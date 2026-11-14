«Всё лучше, чем сосиска»: чем кормить кошку, чтобы она прожила 20 лет, — отвечает ветеринар

Если бы он только знал, какой состав у этого лакомства! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Россия — одна из самых «кошачьих» стран в мире: мало где еще так любят пушистых. Как говорят сами котоводы, хвостики в доме — это тепло и свет. И ответственность: о здоровье и рационе питомца приходится заботиться ничуть не меньше, чем о своем собственном.

Корм для кошек — это отдельный вопрос, не самый простой. Множество брендов, разные форматы: от сухих до консервов. Многие владельцы предпочитают покупать своим любимцам влажный корм — он обычно очень нравится питомцам. Вопрос только, не вредно ли это? Ведь говорят, что кошки «подсаживаются» на аппетитные кусочки.

Наши коллеги из 63.RU решили узнать у специалиста, чем на самом деле лучше кормить любимца, чтобы он жил долго и счастливо, — на все вопросы ответила ветеринар с 11-летним стажем Наталья Клычкова.

Наталья Александровна рассказала, где искать самую ценную информацию о составе корма Источник: личный архив эксперта

Корм из рогов и панцирей

— Хозяева кошек часто говорят, что, попробовав влажный корм однажды, животное будто бы не хочет есть никакой другой. Как возникает избирательность в пище и можно ли говорить о том, что у питомца пищевая зависимость?

— Кошка выбирает, что есть, руководствуясь инстинктами, а не сидит и не думает, сколько здесь витаминов, сколько минералов, есть ли там омега-3 — жирные кислоты. В отличие от человека, у которого в несколько сотен раз больше вкусовых рецепторов, животное не чувствует вкус так, как мы, но у него есть рецепторы на высокобелковую пищу, потому что кошка — это облигатный хищник, и основной ее рацион — это мясо. Так что о зависимости говорить не вполне корректно.

Но нужно понимать, что производители дешевых кормов, как правило, обрабатывают и сухой, и влажный продукт вываренным говяжьим бульоном, и кошка, как только берет кусочек в рот, получает соответствующий сигнал от высокобелковых рецепторов, что это хороший корм и надо найти такого корма побольше, потому что в нем достаточно протеина. Хотя на самом деле, если взять корма экономкласса, как сухие, так и влажные, то в составе мы заметим небольшое содержание белка и достаточно большое количество пшеницы, поэтому животные им не наедаются, — объясняет эксперт.

По словам ветеринара, аналогия простая: это всё равно, что кормить человека одним салатом, — при таком рационе он вряд ли почувствует полноценное насыщение.

Производители кормов премиум-класса не используют такой запрещенный прием, поэтому перевести своего питомца с дешевого продукта на более дорогой будет сложно. Но здесь свою роль сыграет и присущая семейству кошачьих черта:

— Кошки — очень сильные консерваторы. Когда есть знакомый корм, который очень «нравится» их языку, то мозг животного получает сигнал, что известный запах — хороший, а новый — неизвестный, незнакомый — плохой и не такой уж привлекательный. Зачем пробовать новое и прикладывать усилия? Организм у животных, в принципе, как и у людей, достаточно ленив — и везде, где можно не прикладывать лишних усилий, старается не расходовать энергию, — поясняет Наталья Клычкова.

Кошки, как и люди, индивидуальны. А значит, их потребности тоже Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Можно ли сделать влажный корм основой рациона питомца и как такое решение скажется на здоровье кошки?

— Если в течение длительного периода времени кормить кошку только экономпродуктами, у нее может возникнуть нехватка необходимых микроэлементов, но прямой зависимости нет. Самый старый кот, которого я видела, дожил до 22 лет, при этом всю свою жизнь ел только «Вискас» и «Китикэт». Кстати, при употреблении влажного корма животное получает достаточное количество жидкости, что, несомненно, плюс, — говорит Наталья Александровна.

Конечно, каждый случай индивидуален: породистый и дворовые коты по-разному отреагируют на один и тот же корм.

