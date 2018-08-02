Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов передал в редакцию 76.ru письмо

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов внимательно следит за новостями про сотрудников ФСИН, которые в ярославской колонии зверски пытали заключённого Евгения Макарова. Он написал на эту тему письмо и передал его в редакцию 76.ru.

— Очередной громкий скандал сотряс Россию, дошёл до ООН и опять в центре мировых СМИ Ярославская область, — пишет с зоны экс-мэр Ярославля. — Пытки, издевательства, насилие палачей ярославского УФСИН показали в сети интернет. Но эти пытки ежедневно происходят во всех лагерях и СИЗО Ярославской области, а также по всей России. Об этом много раз говорили и писали, но Следственный комитет и прокуратура отвечали: «Ничего не выявлено», «Нет оснований не доверять сотрудникам ФСИН» и так далее.



Своё видение ситуации Евгений Урлашов описал в письме

Далее Евгений Урлашов приводит в своём письме примеры, как он выражается, пыток мужчин и женщин в рыбинском СИЗО-2 «Софийка», а также в исправительных колониях № 2 и 12 «Шексна».



— Бьют жёстко дубинками, кулаками, ногами, — уточняет он. — Заставляют сидеть на корточках по 4–8 часов вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Об этом хорошо известно не только зекам, но и многим общественным организациям, прокуратуре, Следственному комитету, различным полномочным представителям и депутатам. Не мог об этом не знать и губернатор.



Источник 76.ru в правоохранительных органах рассказал, что за время отбывания наказания осуждённый Урлашов так и не приступил к выполнению работ, хотя ему неоднократно предлагали это сотрудники колонии.



Также мэр в своём послании заявляет, что ещё в 2016 году в ярославском СИЗО № 1 «Коровники» были созданы пресс-хаты по пыткам, где ежедневно выбивали показания у подследстенных и заставляли их подписывать «признательные показания». Как уверяет Урлашов, там не только били людей, но и насиловали в прямом смысле этого слова.

Евгений Урлашов уверен, что над заключёнными издеваются во всех СИЗО и колониях

— Я много сидел и знаю, что «погоны» любят не только истязать, но и записывать это на видео, чтобы в умат пьяными наслаждаться этими записями и понтить друг перед другом, — говорится в письме бывшего градоначальника. — Они их коллекционируют.

Что о конкретной записи с пытками Евгения Макарова, то, по мнению Евгения Урлашова, её и так долго не показывали, так как боялись последствий.



— Если бы этого видео истязаний зека Макарова не было, то продолжали бы врать все службы и общественники, которые в основном на 99% заодно с силовиками, — уверен бывший глава Ярославля. — Стоит объявлять вознаграждение за любую подобную запись — они должны быть ещё.



Сейчас Евгений Макаров находится под пристальным вниманием общественников и правозащитников

Описанные в письме факты — довольно серьёзное обвинение. Мы обратились за комментариями по этому поводу к тем, о ком идёт речь в послании Евгения Урлашова. В настоящее время мы ждём от них ответа.

Громкий скандал в ярославской колонии № 1 разыгрался после того, как в СМИ появилось видео: в воспитательной комнате ИК-1 жестоко избивают полуголого человека. Сотрудники колонии бьют Евгения Макарова палками по пяткам, и он воет от боли. После того, как видео опубликовали, в колонию нагрянули проверки, дело дошло до советника президента. А сам заключённый испугался, что его теперь захотят убить. 17 сотрудников колонии отстранили от работы, 12 из них услышали решение суда о мере пресечения, по остальным пока нет информации. Пятеро из фигурантов дела уже насиделись в следственном изоляторе и попросились на свободу.



Тем временем сам Евгений Макаров рассказал правозащитникам, что издевательства над ним со стороны сотрудников ФСИН продолжаются до сих пор — они устроили травлю заключённого.

Комментарий УФСИН по Ярославской области:

- По информации, указанной в письме, написанном якобы от лица осужденного Урлашова Е.Р., проведена проверка. Сведения о подготовке и направлении осужденным Урлашовым в СМИ каких-либо писем о неправомерных действиях сотрудников учреждениях своего подтверждения не нашли. Никаких заявлений и жалоб от осужденного так же не поступало. Проверка проводилась с применением средств видеофиксации.