Слякоть 15 ноября укажет, какая погода будет до конца осени, — народные приметы

По старинным поверьям, ноябрьская распутица обещала задержку устойчивых холодов Источник: GPT

Слякоть под ногами в середине ноября может оказаться хорошей новостью для тех, кто не торопится встречать морозы. По народным приметам на 15 ноября, если дороги оставались грязными и размокшими, относительно теплая погода могла продержаться до начала декабря.

В народном календаре 15 ноября отмечали Акиндина и Пигасия. У праздника было и другое название — Житницы. В это время крестьяне занимались сохранением собранного урожая: сушили зерно, проверяли амбары и продолжали молотьбу. От того, насколько хорошо удастся сберечь запасы, зависело благополучие семьи зимой.

Православная церковь в этот день вспоминает мучеников Акиндина, Пигасия и других христиан, пострадавших за веру. В народной традиции их имена связывали с защитой хлебных запасов и домашнего хозяйства.

Что нельзя делать 15 ноября

Главные опасения крестьян в этот день были связаны с огнем, зерном и достатком. Позднее к хозяйственным правилам добавились многочисленные поверья о деньгах и семейных отношениях.

По народным представлениям, 15 ноября старались соблюдать следующие запреты:

оставлять огонь без присмотра — особенно опасным считалось не следить за жаром в овине, где сушили зерно, поскольку пожар мог уничтожить весь урожай;

ссориться и сквернословить — верили, что конфликты на Акиндина и Пигасия способны привлечь в дом неприятности;

давать деньги в долг — по поверью, одолженные средства могли не вернуться, а вместе с ними из семьи уйдет достаток;

сплетничать и разглашать чужие секреты — считалось, что подобное поведение навлекает неудачи;

проводить день в праздности — безделье связывали с будущими хозяйственными потерями;

небрежно обращаться с продуктами — порчу и растрату припасов воспринимали как дурной знак для наступающей зимы.

Особое место занимали запреты, связанные с огнем. Они имели вполне практическое объяснение: для просушки снопов в старину использовали специальные постройки с печами, где любая неосторожность могла привести к пожару.

На Житницы крестьяне проверяли состояние зерновых запасов, от которых зависело зимнее благополучие семьи Источник: GPT

Что можно делать 15 ноября

День Акиндина и Пигасия был временем хозяйственных хлопот. Урожай уже собрали, но предстояло позаботиться о его сохранности до следующего лета.

На Житницы поощрялись такие занятия:

проверять зерновые запасы — крестьяне осматривали амбары и следили, чтобы хлеб не отсырел;

продолжать молотьбу — зерно обрабатывали и готовили к дальнейшему хранению и изготовлению муки;

заниматься льном и коноплей — женщины мяли и трепали растительные волокна, из которых позднее изготавливали пряжу;

осматривать печи и запасать лучины — короткие ноябрьские дни требовали дополнительного освещения и отопления;

готовить угощение для семьи — совместная трапеза у домашнего очага символизировала благополучие;

заниматься рукоделием — шитье и другие полезные занятия считались подходящими для этого дня.

В народе говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». Пословица отражала две особенности середины ноября: необходимость сушить хлеб и быстро сокращающийся световой день.

Вечерами приходилось пользоваться лучинами — тонкими деревянными щепками, которые закрепляли в специальном держателе и поджигали. Их света хватало для несложной работы, хотя открытое пламя требовало постоянного внимания.

Народные приметы о погоде на 15 ноября

Для крестьян состояние дорог было одним из главных признаков приближения зимы. Если 15 ноября на улице сохранялась распутица, земля не промерзала, а дороги оставались грязными, по народным поверьям ожидали теплую погоду вплоть до начала декабря.

Такое наблюдение имело большое значение для повседневной жизни. Пока землю не сковывал мороз, передвигаться по размокшим дорогам было трудно. Устойчивые холода, напротив, открывали возможность пользоваться зимними путями, особенно после выпадения достаточного количества снега.

Еще одним ориентиром служило небо. Если день выдавался облачным, зиму считали предстоящей мягкой. А вот утренний иней воспринимали как предвестник морозной погоды и ранних снегопадов. В отличие от грязных дорог, эти приметы связывали с более холодным развитием событий.

В середине ноября световой день становился настолько коротким, что многие домашние работы приходилось выполнять при лучине Источник: GPT

Следили и за снегом. Если 15 ноября начинался снегопад, в некоторых местностях верили, что к декабрю установится настоящая зимняя погода. Снег также связывали с будущим урожаем: считалось, что он помогает земле подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону.

Существовали и другие погодные приметы на эту дату:

туман на рассвете — к потеплению в ближайшие дни;

сильный северный ветер — к продолжительному похолоданию;

синицы и галки летают по двору — к скорому снегопаду;

снегири громко кричат — к приближению морозов;

воробьи собираются в беспокойные стаи — к ненастью;

дым из печной трубы поднимается ровно вверх — к морозной погоде;

дым стелется низко над землей — к потеплению;

ясное небо на закате с золотистым оттенком — к нескольким погожим дням.

Лунный календарь на 15 ноября 2026 года

В воскресенье, 15 ноября, Луна продолжает расти и приближается к первой четверти. В течение дня шестые лунные сутки сменяются седьмыми. В лунных календарях этот период связывают с общением, активностью и умением договариваться. Если первая часть дня располагает к размеренным занятиям, то позднее считается благоприятным проявлять инициативу, особенно в вопросах, требующих переговоров.