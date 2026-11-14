«Команда обыгрывала нас во всем»: игрок «Драконов» захвалил «Локомотив» — видео

«Локомотив» всухую обыграл «Драконов» в Ярославле Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке уверенно переиграл «Шанхайских Драконов» — 5:0. Итоги встречи в беседе с 76.RU подвели нападающие команд — Александр Полунин и Вадим Дудоров.

«Мы справились с задачей»

Матч начался с рок-шоу Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Уже по ходу первого периода ярославцы сделали серьезный задел по счету. Хозяева площадки забросили трижды усилиями Артура Каюмова, Максима Шалунова и Александра Елесина. «Драконы» были вынуждены пойти на замену своего голкипера.

«Мы долго не играли, поэтому нужно было начать хорошо, особенно у себя дома. Мы справились с задачей», — оценил старт матча нападающий «Локомотива» Александр Полунин.

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин об игре против «Драконов» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Тренерский запрос «Драконов», который был взят после второй шайбы ярославцев, принес неудачу и создал помеху вратарю. После него гости к двум пропущенным шайбам получили двухминутный штраф.

«Ожидали такой напор от „Локомотива“. Это хорошая команда. Они играли быстрее, сильнее, и мы просто не справились», — высказался о неудаче в первом отрезке матча форвард «Драконов» Вадим Дудоров.

Вадим Дудоров родился 21 июля 2006 года в Сарове (Нижегородская область). В девять лет перешел в систему ярославского «Локомотива». С сезона 2023/2024 года — игрок команды МХЛ «Локо». В КХЛ дебютировал в составе основной команды в сезоне 2025/2026. Уже после начала сезона ХК «Шанхайские Драконы» арендовал Вадима Дудорова у «Локомотива». 20-летний форвард набрал 83 очка за 47 игр прошлого сезона МХЛ. По истечении аренды хоккеист вернется в ярославский клуб.

«Установка была продолжать в том же духе»

Ко второму отрезку матча мало что поменялось. На старте периода команда Дмитрия Квартальнова могла забросить еще несколько шайб. В конечном итоге момент Александра Полунина оказался голевым. Шайба летела так быстро и точно, что у вратаря гостей просто не было шанса предотвратить взятие ворот.

Игрок «Локомотива» Вадим Дудоров (номер 71) находится в аренде у «Драконов» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«Во втором периоде установка была продолжать в том же духе. Не совершать глупых ошибок и не удаляться», — сказал Полунин.

Эти требования в полной мере удавалось выполнить не всегда. Дважды «Локомотив» за второй период поиграл в меньшинстве, но оба раза справился с поставленной задачей.

«Беспокоят все моменты. Мы хотим побеждать. У нас хорошая команда. Наверное, добавим. Будем работать», — заявил Дудоров.

Дудоров расхвалил родную команду Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«Совершенству нет предела»

К заключительному периоду интрига была лишь одна — удастся ли вратарю «Локомотива» Даниилу Исаеву оставить свои ворота в неприкосновенности. Голкипер с этим справился, несмотря на ряд опасных моментов у ворот. Его партнеры забросили пятую шайбу в матче. Гол на свой счет записал Данил Романцев.

«Команда соперника обыгрывала нас во всем. Мы поздно включились, когда уже счет был достаточно крупным. Голов не хватило», — прокомментировал поражение Дудоров.

«Локомотив» же во второй раз по ходу текущего чемпионата взял верх над «Шанхайскими Драконами». Первая встреча в сезоне прошла тоже в Ярославле и завершилась со счетом 3:1.

«Все получилось, что и задумали перед игрой. Выполнили установку. От этого и такой результат. Конечно, тренеры нам завтра покажут, над чем еще предстоит работать. Совершенству нет предела», — сказал после победы Полунин.

«Я возвращаюсь в следующем году»

Сама встреча в Ярославле прошла в тематике рок-музыки. Зрители всю игру слушали рок-композиции, наблюдали на медиакубе за игроками в образе рокеров и смотрели на рок-группу, выступавшую перед игрой.

Как вам Александр Радулов в образе Горшка? Источник: Максим Цирулев / 76.RU Узнали Квартальнова? Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«О рок-матче знали. Вчера записывали видео, поэтому были готовы. Посмотрели и интересную музыку послушали», — ответил Полунин.

Для нападающего «Драконов» Вадима Дудорова матч был особенным по-своему. Еще летом 2025-го хоккеист вместе с молодежной командой «Локо» завоевывал Кубок Харламова, а уже сегодня выступает в рамках аренды за новую команду уже во взрослой лиге.

«Локомотив» устроил разнос «Драконам» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«Сколько мне дают, столько я и должен играть. Я должен помогать команде, набирать очки, но пока не получается. Наверное, нужно больше самому работать. Игры против „Локомотива“ для меня принципиальны. Я возвращаюсь в следующем году, поэтому нужно всегда играть на максимуме», — заявил Дудоров.