— Тут как с человеческим питанием: можно питаться очень правильно и всё равно болеть, потому что есть генетическая предрасположенность к некоторым болезням, например, к сахарному диабету, к мочекаменной болезни. А можно не особенно задумываться о своем рационе и иметь хорошее здоровье.

Лучше всё-таки использовать более подходящий для кошек рацион с высоким содержанием белка. Самый дешевый корм будет состоять из одной пшеницы и даже не из мяса, а продуктов переработки мяса, куриных голов, лап. А то, что пишут «говядина», «креветки», — может содержаться процента четыре. Причем из любой части, даже рогов и хвостов, чтобы на упаковке производитель имел право написать «корм с говядиной». Или из голов и панцирей креветок. Поэтому, соответственно, в продукте нет никакой говядины, никаких креветок и сливочного соуса, зато есть такое развлечение для владельцев.

4% — это минимум, который производитель обязан обозначить, чтобы назвать продукт. Тем более стоимость у пакетиков корма экономкласса одинаковая, а мы знаем, что килограмм курицы и креветок идентичную цену иметь не может.

Но главное, что продукт делают не из пластмассы, радия или урана — ничего сильно страшного нет. Если нет финансовой возможности кормить хорошими премиальными кормами, то подойдет и самый простой экономвариант из супермаркета. Самое важное — всё через фильтры здравого смысла пропустить, — считает врач.

А вот уличных котов подкормить пакетиком влажного корма — хорошая идея.

— Если вы видите, что бедный кот сидит на улице, то лучше купите ему пакетик влажного корма. Это будет полезнее, чем, например, дать животному сосиску очень соленую, и он будет потом, бедный, искать воду, — уверена Наталья Клычкова.

Колбасой и сосисками лучше не кормить — даже желудок человека не всегда в состоянии их переварить Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Можно ли кормить кошку «человеческой» едой

Из соображений экономии многие владельцы переводят своих питомцев на корм «со стола». Ветеринар считает, что это не лучшая идея. А вот вариант с собственным меню для четвероногого члена семьи весьма неплох.

— Если коту, например, давать копченые колбасы, сосиски и чипсы, то животному однозначно будет нехорошо. Да даже если человек это всё съест, то организм вряд ли обрадуется. Но если это будут специально сваренное мясо и каша, — такой рацион однозначно будет лучше, чем покупной недорогой корм. Так мы можем балансировать белки, например, добавляя 50% мяса и 50% каши. И кот такой едой лучше наестся, и шерсть будет более красивая, и кишечник будет здоровее, и кожа. И вообще, зверь будет чувствовать себя лучше, — говорит эксперт.

Учитывая тот факт, что кошки — достаточно консервативные животные, перевести питомца на домашнюю еду будет непросто.

— Смену рациона стоит проводить постепенно, если у вас есть свободное время и желание готовить для кота. Сразу стоит заметить: соль, специи, лавровый лист и все остальные пряности кошкам не рекомендованы. То есть свою еду, прямо со стола, кошке лучше не давать. Можно сварить питомцу кашу, мясо, купить хороший творог без всяких вкусовых добавок, потому что сладкие творожки и для человека-то не сильно полезны из-за очень высокого уровня сахара. Если кошка съест такой продукт, скорее всего, у нее будут проблемы с поджелудочной, так как эта железа у домашнего хищника не приспособлена для такого уровня углеводов — в дикой природе зверь никогда сахара и сладкого не получает. После употребления сладкого творожка и йогурта панкреатит может быть очень сильным, — предупреждает ветеринар.

А вот страсть к сладкому у животного может выработаться ровно по тем же причинам, что и у людей, — из-за ощущения бодрости и «быстрой» энергии.

— Некоторые животные начинают охотиться за сахаром, потому что поджелудочная его долго перерабатывает, и это вызывает ощущение своеобразной эйфории. Для человека это похоже на употребление небольшого количества шампанского. Вот и коту становится весело и хорошо, несмотря на то, что сладкий вкус он не чувствует, но появляется такая искусственная бодрость. А мозг сигнализирует: надо еще! Ведь бодрость помогает выжить. Если ты бодрый, активный, то ты поймаешь больше мышек и убежишь от врагов!

