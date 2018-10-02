Евгения Макарова у ворот колонии встречали около 30 человек

Сегодня утром в Ярославле из исправительной колонии № 8 вышел 25-летний Евгений Макаров, который недавно стал известен на всю Россию и за её пределами после публикации в интернете видео, на котором его пытали сотрудники ФСИН.



С 8 утра у ворот исправительного учреждения собрались около 30 человек — мама Татьяна, сидевший раньше вместе с Макаровым общественник Руслан Вахапов, несколько друзей и пара десятков журналистов.

Евгений Макаров забрал с собой с зоны целый мешок с личными вещами

— Спасибо всем, что вы меня поддерживали и вам было небезразлично то, что творится в этой рабской системе, — сказал Евгений Макаров, выйдя за ворота колонии. — Они построили свою рабскую зону и закрылись от общества. Если какой-нибудь необразованный сотрудник получил ключи и дубинку, он может заставлять тебя ходить гуськом, а если ты не будешь этого делать, то он будет бить. А если сказать, что его действия незаконны, то он ответит: «Пиши жалобу», а это для них тоже самое, что послать на три буквы. Они постоянно пакостят, даже в самых мелочах. Им дали власть и безнаказанность, и они стали беспределить.



Люди ждали Макарова у ворот колонии с 8 часов утра

Последние 70 дней заключённый просидел один в клетке. Говорит, что разговаривал сам с собой и с комарами, а ещё читал книжки и газеты.



В момент выхода Евгения Макарова из колонии наши корреспонденты вели онлайн-трансляцию на сайте и стрим в группе в социальной сети «ВКонтакте».



— Я пока не знаю, что я буду делать на свободе, — сказал Макаров.

Друзья его взбодрили — принесли пиво. Они отошли в сторонку и вышедший на свободу сделал пару больших глотков из стеклянной бутылки.



— Сейчас поедем к бабушке, зарежем свинью и сделаем шашлык, — подсказал планы на самое ближайшее время друг освободившегося Руслан Вахапов.



Друзья и родственники Макарова ждали, пока он наговорится с журналистами, и потом бросились к нему в объятия

Макаров добавил, что с работой начнёт решать вопрос уже в ближайшие дни. Но сначала нужно проверить здоровье — пройти обследование. Но точно решил: будет следить за делом в отношении сотрудников ФСИН, которых подозревают в пытках над ним.



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— На данный момент вопрос с госзащитой решается, и обязанность была возложена на начальника колонии, — пояснил адвокат Евгения Макарова. — В связи с тем, что мой подзащитный освободился, мы ждём, какое решение по этому вопросу вынесет следователь уже вне рамок содержания в исправительном учреждении.



— С этим моментом нужно порешать, потому что мы не знаем, что будет дальше, — добавил сам Макаров. — Сейчас меня ограничивают одним местом жительства и десятью часами. То есть любой может прийти ко мне в десять вечера, и я не знаю, что они со мной потом сделают.



С работой на воле Евгений Макаров пока не определился

— А ведь на свободе остаются люди, которые были на видео (сотрудники ФСИН, устраивавшие пытки заключённых. — Прим. авт.), — пояснил Руслан Вахапов. — Там их было 18 человек, а арестовано только 12.



Громкий скандал в ярославской колонии № 1, где ранее отбывал наказание Евгений Макаров, разыгрался этим летом после того, как в СМИ появилось видео: в воспитательной комнате ИК-1 жестоко избивают полуголого человека. Сотрудники колонии бьют Евгения Макарова палками по пяткам, и он воет от боли. После того, как видео опубликовали, в колонию нагрянули проверки, дело дошло до советника президента. А сам заключённый испугался, что его теперь захотят убить. 17 сотрудников колонии отстранили от работы, 12 из них услышали решение суда о мере пресечения, по остальным пока нет информации.

