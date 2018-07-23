Скандал был такой, что у колонии № 1 устроили пикеты

Сегодня ярославские следователи задержали шесть сотрудников колонии № 1, где заключённый подвергся жестоким пыткам.

— Уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел, — уточнили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Следователи вычислили всех, кто избивал заключённого. И направили в суд ходатайства, чтобы мучителей взяли под стражу. Но это еще не все, кто поплатится за издевательства.

Осуждаем и сожалеем. ФСИН — о чудовищных пытках в ярославской колонии.



— Выполняются следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых, — сказали в Следственном комитете. — Проведены обыски и выемки документации на территории исправительной колонии и УФСИН России по Ярославской области. Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства исправительной колонии и ответственных должностных лиц УФСИН.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил, что 17 человек в колонии отстранены сейчас от работы.

Так новый поворот получил громкий скандал в ярославской колонии, где жестко истязали полуголого мужчину. В воспитательной комнате заключенного раздели, распяли на столе, выкручивали руки и били палками по пяткам. Скандал уже стал международным.

«Мне надо успокоиться». Как справляется мама заключённого, подвергнутого пыткам в колонии.

