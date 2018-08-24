Новые кадры пыток в ярославской исправительной колонии № 1, опубликованные «Новой газетой», вызвали очередную бурю обсуждений.

Видео с издевательствами над заключёнными в ярославской колонии опубликовала «Новая газета»

Побывавшие по ту сторону колючей проволоки говорят, что подобное происходит везде и постоянно. И сотрудники ФСИН вкладывают в «бег по коридору» особый смысл — роняют авторитет заключённых.



— Люди, у которых в изоляторе или в колонии есть авторитет, не могут бежать по такому «коридору», — рассказал активист движения «Русь сидящая» и фигурант «дела Урлашова» (был оправдан) Дмитрий Донсков. — Тех, кто не бежит, а идёт пешком, сотрудники исполнительной системы бьют дубинками и ногами, а потом возвращают «на старт» и заставляют снова бежать. На видео «Новой газеты» ещё мало людей вдоль стен стоит, обычно бывает больше. На видео это снимают специально для того, чтобы запечатлеть момент, если авторитетный побежит. Потом эти кадры можно показать другим заключённым, чтобы унизить его в их глазах. Для этого же людей заставляют извиняться на видеорегистратор.

Заключённых заставляют бегать по коридору и раздают им тычки и удары

Ранее отбывающий наказание по делу о взятках бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказывал, что пытки заключённых происходят в России повсеместно.



Мы уже писали подробности пыток, видео которых попало в интернет. На кадрах видно, как сотрудники ФСИН, выстроившись вдоль стен, заставляют осужденных бегать туда и обратно, при этом щедро раздавая тычки и удары. До этого в интернете появилось видео с другими пытками в колонии № 1. Кадры были жестокие — распятого на столе заключённого били палками по пяткам. Мужчина вопил от боли. После публикации видео у стен колонии устроили пикеты, в ИК поехали проверяющие — от омбудсмена и прокуратуры до советника президента. В итоге 17 сотрудников колонии были отстранены от работы, 12 из них суд вынес решение о мере пресечения (11— арест, 1 — домашний арест).

