«Ой, господи!» В суд над сотрудниками «пыточной» колонии пришли их мамы: онлайн-трансляция

Сегодня решится, арестуют ли подозреваемых

Сегодня в Заволжском суде Ярославля состоится заседание по ещё четырём фигурантам громкого дела о пытках в ярославской колонии № 1. Вчера мужчин задержали. Итого на данный момент в числе подозреваемых — 12 человек (из 17 отстранённых от работы в колонии).

Скандал в ярославских колониях разразился, когда в СМИ появилось видео — одного из заключённых, Евгения Макарова, раздев донага, жестоко пытают сотрудники колонии № 1. Мужчину избивали палками по пяткам и выкручивали руки. Сейчас несколько сотрудников колонии находятся под арестом.



Сегодня мы — в суде, где должно решиться, арестуют ли задержанных. Пока заседание не началось, но мы наготове. Следите за нашей трансляцией!

13:33

Теперь прокурор интересуется о состоянии родителей его супруги. Требуется ли им уход, состоят ли они на учете у докторов. Морозов заявил лишь о высоком давлении отца-пенсионера.



После этого прокурор поддержал следователя в ходатайстве об аресте. Доводы подозреваемого о необходимости ухода за супругой не сочли достаточными. За ней могут ухаживать другие родственники



Суд удалился.



13:21

Андрея Зыбина суд также постановил арестовать до 20 сентября. То есть сегодня и сейчас это последнее заседание.



13:21

Адвокат Морозова говорит о том, что он отказался от дачи показаний потому, что ему не предоставили того адвоката, с которым он уже успел заключить соглашение.



Александр Морозов работает в ИК-1 с 2006 года.



13:20

Пожалуй, впервые задаёт вопрос прокурор: сколько близких родственников у вашей супруги?



— Двое. Родители-пенсионеры жены. Мы с ними проживаем.



Похоже, состояние его супруги является очень важным аргументом.



Однако следователь уточняет о графике работы: 2/2, а это значит, что Морозов оставлял жену на сутки во время работы.



13:14

Вот кого в этой чудовищной истории ещё очень жалко, так это мам задержанных. Мама Андреева тут вся в слезах. Когда вынесли решение, она подошла к решетке и сказала: «Всё хорошо, всё хорошо. Мы тут».

13:14

Александр Морозов:

— Я не согласен. По поводу моей жены. У неё нет координации здорового человека. Волноваться ей нельзя, поднимать тяжелое, наклоняться. Я даже не знаю, боюсь представить, какие будут последствия, если мне будет выбран арест.



13:11

Судя из слов следователя, все отстранённые от работы до окончательного решения суда будут получать зарплату, которую смогут перечислять их семьям.



13:11

Следователь очень долго зачитывает историю болезни супруги-инвалида подозреваемого Морозова. Приобщая все справки и выписки врачей о ее состоянии.



13:09

Следователь:

— В настоящий момент супруга Морозова является инвалидом третьей группы. Исходя из изученных документов, в семье Морозова произошло несчастье. У супруги было кровоизлияние в головном мозге, потом было несколько шунтирований. Сейчас у неё время от времени возникают сильные головные боли, шаткая походка. Органы следствия уделяют внимание этому, но эти обстоятельства не могут перечеркнуть основания для меры пресечения.



13:05

На Морозова есть показания от Андреева Алексея, который рассказал, что Морозов также наносил удары резиновой дубинкой по ногам. Все друг друга сдают.



13:04

С задержанием Александр Морозов был не согласен.



13:02

По данным следователей, именно Морозова оскорбил Макаров. За что потом и был избит.



Следователь снова рассказывает об избиениях палками и другими предметами, а также ногами и руками.



— Морозов подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусматривается наказание свыше трёх лет. Учитывая активное участие Морозова, следствие настаивает на заключении под стражу. Он проверяется на наличие других подобных преступлений.



13:00

Следователь напоминает, что уголовные дела в отношении всех подозреваемых переданы в Следственный комитет РФ, на федеральный уровень.



12:56

Александр Морозов давать показания при задержании отказался.



12:51

Александр Морозов родом из Костромской области, живет в Угличском районе. Он женат, у него восьмилетний ребёнок.



12:42

Младший инспектор Александр Морозов.

12:34

Для Андрея Зыбина адвокат попросила подписку о невыезде. Судья там удалился думать.



12:33

Микитюка заключают под стражу до 20 сентября при условии предъявления обвинения в течение 10 суток. Как и для всех.



12:32

Из материалов дела: Микитюк на видео зажимает лицо Макарову полотенцем. После чего — отходит.



12:28

Судья зачитывает решение.



12:28

Андрей Зыбин отказался давать показания. Со слов следователя, на видео он наносил удары дубинкой по ногам.



12:08

Продолжаем!

Сейчас начнётся заседание по Андрею Зыбину. Парню 24 года. Он максимально скрывает лицо.

11:58

Суд решил.

