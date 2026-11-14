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Политика «Ушел на взлете»: скончался 47-летний экс-глава района Ярославской области

«Ушел на взлете»: скончался 47-летний экс-глава района Ярославской области

Алексей Комаров боролся с тяжелой болезнью

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В Кирове скончался руководитель администрации губернатора Алексей Комаров | Источник: Алексей Комаров / Vk.ruВ Кирове скончался руководитель администрации губернатора Алексей Комаров | Источник: Алексей Комаров / Vk.ru

В Кирове скончался руководитель администрации губернатора Алексей Комаров

Источник:

Алексей Комаров / Vk.ru

В Кирове скончался бывший глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров. Он управлял районом с 2019 по 2022 год. После этого Алексей переехал в Киров, где руководил администрацией губернатора и областного правительства.

По данным правительства Кировской области, Алексей Комаров тяжело болел. Он ушел из жизни 13 ноября.

Прощание с Алексеем Комаровым состоится в Кирове в понедельник, 16 ноября, в 09:30 в областном драматическом театре. Во вторник прощание и похороны пройдут в Костроме, о месте и времени сообщат дополнительно.

Биография Алексея Комарова

Алексей Комаров работал в Костромской, Ярославской и Кировской областях | Источник: Алексей Комаров / Vk.ruАлексей Комаров работал в Костромской, Ярославской и Кировской областях | Источник: Алексей Комаров / Vk.ru

Алексей Комаров работал в Костромской, Ярославской и Кировской областях

Источник:

Алексей Комаров / Vk.ru

Алексей Комаров родился 30 июня 1979 года в Костроме. В 2001 году окончил Костромской филиал Военного университета радиационной, химической и биологической защиты по специальности «организация радиационной, химической и биологической защиты». Был вице-президентом ФК «Спартак» (Кострома), вице-президентом ПФЛ, президентом МРО «Золотое кольцо».

В 2016 году был избран главой Макарьевского района Костромской области. В марте 2019 Комаров перебрался в Ярославскую область. Его назначили первым заместителем главы Гаврилов-Ямского района. А 26 марта участники Собрания представителей Гаврилов-Ямского района избрали Алексея Комарова главой района.

У него остались мама, жена и трое дочерей.

Работа в Ярославской области

«Ушел на взлете — в 47 лет. Практически вся его жизнь была связана с футболом, которому оставался предан до конца. Для развития этого вида спорта он много сделал и в Гаврилов-Яме», — прокомментировали в администрации Гаврилов-Ямского района.

За время работы в Ярославской области Алексей Комаров занимался развитием дошкольного футбола, районная команда попала в МФФ «Золотое кольцо», способствовал строительству соцобъектов: Центра дополнительного образования «Лидер», нового стадиона и спортплощадки.

Заслуги в Кировской области

Алексей Комаров несколько раз ездил с гуманитарными грузами в зону СВО | Источник: Правительство Кировской области / Vk.ruАлексей Комаров несколько раз ездил с гуманитарными грузами в зону СВО | Источник: Правительство Кировской области / Vk.ru

Алексей Комаров несколько раз ездил с гуманитарными грузами в зону СВО

Источник:

Правительство Кировской области / Vk.ru

«Перестало биться сердце русского офицера и настоящего патриота, профессионала своего дела Алексея Александровича Комарова. Алексей был не просто моим соратником, он был моим другом, — написал губернатор Кировской области Александр Соколов. — С тех пор он руководил Администрацией губернатора и правительства нашего региона. И это было для него не работой, а настоящим служением».

Под его кураторством в регионе начали восстанавливать церковь Феодоровской иконы Божьей Матери в Кирове, получил развитие футбольный клуб «Динамо-Киров».

Алексей Комаров был награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», медалью Николая Озерова — наградой Минспорта России.

В последние годы он много ездил с гуманитарной помощью в зону СВО. В 2025-м он был назначен спецпредставителем губернатора по вопросам СВО.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Кировская область Гаврилов-Ям
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Комментарии
7
Гость
22 минуты
Соболезнуем
Гость
53 минуты
Какое горе...жаль, что болезнь оказалась сильнее
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Гость
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