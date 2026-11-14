Срочно выкиньте это из гардероба: стилист назвала вещи, которые любую красотку превратят в колхозницу

Городские модницы, вперед по магазинам! Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Модных гидов о том, что носить в сезоне-2026/2027, уже полно. А как насчет списка, что носить не стоит? Судя по подиумным трендам, минимализм себя практически исчерпал, в моду уверенно входят подчеркнутая индивидуальность и дофаминовый стиль. Наши коллеги из UFA1.RU побеседовали со стилистом Альфией Янтураевой и узнали, что делать «бежевым мамам», поклонницам эстетики Clean Girl и любителям «тихой роскоши».

«Я бы сформулировала так: главный антитренд — не конкретная вещь, а отсутствие актуальной стилизации. Даже вещь из прошлых коллекций может выглядеть современно, если у нее хорошая посадка и она вписана в сегодняшний контекст», — говорит эксперт.

Однако некоторые вещи всё же стоит запрятать в дальний ящик шкафа — в моду они еще, может быть, и вернутся, но в этом сезоне их надевать не стоит.

Джинсы скинни

Неоднозначные джинсы скинни, пережившие почти 20-летний пик популярности с середины 2000-х до 2018 года, кажется, снова пытаются вернуться в массовые тренды. Однако пока их популярность носит единичный характер, и они по-прежнему считаются моветоном из-за своего чрезмерно облегающего силуэта. Впрочем, в ближайшее время мы, скорее всего, снова станем их носить благодаря ностальгии по 2000-м.

Ну а пока что тем, кому нравятся скинни, стоит отдать предпочтение более актуальной модели джинсов буткат (bootcut). Силуэт этой модели джинсов облегает бедра и мягко расширяется книзу от колена. Название переводится как «под ботинки» (boot + cut).

Тракторная подошва

Пик ее популярности пришелся на 2014 год — обувь с массивной подошвой не сдавала позиций вплоть до 2020-го. Но постепенно тренд угас, и теперь снова актуальны ботильоны, сапоги и туфли на тонкой подошве. Также стилисты рекомендуют обувь анатомической формы — ее называют босоногой. Сейчас она на волне моды.

Белые короткие носки

Минусуем носки-невидимки. На смену им пришли высокие цветные носки: они могут гармонировать со всем образом или быть акцентом — если вы выберете модель с интересным принтом. Если очень хочется, белые носки оставить можно, но только длинные, и носить их только со спортивными вещами, а не со всем подряд. А короткие приберегите до следующего лета.

Шапка с помпоном

10 лет назад по ним все фанатели, но пару лет назад шапки с помпоном всё же сдали свои позиции. Стилисты советуют отдать предпочтение капорам, коротким шапкам-бини, ушанкам или утепленным шляпкам. А задорный помпон оставьте до лучших времен — наверняка мода еще вернется. Кстати, в 2010-е годы тренд на помпоны был навеян ностальгией по 1960-м годам.

Оверсайз

Всех, кто любит женственность и элегантность, спешим обрадовать: благодаря актуализации трендов 10-летней давности в моду снова вошли приталенные пальто и пиджаки по фигуре. Тренд на маскулинность в духе 1980-х поубавился — оверсайзу пришлось подвинуться.

«Не каждый объемный пуховик устарел. Но если модель визуально утяжеляет силуэт и лишена интересного кроя, стоит поискать более собранную альтернативу. Функциональность и тепло при этом важнее трендов. Присмотритесь к полуприлегающим моделям, что-то между оверсайзом и прилеганием, чтобы под низ можно было спокойно надеть свитер и вас ничего не теснило», — считает Альфия Янтураева.

Минимализм — всё, надоел

Минимализм сдает свои позиции: те, кто когда-то его полюбил за лаконичность и простоту, ими уже пресытились. А возможно, просто устали от слепого копирования шаблонов. Теперь в тренде индивидуальность: объемные плечи, сложные архитектурные силуэты, необычные воротники, броши, фактурные аксессуары.

«Мой главный тезис: сейчас модно не выглядеть дорого по единому шаблону, а иметь свой стиль. Можно быть минималистом, максималистом или любить классику. Главное, чтобы одежда выглядела осознанно, а не как набор случайных трендов. Новая выразительность. Цвет, необычные фактуры, заметные украшения, принты, винтаж и вещи с характером. Важна не демонстрация логотипов, а индивидуальность образа», — объясняет стилист.

Эстетика Clean Girl на исходе

Увлеченность эстетикой Clean Girl тоже идет на спад. Зализанный пучок, минималистичный аутфит и сдержанность в аксессуарах, кажется, немного приелись. А может быть, поклонницы этого образа устали от одинаковых образов и захотели вдохнуть в однообразие индивидуальность и уникальность. По оценкам стилистов, на смену «чистой девушке» в новом сезоне придет неряшливая девушка — Messy Girl, как протест против идеальности и лаконичности Clean Girl.

Тихая роскошь станет еще тише

Эстетика тихой роскоши сдала свои позиции в массовых трендах, но не канула в небытие. Этот стиль по-прежнему актуален благодаря качеству материалов, универсальному крою и вневременному стилю вместо демонстрации брендовых логотипов и мимолетных трендов.

«Я бы не называла тихую роскошь антитрендом. Скорее, она перестала быть единственной модной формулой. После нескольких сезонов минимализма, дорогих базовых вещей и нейтральных комплектов мода становится более эмоциональной: появляется больше цвета, фактур, сложных деталей, винтажных элементов и заметных аксессуаров. При этом качественные ткани и хороший крой остаются всегда актуальными», — считает эксперт.

Империя бежевого рушится

Интерес к минимализму уходит, заодно гаснет увлечение бежевым, когда в образе используется только безопасная палитра цветов. Кстати, тренд на бежевый цвет вызвал неоднозначную реакцию не только в обществе, но дошел даже до властей и ученых, причем по всему миру. Специалистов обеспокоила маниакальная приверженность к этому цвету среди мам, когда они перекрашивали в безликий бежевый всё, вплоть до детских игрушек. По мнению психологов, это могло затормозить когнитивное развитие детей, растущих в таких условиях, плюс наградить их склонностью к инфантилизму.