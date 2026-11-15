«От 80 тысяч»: откровенный рассказ 27-летнего учителя о зарплатах, нагрузке и поколении альфа

Рассказ молодого учителя Источник: Андрей Нифантов / Личный архив

Работа учителя — это не только уроки и общение с детьми, но и проверка тетрадей, отчетность, ответственность за учеников и постоянный поиск подхода к каждому из них. При этом в последние годы меняются и сами школьники, и условия работы педагогов. Андрей Нифантов — 27-летний учитель истории из Мурманска. Он рассказал 51.RU, почему решил связать жизнь со школой, на какую зарплату может рассчитывать молодой специалист и что сегодня помогает ему оставаться в профессии.

Почему Андрей выбрал эту профессию

Источник: Андрей Нифантов / Личный архив

У Андрея высшее историческое образование. Решение стать учителем во многом было связано с примером двух близких ему людей — отца и собственного школьного преподавателя истории.

По его словам, отец во всем его поддерживал, а учитель истории стал примером того, каким должен быть настоящий педагог: увлеченным, мотивированным и грамотным специалистом.

Именно таким учителем Андрей и захотел стать. Представления о школе у него всегда были положительными.

Это дети, учителя, уроки и сама атмосфера образовательного учреждения. Андрей Нифантов учитель истории

Однако после начала работы романтический образ профессии столкнулся с повседневными обязанностями.

Оказалось, что учитель не только общается с детьми и проводит занятия. Ему необходимо проверять тетради, оценивать выполненные задания, выставлять двойки и при этом сохранять хорошие отношения с учениками.

Андрей признается, что выставление неудовлетворительных оценок иногда влияет на отношения с детьми, но считает это необходимой частью работы. По его мнению, главное — правильно выстраивать взаимодействие с учениками и понимать свою ответственность как педагога.

Сколько зарабатывают учителя и приходится ли работать сверх нормы

Источник: Андрей Нифантов / Личный архив

По мнению Андрея, в 2026 году учителям хорошо платят как в государственных, так и в частных школах. Собственной зарплатой он доволен и не считает ее поводом для жалоб.

Точную сумму, которую получает педагог, назвать сложно: заработок зависит от нескольких критериев, в том числе от нагрузки.

При этом, по оценке Андрея, молодой специалист, который только окончил университет или педагогический колледж и впервые устроился в школу, может рассчитывать на зарплату от 65 тысяч рублей . Однако средний заработок начинающего учителя, по его мнению, будет составлять не менее 80 тысяч рублей . Итоговая сумма зависит от количества часов и других условий работы.

Источник: Андрей Нифантов / Личный архив

Сам Андрей работает с нагрузкой 24 часа в неделю, а также ведет классное руководство. Брать дополнительные часы ему не приходится: нынешнего заработка хватает на основные расходы и накопления. При этом он старается сохранять баланс, чтобы работа не становилась чрезмерно утомительной.

Отдельно он рассказал о стимулирующих выплатах в гимназии, где сейчас работает. По словам Андрея, администрация отмечает педагогов, которые качественно и эффективно выполняют свои обязанности. За хорошую работу учителя получают дополнительные выплаты.

Он подчеркивает, что не сталкивался с ситуацией, когда качественная работа никак не отражалась бы на заработке.

Если педагог показывает хорошие результаты, его зарплата увеличивается за счет стимулирующей части. Андрей Нифантов учитель истории

При этом учитель отмечает, что рабочий день в школе не всегда заканчивается в одно и то же время. Нельзя сказать, что каждый день педагог обязательно уходит домой, например, в 15:45. Иногда получается освободиться раньше, иногда приходится задерживаться.

Все зависит от количества проведенных уроков, концентрации и того, сколько времени занимает проверка домашних заданий учеников. Работа учителя, как и многих других специалистов, не всегда укладывается в строго определенные временные рамки.

Не считает Андрей чрезмерными и требования к школьной документации. По его словам, сейчас учителю необходимо заполнять пять обязательных отчетов. Он называет это базовым минимумом, который позволяет педагогу, ученикам и администрации оценивать эффективность учебного процесса.

Почему современные дети требуют другого подхода и что изменилось в школах

Одной из главных особенностей современной школы Андрей называет изменения в поведении и восприятии информации детьми. По его словам, нынешние подростки уже относятся к поколению альфа и значительную часть свободного времени проводят с мобильными телефонами.

Из-за этого учить школьников стало сложнее. Андрей Нифантов учитель истории

Однако проблема, как считает педагог, не в том, что дети перестали воспринимать информацию, а в том, что к ним теперь необходим другой подход.

Если раньше ученик мог спокойно слушать объяснение учителя на протяжении всех 40 минут, то сегодня этого зачастую недостаточно. Внутри обычного урока приходится использовать дополнительные элементы, которые способны заинтересовать современных школьников и удержать их внимание.

При этом Андрей не считает такие изменения непреодолимым препятствием. По его словам, учителя успешно адаптируются к новым условиям и находят способы заинтересовать детей.

Говоря о ситуации в образовании, педагог также отмечает положительные изменения, которые происходят в школах. В частности, он выделяет повышение зарплат, ремонт кабинетов и улучшение материально-технического оснащения школ.

Источник: Андрей Нифантов / Личный архив

Еще одним важным моментом Андрей считает то, что педагогов стали лучше слышать на разных уровнях системы образования — от руководства школ до министерств. Для него это особенно ценно, поскольку позволяет не просто обозначать проблемы, но и добиваться их решения.

Сейчас Андрей доволен работой в своей гимназии и не задумывается об уходе из профессии. Он признает, что в любой работе есть небольшие трудности, но считает их естественной частью рабочего процесса.

По мнению учителя, преподавание нельзя воспринимать исключительно как способ заработка. Это профессия, в которой важны личная вовлеченность, отношение к детям и желание работать на результат.

Учитель — это всё-таки больше, чем просто профессия, это то, что мы называем призванием, работа от сердца. Андрей Нифантов учитель истории

Достойная ли на ваш взгляд зарплата у учителей? Абсолютно нет Нормальная Не знаю