Алексея Андреева — под арест до 20 сентября.



11:51

Про Андреева говорят, что на видео он наваливался на Макарова, а потом бил.

При этих обсуждениях в коридоре закричала его мама:



— Выйдите отсюда, уважайте чувства других!



11:48

Руслан Вахапов рассказывает про Александра Морозова, по которому ещё будут принимать решение сегодня:

— На видео видно, как он советуется с оперативниками о том, что делать дальше. А Микитюк стоял в стороне, его не видно.



11:42

В коридоре говорят, что Алексей Микитюк наиболее высокопоставленный из всех, кого рассматривают сегодня. У него должность начальника отряда, высшее образование. Всё это предполагало карьерный рост.



11:40

Информация по Андрееву: ранее не судимый, холостой, живет в Данилове. Раньше работал в такси.

Андреев признался в том, что вместе с остальными бил Макарова. Он удерживал заключённого и наносил множественные удары.



Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу; обвинение Андрееву предъявлено.



11:39

Судья удалился совещаться.

11:37

Следователь:

— Сейчас УФСБ проводит большую проверку.

Со слов следователя, не только в первой колонии, но и в других колониях города.



11:35

А Микитюк задаёт вопросы следователю:



— Почему в материалах дела не указано, что я сам пришёл в Следственный комитет? Почему не указано, что у меня есть несовершеннолетний ребёнок?



Следователь:



— Не я составлял эти материалы, но подтверждаю все это. Однако эти доводы не влияют на необходимость меры пресечения.



11:33

Тем временем из соседнего зала заседаний передаёт фонд «Общественный вердикт»: Алексей Андреев, рядовой ФСИН, заявляет, ему был отдан приказ «Держи» [Макарова], и он выполнил его. По его словам, он ехал из отпуска. Не доехал до дома в Данилов. В следствие явился сам и был задержан.

11:31

У семьи Микитюка три кредита: на 150, 515 и 582 тысячи рублей. Ежемесячно они выплачивают около 20 тысяч по кредитам и живут на съемной квартире.



11:26

— Он принёс даже явку с повинной. Не скрывал и не умалял своей вины. Его действия ни в какое сравнение не идут с действиями других участников группы. Он дал показания на действия иных лиц и готов сотрудничать со следствием. Им были подробно с раскадровкой описаны действия иных лиц. — продолжает адвокат.



Адвокат говорит, что Микитюк практически случайно оказался на месте происшествия.



К делу приобщают его характеристики. Отзывы от 30 сослуживцев. А также документы о кредитах, которые висят на нем и его супруге.



11:24

— Скрыться и поставить под удар свою семью он не может. Семья всегда для него являлась основной ценностью, — уверяет адвокат.



11:17

Высказался сам Алексей Микитюк:



— Я возражаю. Я не рецидивист какой-то. Никуда не собираюсь убегать. Я хочу, чтобы моя семья была под защитой. Я не могу их оставить. У адвоката есть документы и определенные доказательства (видимо, об угрозах его семье. — Прим.ред.).



11:15

Микитюк также сдал других сотрудников на допросе. Следователь не называет каких.



11:14

Следователь:



— Микитюк проверяется на причастность к другим должностным правонарушениям, информация о которых находится в органах УФСБ по Ярославской области.



Следователь настаивает на аресте до 20 сентября.



11:12

Микитюк на допросе признал вину.



11:05

Судья не согласился с адвокатом. Суд будет открытым.

11:01

Адвокат Микитика просит о закрытом заседании, полагая, что излишняя огласка скажется на безопасности семьи задержанного.

— Он находится пока только в статусе подозреваемого. У него грудной ребёнок и беззащитная жена.



10:55

Алексей Микитюк женат, его сыну в июле исполнился год. Такой вот молодой отец.



10:51

Все такие молодые и милые с виду. Как это не вяжется с образом тех людей, которые на видео измывались над беззащитным человеком в колонии! То самое видео.

10:50

В зале суда сидит девушка Алексея. Испуганная и с очень грустными глазами.



10:49

Это Алексей Микитюк.



10:42

Привели Алексея Андреева — того самого, чья мама плачет в коридоре.

10:30

Ждём начала.

10:29

Среди задержанных также — 34 летний Александр Морозов (младший инспектор) и 24-летний Андрей Зыбин, младший инспектор дежурной смены.



10:27

Одновременно будут рассматривать меру пресечения в отношении Алексея Микитюка — 26 лет, начальник отряда по воспитательной работе.



10:26

Первого привели. Алексей Андреев, 25 лет. Инспектор группы надзора. К нему пришла мама, она рыдает в коридоре:



— Ой, Господи!



10:14

А это репортаж с прошлого заседания, где показали всех задержанных и где суд арестовал часть сотрудников колонии.

10:12

На это заседание пришёл Руслан Вахапов — бывший заключённый, сидевший с избитым Макаровым. Он рассказывал, что видел, как сотрудники колонии издевались над парнем.