Люди же любят колу из-за особенных ощущений бодрости и радости, которые появляются, если ее редко пить. А вот при ежедневном употреблении организм привыкнет и никаких приятных эффектов не будет. Чтобы это прочувствовать, можно провести опыт: месяц не пить колу, а потом выпить стакан и отследить ощущение внезапного прилива сил и энергии. Вот и ваш кот, когда съедает что-то сладкое, чувствует примерно такой же подъем сил, — поясняет Наталья Клычкова.

Как выбрать хороший корм

Что касается выбора готового влажного корма для домашнего питомца, то и у зарубежных, и у отечественных производителей есть качественные продукты. Но на состав внимание стоит обратить, даже если марка известная.

— Маркетинг, к сожалению, везде маркетинг, и у маркетологов задача

одна: оформить корм так, чтобы покупатель выбрал конкретный товар. Иногда производители идут на не совсем корректные меры и не указывают количество и происхождение белка, что в составе. Нужно внимательно читать, что написано на обороте упаковки в составе, потому что лицевая сторона может быть некорректно оформлена в плане указания ингредиентов, содержания белка, ингредиентов и так далее.

Когда продукт оформлен чрезмерно ярко и красиво, скорее всего, это будет не очень хороший продукт, как в человеческом маркетинге. Выбирая корм, ориентируйтесь на содержание белка. Не надо гнаться за тем, чтобы он точно составлял 60%, — советует эксперт.

Ветеринар выделила несколько классов продукции:

холистики — они отличаются очень высоким содержанием белка, порядка 50-60%. В холистике не используется мясокостная мука, только цельное мясо. Но такие корма могут подходить не всем животным: как правило, кошки нормально их переносят, а вот некоторым собакам может быть тяжеловато. Часть рационов — беззерновые, в качестве источников клетчатки в них используется тыква или киноа. В среднем к холистикам корм начинают относить в случае, если он содержит от 40% протеина;

экономкласс, в котором очень низкое содержание белка и используется мясокостная мука;

корма класса премиум и суперпремиум, содержащие около 20–30% белка, в них костную муку не используют.

Цена тоже важный момент. Но здесь, по словам Натальи Клычковой, многое зависит от конкретного магазина и разных акций, которые предоставляет продавец и производитель. Холистики, корма премиум и суперпремиум класса в супермаркете у дома не найти, они есть только в специализированных зоомагазинах.

— На данный момент в России из класса проверенных холистиков доступен Grandorf. Много кормов ушло с рынка, а многие российские корма мне не сильно понравились: они неверно указывают состав на упаковке. На конференции я подошла к стенду Sirius и смотрю — большими буквами на упаковке написано «40% белка». Это фактически суперпремиум, даже к холистику ближе. А когда я взяла пачку, увидела «звездочку», где очень-очень мелким шрифтом написано «40% белка от всех белковых ингредиентов в корме», а не как положено, от общей массы всего корма. В пшенице тоже есть белок растительный, а кошечку такой белок не сильно устраивает. В итоге выходит, что в продукте 15–20% белка, как в кормах экономкласса, но на лицевой стороне упаковки написано 40%.

Можно сказать, что российский рынок еще не настолько богат на разнообразные предложения, чтобы отказываться от зарубежных производителей. Есть неплохие рационы Karmy, там 30–40% белка и ничего криминального я в составе не увидела, — рассказала эксперт.

В супермаркете бывает сложно найти достойный по качеству продукт Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Выбор корма экономкласса шире, да и найти его проще — буквально в любом магазине есть стенд с разными продуктами. Большая часть производится в России. Это и Felix, который делает Purina, принадлежащая компании ProPlan. Концерн Mars, который известен у нас как поставщик шоколада, делает корм под торговой маркой Whiskas. У всех этих производителей есть заводы в России, также в нашей стране работает и Royal Canin.

К сожалению, отметила эксперт, с прилавков полностью пропал корм марки Hill’s — это были корма хорошего качества, которые производили американцы в Чехии.

Действительно ли есть выгода от корма экономкласса? Наталья Клычкова пояснила: дешевым продуктом животное может не наедаться, а вот расход будет существенно выше.