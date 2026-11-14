«Хотелось бы понимание»: депутаты попросили разъяснить, что со стройкой детской больницы в Ярославле

13 ноября в Ярославле обсудили ход строительства нового корпуса областной детской клинической больницы. Проект стал долгожданным для жителей. Стройка идет несколько лет, изначально объекты должны были сдать в 2025 году, но сроки перенесли до 2026-го.
«Хотелось бы понимания по областной детской клинической больнице, обещали в октябре прошлого года, но вот до сих пор что-то как-то», — задала вопрос представителю министерства строительства и ЖКХ ЯО депутат облдумы Елена Кузнецова на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог облдумы.
В 2022 году контракт на проектирование и строительство корпуса больницы выиграла компания «ЕКС». Цена составила 2,7 млрд рублей. Через год, в конце ноября 2023 года, контракт с компанией неожиданно расторгли. За работы взялся областной подрядчик «Ярдормост». Дополнительно на достройку больницы выделили 500 миллионов рублей.
Ситуацию комментировал замминистра строительства и ЖКХ ЯО — начальник отдела строительства и капремонта соцобъектов Артем Дронкин.
«Я именно оттуда к вам приехал. Ведется огромный объем работы. Порядка 110 человек там работают ежедневно. Работы ведутся параллельно по всем направлениям: это и подготовка финишная инженерных сетей. Отделка практически завершена в корпусе, за исключением покраски кабинетов на втором этаже. Почему мы этого не делаем? Объясню. Когда закончится монтаж инженерных сетей, после этого мы покрасим на „финишку“, чтобы было красиво и никто из строителей не запортачил», — рассказал Артем Дронкин.
Новый корпус Областной детской больницы строят на Тутаевском шоссе, 29. На территории так называемого «больничного городка» в Дзержинском районе.
«Ряд пусконаладочных работ, возможно, тоже нас выведет в первый месяц 2027 года, так как там тяжелые системы вентиляционные. Это просто тяжелая эксплуатация, тяжелая пусконаладка, и соответственно, сложные требования по сдаче Центру гигиены и Роспотребнадзора», — пояснил он.
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