«Хотелось бы понимание»: депутаты попросили разъяснить, что со стройкой детской больницы в Ярославле

В Ярославле вновь перенесут сроки окончания строительства нового корпуса детской клинической больницы. Источник: Михаил Евраев / Telegram

13 ноября в Ярославле обсудили ход строительства нового корпуса областной детской клинической больницы. Проект стал долгожданным для жителей. Стройка идет несколько лет, изначально объекты должны были сдать в 2025 году, но сроки перенесли до 2026-го.

«Хотелось бы понимания по областной детской клинической больнице, обещали в октябре прошлого года, но вот до сих пор что-то как-то», — задала вопрос представителю министерства строительства и ЖКХ ЯО депутат облдумы Елена Кузнецова на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог облдумы.

В 2022 году контракт на проектирование и строительство корпуса больницы выиграла компания «ЕКС». Цена составила 2,7 млрд рублей. Через год, в конце ноября 2023 года, контракт с компанией неожиданно расторгли. За работы взялся областной подрядчик «Ярдормост». Дополнительно на достройку больницы выделили 500 миллионов рублей.

Ситуацию комментировал замминистра строительства и ЖКХ ЯО — начальник отдела строительства и капремонта соцобъектов Артем Дронкин.

«Я именно оттуда к вам приехал. Ведется огромный объем работы. Порядка 110 человек там работают ежедневно. Работы ведутся параллельно по всем направлениям: это и подготовка финишная инженерных сетей. Отделка практически завершена в корпусе, за исключением покраски кабинетов на втором этаже. Почему мы этого не делаем? Объясню. Когда закончится монтаж инженерных сетей, после этого мы покрасим на „финишку“, чтобы было красиво и никто из строителей не запортачил», — рассказал Артем Дронкин.

Весной 2026-го губернатор обещал, что корпус откроют летом 2026-го Источник: Михаил Евраев / Telegram 14 июля он ездил с инспекцией в строящийся корпус. Тогда его строительная готовность составляла 93% Источник: Михаил Евраев / Telegram

Новый корпус Областной детской больницы строят на Тутаевском шоссе, 29. На территории так называемого «больничного городка» в Дзержинском районе.