врачей о ее состоянии.
Следователь:
— В настоящий момент супруга Морозова является инвалидом третьей группы. Исходя из изученных документов, в семье Морозова произошло несчастье. У супруги было кровоизлияние в головном мозге, потом было несколько шунтирований. Сейчас у неё время от времени возникают сильные головные боли, шаткая походка. Органы следствия уделяют внимание этому, но эти обстоятельства не могут перечеркнуть основания для меры пресечения.
На Морозова есть показания от Андреева Алексея, который рассказал, что Морозов также наносил удары резиновой дубинкой по ногам. Все друг друга сдают.
С задержанием Александр Морозов был не согласен.
По данным следователей, именно Морозова оскорбил Макаров. За что потом и был избит.
Следователь снова рассказывает об избиениях палками и другими предметами, а также ногами и руками.
— Морозов подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусматривается наказание свыше трёх лет. Учитывая активное участие Морозова, следствие настаивает на заключении под стражу. Он проверяется на наличие других подобных преступлений.
Следователь напоминает, что уголовные дела в отношении всех подозреваемых переданы в Следственный комитет РФ, на федеральный уровень.
Александр Морозов давать показания при задержании отказался.
Александр Морозов родом из Костромской области, живет в Угличском районе. Он женат, у него восьмилетний ребёнок.
Младший инспектор Александр Морозов.
Для Андрея Зыбина адвокат попросила подписку о невыезде. Судья там удалился думать.
Микитюка заключают под стражу до 20 сентября при условии предъявления обвинения в течение 10 суток. Как и для всех.
Из материалов дела: Микитюк на видео зажимает лицо Макарову полотенцем. После чего — отходит.
Судья зачитывает решение.
Андрей Зыбин отказался давать показания. Со слов следователя, на видео он наносил удары дубинкой по ногам.
Продолжаем!
Сейчас начнётся заседание по Андрею Зыбину. Парню 24 года. Он максимально скрывает лицо.
Суд решил.
Алексея Андреева — под арест до 20 сентября.
Про Андреева говорят, что на видео он наваливался на Макарова, а потом бил.
При этих обсуждениях в коридоре закричала его мама:
— Выйдите отсюда, уважайте чувства других!
Руслан Вахапов рассказывает про Александра Морозова, по которому ещё будут принимать решение сегодня:
— На видео видно, как он советуется с оперативниками о том, что делать дальше. А Микитюк стоял в стороне, его не видно.
В коридоре говорят, что Алексей Микитюк наиболее высокопоставленный из всех, кого рассматривают сегодня. У него должность начальника отряда, высшее образование. Всё это предполагало карьерный рост.
Информация по Андрееву: ранее не судимый, холостой, живет в Данилове. Раньше работал в такси.
Андреев признался в том, что вместе с остальными бил Макарова. Он удерживал заключённого и наносил множественные удары.
Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу; обвинение Андрееву предъявлено.
Судья удалился совещаться.
Следователь:
— Сейчас УФСБ проводит большую проверку.
Со слов следователя, не только в первой колонии, но и в других колониях города.
А Микитюк задаёт вопросы следователю:
— Почему в материалах дела не указано, что я сам пришёл в Следственный комитет? Почему не указано, что у меня есть несовершеннолетний ребёнок?
Следователь:
— Не я составлял эти материалы, но подтверждаю все это. Однако эти доводы не влияют на необходимость меры пресечения.
Тем временем из соседнего зала заседаний передаёт фонд «Общественный вердикт»: Алексей Андреев, рядовой ФСИН, заявляет, ему был отдан приказ «Держи» [Макарова], и он выполнил его. По его словам, он ехал из отпуска. Не доехал до дома в Данилов. В следствие явился сам и был задержан.
У семьи Микитюка три кредита: на 150, 515 и 582 тысячи рублей. Ежемесячно они выплачивают около 20 тысяч по кредитам и живут на съемной квартире.
— Он принёс даже явку с повинной. Не скрывал и не умалял своей вины. Его действия ни в какое сравнение не идут с действиями других участников группы. Он дал показания на действия иных лиц и готов сотрудничать со следствием. Им были подробно с раскадровкой описаны действия иных лиц. — продолжает адвокат.
Адвокат говорит, что Микитюк практически случайно оказался на месте происшествия.
К делу приобщают его характеристики. Отзывы от 30 сослуживцев. А также документы о кредитах, которые висят на нем и его супруге.
— Скрыться и поставить под удар свою семью он не может. Семья всегда для него являлась основной ценностью, — уверяет адвокат.
Высказался сам Алексей Микитюк:
— Я возражаю. Я не рецидивист какой-то. Никуда не собираюсь убегать. Я хочу, чтобы моя семья была под защитой. Я не могу их оставить. У адвоката есть документы и определенные доказательства (видимо, об угрозах его семье. — Прим.ред.).
Микитюк также сдал других сотрудников на допросе. Следователь не называет каких.
Следователь:
— Микитюк проверяется на причастность к другим должностным правонарушениям, информация о которых находится в органах УФСБ по Ярославской области.
Следователь настаивает на аресте до 20 сентября.
Микитюк на допросе признал вину.
Судья не согласился с адвокатом. Суд будет открытым.
Адвокат Микитика просит о закрытом заседании, полагая, что излишняя огласка скажется на безопасности семьи задержанного.
— Он находится пока только в статусе подозреваемого. У него грудной ребёнок и беззащитная жена.
Алексей Микитюк женат, его сыну в июле исполнился год. Такой вот молодой отец.
Все такие молодые и милые с виду. Как это не вяжется с образом тех людей, которые на видео измывались над беззащитным человеком в колонии! То самое видео.
В зале суда сидит девушка Алексея. Испуганная и с очень грустными глазами.
Это Алексей Микитюк.
Привели Алексея Андреева — того самого, чья мама плачет в коридоре.
Ждём начала.
Среди задержанных также — 34 летний Александр Морозов (младший инспектор) и 24-летний Андрей Зыбин, младший инспектор дежурной смены.
Одновременно будут рассматривать меру пресечения в отношении Алексея Микитюка — 26 лет, начальник отряда по воспитательной работе.
Первого привели. Алексей Андреев, 25 лет. Инспектор группы надзора. К нему пришла мама, она рыдает в коридоре:
— Ой, Господи!
А это репортаж с прошлого заседания, где показали всех задержанных и где суд арестовал часть сотрудников колонии.
На это заседание пришёл Руслан Вахапов — бывший заключённый, сидевший с избитым Макаровым. Он рассказывал, что видел, как сотрудники колонии издевались над парнем.